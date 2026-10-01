SimpleOne HRMS 1.3.2 автоматизирует работу с трудовыми договорами и контроль сверхурочных

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) представила новую версию системы управления работой кадрового департамента SimpleOne HRMS 1.3.2. Обновление связывает рассмотрение кандидата, предложение о работе и трудовой договор в одну цепочку, позволяет руководителям инициировать кадровые изменения и автоматически контролирует лимиты сверхурочной работы. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Раньше условия найма в системе нужно было переносить в трудовой договор вручную. Каждая такая передача повышала риск ошибки в документе, за который компания отвечает перед сотрудником и проверяющими органами. В новой версии SimpleOne HRMS предложение о работе оформляется в системе и согласуется нанимающим руководителем, а данные о зарплате и формате работы автоматически попадают в договор. Продвинуть кандидата дальше нельзя, пока он не принял предложение, поэтому наем на неподтвержденных условиях исключен. Система при этом самостоятельно проверяет наличие свободного места в штатном расписании при создании запроса на прием, еще до выхода сотрудника.

Кадровые решения теперь полностью можно отследить в системе. Перевод, повышение и смена условий договора проходят согласование, подписание и активацию в нужную дату по единому маршруту. Руководитель может сам инициировать изменение договора подчиненного, а специалисты по кадрам получают уже согласованный запрос.

Сверхурочную работу сотрудники теперь могут фиксировать через запрос в системе с выбором формы компенсации – оплаты или дополнительного времени отдыха, а система следит за нормативами и не дает превысить четыре часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Так для компании снижается риск нарушения трудового законодательства.

Опросы адаптации, оценки и обратной связи в новой версии запускаются быстрее. Раньше, чтобы сотрудник заполнил форму, его нужно было назначить респондентом заранее, по списку. Теперь достаточно одной ссылки, и любой сотрудник по ней попадет в свой экземпляр формы.

«Кадровые процессы формируют юридические обязательства компании перед каждым сотрудником, и цена ошибки в них растет вместе с масштабом бизнеса и требованиями регуляторов. Компаниям нужна управляемая кадровая функция, в которой решения о найме, переводах и условиях труда принимаются на подтвержденных данных и фиксируются в системе. SimpleOne HRMS дает возможность создать единый источник данных и снизить юридические и финансовые риски», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.