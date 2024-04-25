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ГК Softline добавила ESM-систему Altevics от вендоров Cleverics и GreenData в продуктовый портфель

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о включении ESM-системы Altevics в продуктовый портфель. Решение разработано командой Cleverics на базе платформы GreenData. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В рамках сотрудничества ГК Softline получила статус «Золотого партнера», став системным интегратором с широкими полномочиями. Специалисты группы компаний будут осуществлять продажу, внедрение и техническое сопровождение Altevics. Большой опыт экспертов ГК Softline в области информационных технологий и широкое региональное присутствие позволят значительно увеличить распространение платформы и обеспечить современной высококачественной ESM-системой большее количество пользователей.

«Партнерство с ГК Softline является важным шагом в стремлении предложить передовые решения нашим клиентам. Уверены, что совместные усилия GreenData, Cleverics и ГК Softline позволят максимально раскрыть потенциал Altevics и обеспечить успех наших клиентов в цифровой трансформации», — сказал Владимир Кисляков, сооснователь GreenData.

«Мы рады началу партнерства с GreenData и ГК Softline для продвижения Altevics. Сотрудничество с одним из ведущих поставщиков ИТ-решений на российском рынке поспособствует ускорению перехода отечественных компаний с зарубежного ПО и расширению охвата, — сказал Евгений Шилов, управляющий партнер Cleverics. — Посредством партнерства мы также планируем содействовать оптимизации ИТ-операций ГК Softline, повышению качества обслуживания и ускорению цифровой трансформации».

В ходе партнерства команды вендоров провели обучение специалистов ГК Softline по работе с системой. Эксперты группы компаний получили сертификацию по курсам «ESM на базе Altevics» и «Автоматизация процессов в продукте Altevics». Благодаря пройденному обучению, команда ГК Softline приобрела компетенции для эффективной кастомизации и масштабирования системы под задачи клиентов.

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«Аналитики и технические специалисты ГК Softline на постоянной основе следят за состоянием ИТ-рынка. Они разбираются в актуальной повестке и имеют представление о преимуществах и недостатках представленных вендорских решений. GreenData известна своей технологичной, гибкой и надежной платформой. Cleverics более 15 лет является абсолютным лидером в части сервисного подхода. Проектный опыт ГК Softline превысил 30 лет. В таком сочетании мы видим мощный синергетический эффект для каждого из партнеров», — сказал Алексей Лыков, руководитель направления ITSM в Softline.

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Altevics — современная ESM-система для автоматизации сервисных подразделений и сервисных компаний. Благодаря передовым технологиям, гибкости и возможности масштабирования под самые сложные задачи, Altevics способна полностью заменить решения зарубежных вендоров. Платформа разработана с использованием импортонезависимых low-code технологий на основании многолетнего опыта GreenData и Cleverics.

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