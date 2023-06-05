Когда программисты не нужны. Приглашаем принять участие в секции Low-code в рамках CNews FORUM Кейсы
20 июня 2023 г. на CNews FORUM Кейсы состоится обсуждание технологии Low-code и No-code.
Приглашаем 20 июня 2023 г. принять участие в секции «Low-code» в рамках CNews FORUM Кейсы.
С докладами выступят:
Андрей Овчинников, директор по развитию Synplity Platform;
Станислав Тульчинский, директор по информационным технологиям, банк «Зенит»;
Павел Шингарев, генеральный директор, Knowledge Space;
Дмитрий Николаев, руководитель управления по организации бизнес-процессов, Розничная сеть «Магнит»;
Александр Бондарик, директор продукта Platformeco;
Максим Тарасов, руководитель практики по системам управления бизнес-процессами, ГМК «Норильский никель»;
Константин Нерадовский, руководитель направления развития инновационных технологий, НРД;
Анна Дубровская, руководитель управления клиентского сервиса, «Абсолют Страхование»;
Артем Бирюков, начальник Управления автоматизации процессов, Альфа-Банк;
Светлана Грошева, руководитель команды аналитики Центра цифровизации процессов банка «Открытие»;
Андрей Коптелов, вице-президент, ABPMP Russia;
Фаддей Осипов, руководитель команды разработки, X5 Tech;
Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз».
Вопросы к обсуждению:
- Способны ли Low-code платформы полностью заменить разработчиков?
- В чем разница между Low-code и No-code?
- Какие задачи можно решать с их помощью?
- Каковы сильные стороны Low-code и No-code подхода?
- Почему Low- и no-code платформы пользуются популярностью?
- Какие ограничения использования Low- и No-code технологий существуют?
- Как организовать разработку на Low-code платформе?
- Какие специалисты нужны для реализации Low/No-code проектов?
- Как выбрать Low/No-code платформу?
- Какова эффективность использования Low/No-code технологий?
- Как обеспечить безопасность Low/No-code разработки?
Полная информация о мероприятии по ссылке.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Теличева Наталья.