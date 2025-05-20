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Шуняев Николай
УПОМИНАНИЯ
|20.05.2025
|Лидеры ИТ в сфере ИИ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
|28.02.2023
|Что ждет российские облака в ближайшие годы 1
Шуняев Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпенко Владимир 26 1
|Суслов Андрей 12 1
|Радыгин Андрей 2 1
|Кирпинский Владислав 3 1
|Эжаева Аэлита 1 1
|Тугарев Артем 8 1
|Налепов Роман 21 1
|Арибжанов Наиль 5 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44104 1
|Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1613 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148539 1
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