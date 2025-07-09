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Synplity Platform Synplity AI
"Семь способов провалить цифровую трансформацию в крупной корпорации при выборе Low-code платформы", Андрей Овчинников, Директор по развитию Synplity Platform, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва
УПОМИНАНИЯ
Synplity Platform и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 2
|BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
|Овчинников Андрей 7 4
|Шадаев Максут 1076 3
|Осипов Фаддей 21 3
|Нерадовский Константин 18 3
|Дубровская Анна 21 3
|Алешкин Сергей 65 3
|Тарасов Максим 12 3
|Тульчинский Станислав 66 3
|Ульянов Николай 134 2
|Натрусов Артем 296 2
|Сотин Денис 216 2
|Коптелов Андрей 111 2
|Николаев Дмитрий 19 2
|Бурилов Андрей 117 2
|Шингарев Павел 19 2
|Грошева Светлана 2 2
|Бондарик Александр 7 2
|Бирюков Артем 10 2
|Воронин Павел 154 1
|Амалицкая Маргарита 31 1
|Александров Александр 83 1
|Истомин Константин 58 1
|Дорофеев Дмитрий 31 1
|Семенов Александр 163 1
|Полянская Нина 24 1
|Булгаков Кирилл 126 1
|Кирьянова Александра 140 1
|Меденцев Константин 98 1
|Шинкарев Александр 32 1
|Гимранов Ринат 125 1
|Ерошкин Павел 35 1
|Фокин Валерий 48 1
|Галкин Николай 113 1
|Тараторин Александр 58 1
|Андрианов Павел 84 1
|Ефёров Алексей 44 1
|Новоселов Иван 35 1
|Мартынов Павел 28 1
|Ульянычев Матвей 47 1
|Чурсин Дмитрий 72 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151099 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44579 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17649 1
|Беларусь - Белоруссия 5901 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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