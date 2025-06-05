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Бунеев Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|05.06.2025
|Лидеры развития ИИ выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025» 1
|20.05.2025
|Лидеры ИТ в сфере ИИ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
Бунеев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 219 2
|Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 113 2
|БИС - ITQuick - Jumse 50 2
|VK Data Platform 13 2
|Рустамов Рустам 459 2
|Натрусов Артем 295 2
|Шадаев Максут 1063 2
|Сотин Денис 216 2
|Солодовников Денис 108 2
|Албычев Александр 167 2
|Семенов Александр 163 2
|Леонов Алексей 90 2
|Гузовский Денис 79 2
|Чурсин Дмитрий 72 2
|Лебедев Александр 44 2
|Добровинский Александр 46 2
|Бурилов Андрей 117 2
|Климов Андрей 86 2
|Ульянов Николай 127 2
|Мельников Евгений 24 2
|Меркулов Сергей 47 2
|Сивцев Илья 160 2
|Евдокимов Игорь 61 2
|Александров Александр 83 2
|Булгаков Кирилл 126 2
|Гаранин Евгений 48 2
|Спирин Антон 84 2
|Клепинин Павел 14 2
|Стоянов Алексей 52 2
|Лежнев Федор 42 2
|Секликов Юрий 29 2
|Елисеев Сергей 7 2
|Гаврилов Евгений 54 2
|Соловьев Павел 25 2
|Бондаренко Алексей 22 2
|Бражников Александр 18 2
|Васильев Максим 20 2
|Карпов Роман 74 2
|Маркова Светлана 43 2
|Ульянычев Матвей 47 2
|Тятюшев Максим 133 2
|Громова Елена 16 2
|Цыганков Роман 34 2
|Шуняев Николай 3 2
|Россия - РФ - Российская федерация 150346 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44457 2
|Беларусь - Белоруссия 5866 2
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 558 2
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