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Котельников Александр


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Лидеры развития ИИ выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025» 1
20.05.2025 Лидеры ИТ в сфере ИИ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Котельников Александр и организации, системы, технологии, персоны:

8502 2
Ред Софт - Red Soft 810 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2094 2
Корус Консалтинг ГК 1261 2
Neoflex - Неофлекс 235 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 574 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 553 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 93 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 323 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 135 2
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 51 2
БИС - ITQuick - Айтиквик 56 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 120 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13279 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 933 1
Почта России ПАО 2164 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2889 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 374 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 530 2
МКБ - Московский кредитный банк 581 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1693 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 897 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 125 2
Русагро Группа Компаний 298 2
Лента - Сеть розничной торговли 2156 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 482 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 480 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 230 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 189 2
Альфа-Капитал УК 118 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 206 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 145 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 144 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 165 2
Агроэко ГК 35 2
Синара Банк - ДелоБанк 50 2
Силовые машины 122 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 81 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 83 2
Шереметьево Хэндлинг 45 2
G-Group - Джи-групп - UD Group - Юнайт-Девелопмент Групп 15 2
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 49 2
ВТБ - Почта Банк 473 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 521 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 47 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 99 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 37 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12085 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2028 2
Федеральное казначейство России 1817 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 203 2
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 32 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15093 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68395 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4524 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 599 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29169 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53131 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31997 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4281 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8391 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20877 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1879 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7089 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 294 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5514 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 962 2
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Сотин Денис 213 2
Солодовников Денис 105 2
Албычев Александр 164 2
Семенов Александр 160 2
Леонов Алексей 87 2
Гузовский Денис 76 2
Чурсин Дмитрий 69 2
Лебедев Александр 41 2
Добровинский Александр 43 2
Бурилов Андрей 114 2
Климов Андрей 82 2
Ульянов Николай 124 2
Мельников Евгений 21 2
Меркулов Сергей 44 2
Сивцев Илья 157 2
Евдокимов Игорь 58 2
Александров Александр 80 2
Булгаков Кирилл 118 2
Гаранин Евгений 45 2
Спирин Антон 79 2
Клепинин Павел 14 2
Стоянов Алексей 49 2
Лежнев Федор 39 2
Секликов Юрий 26 2
Елисеев Сергей 7 2
Гаврилов Евгений 51 2
Соловьев Павел 20 2
Бондаренко Алексей 19 2
Бражников Александр 15 2
Васильев Максим 17 2
Карпов Роман 71 2
Маркова Светлана 40 2
Ульянычев Матвей 44 2
Тятюшев Максим 124 2
Громова Елена 13 2
Цыганков Роман 30 2
Шуняев Николай 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 149481 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44282 2
Беларусь - Белоруссия 5846 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5029 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5953 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 413 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11271 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19285 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24837 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4779 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1744 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52736 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49326 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7965 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30270 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6297 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3565 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 554 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1145 2
CNews FORUM Кейсы 246 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364411, в очереди разбора - 752887.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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