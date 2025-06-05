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Котельников Александр
УПОМИНАНИЯ
|05.06.2025
|Лидеры развития ИИ выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025» 1
|20.05.2025
|Лидеры ИТ в сфере ИИ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
Котельников Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 212 2
|Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 108 2
|БИС - ITQuick - Jumse 47 2
|VK Data Platform 12 2
|Рустамов Рустам 451 2
|Натрусов Артем 292 2
|Шадаев Максут 1054 2
|Сотин Денис 213 2
|Солодовников Денис 105 2
|Албычев Александр 164 2
|Семенов Александр 160 2
|Леонов Алексей 87 2
|Гузовский Денис 76 2
|Чурсин Дмитрий 69 2
|Лебедев Александр 41 2
|Добровинский Александр 43 2
|Бурилов Андрей 114 2
|Климов Андрей 82 2
|Ульянов Николай 124 2
|Мельников Евгений 21 2
|Меркулов Сергей 44 2
|Сивцев Илья 157 2
|Евдокимов Игорь 58 2
|Александров Александр 80 2
|Булгаков Кирилл 118 2
|Гаранин Евгений 45 2
|Спирин Антон 79 2
|Клепинин Павел 14 2
|Стоянов Алексей 49 2
|Лежнев Федор 39 2
|Секликов Юрий 26 2
|Елисеев Сергей 7 2
|Гаврилов Евгений 51 2
|Соловьев Павел 20 2
|Бондаренко Алексей 19 2
|Бражников Александр 15 2
|Васильев Максим 17 2
|Карпов Роман 71 2
|Маркова Светлана 40 2
|Ульянычев Матвей 44 2
|Тятюшев Максим 124 2
|Громова Елена 13 2
|Цыганков Роман 30 2
|Шуняев Николай 3 2
|Россия - РФ - Российская федерация 149481 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44282 2
|Беларусь - Белоруссия 5846 2
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 554 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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