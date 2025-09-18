Платформа Grandbazar доказала готовность к масштабированию на крупных мероприятиях

Компания Grandbazar (подразделение корпорации ITG) завершила тестирование собственной платформы для программ лояльности в условиях крупных мероприятий летнего сезона 2025 г. Результаты показали, что решение готово к масштабированию. Об этом CNews сообщили представители Grandbazar.

В ходе пилотного запуска Grandbazar развернул полноценную программу лояльности для инвесторов. С ее помощью собирались персонализированные данные, участники могли выбирать суммы инвестирования, вовлекаться в игровые сценарии с розыгрышем призов, а также знакомиться с экосистемой доступных проектов. Все персональные данные обрабатывались в защищенном облаке, что обеспечило высокий уровень безопасности и доверия со стороны аудитории.

Тестирование подтвердило, что встроенные игровые механики повышают вовлеченность участников. Они не только усилили интерес аудитории, но и позволили проверить устойчивость платформы при пиковых нагрузках. Даже в условиях резкого роста регистрационной активности Grandbazar сохранил стабильность и показал готовность к масштабному применению.

Особое внимание в ходе тестирования уделялось сбору и обработке данных потенциальных инвесторов. Платформа обеспечила корректное внесение информации и безопасную обработку заявок, что позволило сегментировать аудиторию и зафиксировать реальные инвестиционные намерения. Половина участников подтвердила готовность к инвестициям, оставив данные в вайт-листе, при этом суммы варьировались от 100 тыс. до 1 млн руб.

«Мы довольны результатами пилотного внедрения. Платформа не только вызвала живой отклик у общества, но и технически безупречно справилась с нагрузкой. Мы видим, что будущее программ лояльности — за сочетанием игровых механик и работы с данными. Такой подход позволяет не просто удерживать внимание аудитории, но и превращать интерес в реальные инвестиционные намерения», — отметил Михаил Богданов, владелец продукта Grandbazar.

Полученные в ходе тестирования результаты дают основания рассматривать платформу Grandbazar не только как инструмент вовлечения, но и как бизнес-модель, способную приносить экономический эффект в долгосрочной перспективе. Компания рассчитывает масштабировать решение на федеральные мероприятия, а также интегрировать его в проекты в России и за ее пределами.