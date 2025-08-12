Grandbazar представил платформу для внедрения программ лояльности

Компания Grandbazar, входит в корпорацию ITG, представила цифровую платформу для внедрения программ лояльности и промо-акций. Решение позволяет сократить срок разработки проекта с месяцев до нескольких дней и дает возможность маркетологам самостоятельно настраивать кампании без привлечения ИТ-разработчиков. Об этом CNews сообщили представители Grandbazar.

Быстрый запуск проекта возможен благодаря отказу от затратной разработки и использованию готовых решений. Пользователь работает в визуальном редакторе, выбирает механики, загружает изображения и тексты, задает правила — например, условия начисления бонусов или срок действия акции. Платформа предназначена для создания клиентской и корпоративной программы лояльности, а также для запуска краткосрочных промо-акций.

Для каждого направления предусмотрены готовые инструменты. В программах лояльности доступны функции для настройки кешбека, выпуска цифровых карт с маскотом, запуска мини-игр, внедрения внутренней валюты, реферальной программы и создания маркетплейса. В промо-акциях используются все вышеперечисленные механики, а также система распознавания чеков на базе ИИ.

«Маркетологи часто сталкиваются с вызовами — от дорогостоящей разработки до нехватки ресурсов. Мы решили устранить эти барьеры и создали универсальную платформу. Grandbazar позволяет оперативно запускать и адаптировать кампании, тестировать гипотезы в режиме реального времени и управлять программами лояльности без сложных технических решений», — сказал Михаил Богданов, владелец продукта Grandbazar.