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Synplity Platform Synplity AI

Synplity Platform - Synplity AI

 

"Семь способов провалить цифровую трансформацию в крупной корпорации при выборе Low-code платформы",  Андрей Овчинников, Директор по развитию Synplity Platform, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва

УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Что тормозит использование искусственного интеллекта 2
19.06.2025 Компания Сиблион выступит на форуме CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
05.06.2023 Когда программисты не нужны. Приглашаем принять участие в секции Low-code в рамках CNews FORUM Кейсы 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Synplity Platform и организации, системы, технологии, персоны:

X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 96 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13471 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 577 2
Platformeco - Платформеко 4 2
МегаФон 9435 1
UIPath 106 1
Directum - Директум 1137 1
Корус Консалтинг ГК 1275 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 142 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 102 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 54 1
8589 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 297 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2185 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 58 1
Luxms 91 1
Монолит-Инфо 124 1
Gelarm - Геларм 37 1
Ред Софт - Red Soft 851 1
Adobe Figma 53 1
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 34 1
InfoWatch - Инфовотч 1053 1
Neoflex - Неофлекс 238 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 349 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 59 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 132 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4257 1
Telegram Group 2306 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 385 1
SimbirSoft - СимбирСофт 92 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 315 1
Сиблион - Siblion 2 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 527 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 340 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 908 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 244 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 345 3
Лента - Сеть розничной торговли 2184 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 2
Альфа-Банк 1807 2
МКБ - Московский кредитный банк 591 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 498 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1715 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 2
Силовые машины 131 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 490 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7781 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 1
Шереметьево Хэндлинг 48 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 211 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 681 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 80 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1126 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 52 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 87 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 148 1
Сургутнефтегаз - СНГ 274 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 1
Комус 100 1
МОСГАЗ 44 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 91 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2912 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 378 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12250 3
Федеральное казначейство России 1829 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5109 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 207 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54121 5
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4993 3
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4249 2
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FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4342 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3787 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11666 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 715 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2575 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21344 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 498 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1272 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1035 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1052 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 30 2
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 731 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 224 1
Google TensorFlow 92 1
Luxms BI 90 1
Microsoft Office 3852 1
Oracle Java - язык программирования 3184 1
Python PyTorch 54 1
Hawk House - Amber BPM - Low-code платформа для автоматизации бизнеса 15 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 117 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 36 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 467 1
БИС - ITQuick - Jumse 50 1
UseTech - UseBus 29 1
JavaScript - JS - язык программирования 1275 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1246 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 548 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1475 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 279 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 224 1
Microsoft 365 Copilot 152 1
Meta Platforms - Facebook - Trino 20 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье 32 1
VK Data Platform 14 1
Овчинников Андрей 7 4
Шадаев Максут 1076 3
Осипов Фаддей 21 3
Нерадовский Константин 18 3
Дубровская Анна 21 3
Алешкин Сергей 65 3
Тарасов Максим 12 3
Тульчинский Станислав 66 3
Ульянов Николай 134 2
Натрусов Артем 296 2
Сотин Денис 216 2
Коптелов Андрей 111 2
Николаев Дмитрий 19 2
Бурилов Андрей 117 2
Шингарев Павел 19 2
Грошева Светлана 2 2
Бондарик Александр 7 2
Бирюков Артем 10 2
Воронин Павел 154 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Александров Александр 83 1
Истомин Константин 58 1
Дорофеев Дмитрий 31 1
Семенов Александр 163 1
Полянская Нина 24 1
Булгаков Кирилл 126 1
Кирьянова Александра 140 1
Меденцев Константин 98 1
Шинкарев Александр 32 1
Гимранов Ринат 125 1
Ерошкин Павел 35 1
Фокин Валерий 48 1
Галкин Николай 113 1
Тараторин Александр 58 1
Андрианов Павел 84 1
Ефёров Алексей 44 1
Новоселов Иван 35 1
Мартынов Павел 28 1
Ульянычев Матвей 47 1
Чурсин Дмитрий 72 1
Россия - РФ - Российская федерация 151099 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44579 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17649 1
Беларусь - Белоруссия 5901 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25081 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6015 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49762 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14404 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11217 2
Металлы - Никель - Nickel 342 2
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1783 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19548 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6061 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 425 2
Экономический эффект 1139 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11383 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2220 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6336 1
Экзамены 461 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8051 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 729 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5804 1
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ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 49 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4187 1
Образование в России 2418 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3718 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1466 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5641 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4565 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7526 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1270 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10314 1
Reference - Референс 191 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1791 1
CNews Инновация года - награда 119 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8255 2
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1183 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 560 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 94 1
CNews FORUM Кейсы 269 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1161 3
CNews AWARDS - награда 530 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2076 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 344 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2513 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373184, в очереди разбора - 748812.
Создано именных указателей - 178858.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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