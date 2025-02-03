ITG ITglobal.com SimpleOne HRMS
|03.02.2025
|SimpleOne внедряет технологии в работу HR-департамента ITGlobal.com 1
|30.10.2024
|Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг HCM-систем 2024 1
ITG и организации, системы, технологии, персоны:
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