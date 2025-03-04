SimpleOne выпустил демоверсию нового HR-tech решения

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, представил демоверсию системы SimpleOne HRMS. Новое решение создает единую цифровую среду для работы HR‑департамента и взаимодействия сотрудников компании с HR-специалистами. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

SimpleOne HRMS обеспечивает полный цикл работы с персоналом от планирования найма до exit-интервью и позволяет автоматизировать все основные направления деятельности HR: рекрутинг, адаптация, управление эффективностью сотрудников, организационный дизайн и внутренние коммуникации. Платформенная функциональность для управления задачами позволяет вести учет трудозатрат департамента и оценивать его эффективность. При помощи инструментов аналитики данных можно строить отчеты по деятельности HR и рассчитывать HR-метрики. Сотрудникам компании предоставляется единая точка входа для взаимодействия с HR — портал с каталогом услуг и личным кабинетом.

«SimpleOne HRMS — это сильное решение, обладающее широким набором функциональности уже в базовой поставке. В рамках демонстрации можно детально с ними ознакомиться, посмотреть, какие процессы реализованы, увидеть каким образом их можно адаптировать под задачи вашей компании», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

SimpleOne HRMS — решение, которое можно настроить под специфические потребности компании без привлечения вендора. Платформа входит в реестр российского ПО и может использоваться для импортозамещения зарубежных HR-систем.