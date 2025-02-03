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ITG ‎‎ITglobal.com SimpleOne HRMS



03.02.2025 SimpleOne внедряет технологии в работу HR-департамента ITGlobal.com 1
30.10.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг HCM-систем 2024 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

1С Mirapolis - Мираполис 22 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 113 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 148 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5054 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 314 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1591 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1899 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2807 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1854 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 536 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 431 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1206 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30785 1
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1С Mirapolis HCM - Mirapolis Human Capital Management 2 1
WebSoft HCM 7 1
Корус Консалтинг - K-Team 25 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 58 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8450 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2759 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2817 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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