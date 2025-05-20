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Шуняев Николай


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Лидеры ИТ в сфере ИИ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
28.02.2023 Что ждет российские облака в ближайшие годы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шуняев Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Flant - Флант 113 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 382 1
ИБА - ИБА Рус 3 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13180 1
Amazon Inc - Amazon.com 3044 1
Broadcom - VMware 2404 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 349 1
Selectel - Селектел 405 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 293 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 69 1
Ингосстрах Инвестиции 19 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
Основа Холдинг ГК 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 245 1
Ингосстрах СПАО 433 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14782 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 788 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 511 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 562 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1163 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 932 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 787 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 160 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2577 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1979 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 814 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 525 1
FinTech - FinOps - Управление финансами в облаке - дисциплина, которая сочетает принципы управления финансами с облачным проектированием и операциями 52 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2078 1
Стандартизация - Standardization 2170 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2103 1
SAP хостинг 34 1
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 90 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3349 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2884 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9531 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16333 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2366 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 243 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1108 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21163 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11366 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52589 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 972 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67776 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4296 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2766 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21764 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2081 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2441 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30474 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 360 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4575 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 1
Citrix VDI 13 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 112 1
IBA SCDC - Smart Cloud for Data Centers 1 1
OpenAI ChatGPT 394 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1329 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 36 1
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 30 1
Docker - Платформа распределённых приложений 358 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
Карпенко Владимир 26 1
Суслов Андрей 12 1
Радыгин Андрей 2 1
Кирпинский Владислав 3 1
Эжаева Аэлита 1 1
Тугарев Артем 8 1
Налепов Роман 21 1
Арибжанов Наиль 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44104 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1613 1
Россия - РФ - Российская федерация 148539 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 167 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14061 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5977 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6545 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7982 1
Химическая промышленность - Chemical industry 279 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5696 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16681 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4981 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1268 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5227 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2063 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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