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Панина Анна
|12.05.2025
|«К2Тех» расширяет экспертизу в HR-автоматизации: в портфель решений компании включена HRMS-система SimpleOne 1
|10.04.2017
|«Прогноз» стал «недобросовестным поставщиком» 1
Панина Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 1
|Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 811 1
|Андрианов Дмитрий 19 1
|Балаш Максим 8 1
|Селянин Андрей 6 1
|Чуканов Сергей 82 1
|Овчаров Евгений 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148266 1
|Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 976 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1516 1
|Россия - УФО - Тюменская область 1193 1
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