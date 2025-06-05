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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бунеев Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Лидеры развития ИИ выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025» 1
20.05.2025 Лидеры ИТ в сфере ИИ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бунеев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

8543 2
Ред Софт - Red Soft 832 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2140 2
Корус Консалтинг ГК 1268 2
Neoflex - Неофлекс 238 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 564 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 96 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 343 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 140 2
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 54 2
БИС - ITQuick - Айтиквик 59 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 123 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13376 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 1
Почта России ПАО 2176 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2902 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 377 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 2
МКБ - Московский кредитный банк 584 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1706 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 905 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 125 2
Русагро Группа Компаний 302 2
Лента - Сеть розничной торговли 2165 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 489 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 489 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 235 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 2
Альфа-Капитал УК 121 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 145 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 148 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 168 2
Агроэко ГК 39 2
Синара Банк - ДелоБанк 53 2
Силовые машины 125 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 84 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 86 2
Шереметьево Хэндлинг 48 2
G-Group - Джи-групп - UD Group - Юнайт-Девелопмент Групп 18 2
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 52 2
ВТБ - Почта Банк 473 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 528 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 48 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 100 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 38 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12173 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2040 2
Федеральное казначейство России 1823 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 203 2
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15465 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4542 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 608 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29447 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68982 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53690 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32247 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4325 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8449 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21146 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1906 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7166 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 299 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5584 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 967 2
Стандартизация - Standardization 2186 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1724 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 935 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 387 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6978 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 683 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 219 2
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 113 2
БИС - ITQuick - Jumse 50 2
VK Data Platform 13 2
Рустамов Рустам 459 2
Натрусов Артем 295 2
Шадаев Максут 1063 2
Сотин Денис 216 2
Солодовников Денис 108 2
Албычев Александр 167 2
Семенов Александр 163 2
Леонов Алексей 90 2
Гузовский Денис 79 2
Чурсин Дмитрий 72 2
Лебедев Александр 44 2
Добровинский Александр 46 2
Бурилов Андрей 117 2
Климов Андрей 86 2
Ульянов Николай 127 2
Мельников Евгений 24 2
Меркулов Сергей 47 2
Сивцев Илья 160 2
Евдокимов Игорь 61 2
Александров Александр 83 2
Булгаков Кирилл 126 2
Гаранин Евгений 48 2
Спирин Антон 84 2
Клепинин Павел 14 2
Стоянов Алексей 52 2
Лежнев Федор 42 2
Секликов Юрий 29 2
Елисеев Сергей 7 2
Гаврилов Евгений 54 2
Соловьев Павел 25 2
Бондаренко Алексей 22 2
Бражников Александр 18 2
Васильев Максим 20 2
Карпов Роман 74 2
Маркова Светлана 43 2
Ульянычев Матвей 47 2
Тятюшев Максим 133 2
Громова Елена 16 2
Цыганков Роман 34 2
Шуняев Николай 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 150346 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44457 2
Беларусь - Белоруссия 5866 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5074 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5988 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 421 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11340 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19414 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24976 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4798 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1765 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53028 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49580 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8014 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30494 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6320 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3579 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 558 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1150 2
CNews FORUM Кейсы 260 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369058, в очереди разбора - 749935.
Создано именных указателей - 177866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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