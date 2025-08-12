Получите все материалы CNews по ключевому слову
ITG GrandBazar ГрандБазар
Grandbazar, входит в корпорацию ITG — инновационная платформа, объединяющая механизмы лояльности и привлечения инвестиций.
УПОМИНАНИЯ
|12.08.2025
|Grandbazar представил платформу для внедрения программ лояльности 1
|07.04.2025
|SimpleOne выпустил систему для комплексной автоматизации HR-процессов 1
ITG и организации, системы, технологии, персоны:
|ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 139 1
|ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 168 1
|Богданов Михаил 2 1
|Чуканов Сергей 101 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377443, в очереди разбора - 744490.
Создано именных указателей - 180391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.