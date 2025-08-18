Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181104
ИКТ 14082
Организации 10940
Ведомства 1482
Ассоциации 1046
Технологии 3492
Системы 26035
Персоны 77940
География 2913
Статьи 1540
Пресса 1241
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2696
Мероприятия 866

Альфа-Лизинг Альфамобиль

Альфа-Лизинг - Альфамобиль

ГК Альфа-Лизинг -  негосударственная лизинговая компания. Реализует услуги лизинга для коммерческих и государственных компаний в различных секторах экономики. Офисы компании находятся в 75+ городах России.

 

 

Илья Лавриков, Руководитель направления бизнес-аналитики центра анализа данных и корпоративных продуктов, ГК Альфа-Лизинг "BI инструменты. Переход на решения партнеров из дружественных стран" Конференция CNews 03.10.2024 | Москва "Импортозамещение цифровых решений 2024"

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 8 дел, на cумму 108 816 076 ₽*

Судебные дела (8) на сумму 108 816 076 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 9 256 234 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 23 714 683 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


18.08.2025 «Альфа-Лизинг» переведет 80% закупок на цифровую платформу B2B-Center 2
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
24.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 3
16.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 3
03.09.2024 Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября 3
16.07.2024 В «Альфа-Лизинге» внедрили искусственный интеллект для оптимизации продаж лизинговых услуг 8
15.07.2024 «Яндекс Маркет» и Ozon объявили о выходе на рынок лизинга строительного и офисного оборудования 2
07.06.2024 Intelion Data Systems проинвестирует 12 млрд рублей в развитие искусственного интеллекта 1
25.04.2024 «К2Тех» и «Альфа-Лизинг» разработали уникальную ERP-систему управления лизинговой деятельностью 3
23.04.2024 В ГК «Альфа-Лизинг» проанализировали процент лизинга в продажах ИТ-оборудования 5
03.04.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 16 апреля 2
10.08.2023 Внедрение СЭД ТЕЗИС в «Альфа-лизинг» 1
30.06.2023 «Купить или создать свое?»: компания «Флант» озадачила этим вопросом посетителей форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» и рассказала о стратегиях построения контейнерной разработки на базе Kubernetes 2
10.05.2023 Axoft расширил DevSecOps-портфель зрелым решением Deckhouse 1
28.02.2023 Что ждет российские облака в ближайшие годы 1
19.07.2022 ГК «Альфа-лизинг» роботизировала публикацию сообщений на сайте Росфинмониторинга на базе платформы PIX Robotics 3
14.07.2022 На льготный лизинг российского «железа» не хватает 10 миллиардов 2
08.07.2022 PIX Robotics и «Первая форма» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве 1
05.05.2022 Microsoft угрожают гигантским штрафом за отказ дать доступ к серверам банка, связанного с Михаилом Фридманом 1
16.06.2021 «Альфа-лизинг» автоматизировала процесс верификации документации с помощью Abbyy Finereader Engine 3
19.06.2019 Альфа-Лизинг ускорил расчет и выдачу полисов каско в два раза 5
22.08.2018 Inventive Retail Group: российский рынок DaaS в 2018 г. достигнет 2,5 млрд рублей 1
14.02.2017 «Почта России» покупает в рассрочку «железо» за 4,3 млрд 1
03.07.2009 «Альфа-Лизинг» построила комплексную ИС на базе «Хомнет Лизинг 8» 3

Публикаций - 24, упоминаний - 58

Альфа-Лизинг и организации, системы, технологии, персоны:

Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 12 4
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 246 4
Слайдер Презентации 12 4
Терн ГК - Tern Group 77 4
Flant - Флант 129 3
8664 3
Diasoft - Диасофт 972 3
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 187 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 3
Amazon Inc - Amazon.com 3079 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 121 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13579 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 223 2
Samsung Electronics 10445 1
Apple Inc 12364 1
Inventive Retail Group 79 1
Хомнет Лизинг 29 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 174 1
Microsoft Corporation 25009 1
Первая Форма - 1Форма 53 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Selex ES - Elsag Spa - Elsag Datamat 30 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 863 1
Купол ИЭМЗ - Ижевский электромеханический завод 5 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 360 1
Flant - Express 42 - Экспресс 42 10 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 575 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 928 1
Broadcom - VMware 2430 1
Selectel - Селектел 415 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 401 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 427 1
Teamscore - Вебзавод - Webzavod 16 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 247 1
OTUS - Отус Онлайн-Образование - образовательная онлайн-платформа 15 1
К2Тех 189 1
Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион - Интелион Дата 12 1
Nvidia Corp 3632 1
Yandex - Яндекс 8004 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 250 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 309 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 510 3
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 39 3
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 3
UniCredit - ЮниКредит Лизинг 9 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2927 2
Ингосстрах СПАО 441 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 208 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 227 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 341 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 308 2
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
Северная Венеция 3 1
Альфа-Банк 1811 1
Почта России ПАО 2202 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
Альфа-Групп 719 1
АльфаСтрахование СГ 338 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 324 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
Finnvera 3 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Allianz - Euler Hermes - Ойлер Гермес 3 1
ОСК - Балтийский завод 28 1
НСПК - Национальная система платежных карт 873 1
ATB - Amsterdam Trade Bank 5 1
ВкусВилл - Избёнка 166 1
Спортмастер - Sportmaster 184 1
ВТБ Лизинг 68 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 1
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 15 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1285 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 167 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7827 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 75 1
Ингосстрах Инвестиции 20 1
Основа Холдинг ГК 27 1
Лента - Лента Онлайн 30 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3183 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5072 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 226 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12362 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 44 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 96 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2051 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4603 1
Правительство Челябинской области 72 1
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70054 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21678 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54619 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30063 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16090 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11618 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7903 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31131 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32733 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22248 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16520 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13127 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10982 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3378 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5039 4
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 323 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13037 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5982 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7274 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12064 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1051 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3390 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11979 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3276 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6725 3
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 900 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2097 3
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 136 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 623 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1422 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5702 2
Управляемость - Manageability 1839 2
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 514 2
DevOps - Development и Operations 987 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21429 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2960 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1276 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8562 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4975 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2629 2
Microsoft Office 3870 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1411 3
Docker - Платформа распределённых приложений 396 2
Linux OS 10556 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1699 2
Microsoft Windows 16077 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 126 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1286 2
PIX Robotics - PIX RPA Platform 89 2
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 36 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 973 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1159 1
Intel x86 - архитектура процессора 1941 1
Statista 245 1
Microsoft Azure 1438 1
Почта России - ЕАС ОПС - Единая автоматизированная система отделений почтовой связи - АИС УЗ - система управления заказом 21 1
Flant Okmeter 11 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 553 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 120 1
Citrix VDI 13 1
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 30 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 36 1
OpenAI ChatGPT 451 1
IBA SCDC - Smart Cloud for Data Centers 1 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1641 1
Haulmont - Тезис СЭД 88 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 793 1
Apache OpenOffice 482 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  359 1
1С:ERP Управление предприятием 659 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1078 1
WaveAccess - ValueAI 15 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 278 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 619 1
Apple macOS 2163 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 332 1
Microsoft Teams - MS Teams 591 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 590 1
Воробьев Александр 34 5
Строгий Максим 13 4
Бойко Андрей 55 4
Лавриков Илья 4 4
Попов Григорий 24 4
Косолапов Артём 7 3
Федечкин Эдуард 55 3
Жуйков Вячеслав 5 3
Мендус Наталья 5 3
Кривошеев Игорь 12 3
Чебунина Ольга 24 3
Ложкин Сергей 44 2
Баталов Александр 25 2
Гаврин Дмитрий 3 2
Нерадовский Константин 18 2
Квятковский Илья 2 2
Минаева Татьяна 1 1
Логинов Виктор 2 1
Калинин Евгений 1 1
Нефедова Ольга 1 1
Фридман Михаил 139 1
Селезнев Денис 30 1
Морозенко Даниил 1 1
Игнатов Сергей 62 1
Камалетдинов Эдуард 1 1
Киреева Тамара 1 1
Шадаев Максут 1091 1
Дитрих Евгений 15 1
Иващук Римма 1 1
Суслов Андрей 12 1
Карпенко Владимир 26 1
Арибжанов Наиль 5 1
Налепов Роман 21 1
Кирпинский Владислав 3 1
Тугарев Артем 8 1
Эжаева Аэлита 1 1
Шуняев Николай 3 1
Радыгин Андрей 2 1
Цыплакова Ольга 8 1
Голомысов Андрей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 152071 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52892 3
Германия - Федеративная Республика 12841 3
Европа 24478 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4037 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3367 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13457 1
Нидерланды 3581 1
Швеция - Королевство 3654 1
Австрия - Австрийская Республика 1323 1
Италия - Итальянская Республика 4402 1
Финляндия - Финляндская Республика 3636 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 968 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44775 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1654 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1159 1
Россия - ПФО - Самарская область 1405 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 879 1
Россия - УФО - Челябинская область 1327 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 726 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50025 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53580 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6049 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25225 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9585 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19701 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2738 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6107 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6479 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5851 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2459 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3283 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6192 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3496 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14509 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5135 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4147 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6636 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 198 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16984 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6143 2
Страховой интегратор - Insurance Integrator 1 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 222 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 169 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5170 1
Аренда 2530 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6947 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6173 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1069 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2519 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1688 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 724 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 962 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2303 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 320 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7691 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2216 1
Льготы - Льготный лизинг 10 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1408 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11346 2
Bloomberg 1347 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2044 1
Ведомости 1126 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3395 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8282 4
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 63 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 145 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 916 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2084 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1169 1
CNews FORUM Кейсы 276 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378458, в очереди разбора - 741230.
Создано именных указателей - 181104.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: