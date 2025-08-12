Разделы

ITG GrandBazar ГрандБазар

ITG - GrandBazar - ГрандБазар

Grandbazar, входит в корпорацию ITG — инновационная платформа, объединяющая механизмы лояльности и привлечения инвестиций. 

УПОМИНАНИЯ


12.08.2025 Grandbazar представил платформу для внедрения программ лояльности 1
07.04.2025 SimpleOne выпустил систему для комплексной автоматизации HR-процессов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 139 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 168 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 282 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16016 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5746 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 937 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5490 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1385 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3389 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1419 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25311 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22229 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31094 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 592 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32688 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54532 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16509 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5962 1
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne HRMS 7 1
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 60 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 164 1
Богданов Михаил 2 1
Чуканов Сергей 101 1
Россия - РФ - Российская федерация 151888 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3068 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2456 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9548 1
