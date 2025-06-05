Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176193
ИКТ 13717
Организации 10690
Ведомства 1463
Ассоциации 1000
Технологии 3460
Системы 25696
Персоны 75618
География 2860
Статьи 1523
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2641
Мероприятия 854

Овчинников Андрей


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Лидеры развития ИИ выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025» 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
11.04.2024 «Хайтэк-Интеграция» построила единый контакт-центр для «Центра корпоративных решений» 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 2
05.06.2023 Когда программисты не нужны. Приглашаем принять участие в секции Low-code в рамках CNews FORUM Кейсы 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Овчинников Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 93 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13277 2
8501 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2087 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 323 2
Platformeco - Платформеко 4 2
МегаФон 9307 1
UIPath 105 1
Directum - Директум 1127 1
Корус Консалтинг ГК 1260 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 553 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 135 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 101 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 51 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 278 1
UseTech - Юзтех Интеграция 56 1
Luxms 86 1
Монолит-Инфо 123 1
Gelarm - Геларм 37 1
Ред Софт - Red Soft 809 1
Adobe Figma 48 1
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 34 1
InfoWatch - Инфовотч 1045 1
Neoflex - Неофлекс 235 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 56 1
ХайТэк - Hi-Tech 205 1
ХайТэк Интеграция 21 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
SAP SE 5336 1
Ростелеком - TData - ТДата 35 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 218 1
Ростелеком 9953 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 209 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
R-Vision - Р-Вижн 174 1
CoWork - Коворкинг Платформ 18 1
Diasoft - Диасофт 936 1
Базальт СПО - BaseALT 706 1
ИАС Диджитал 7 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 73 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 334 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 522 3
Альфа-Банк 1800 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 52 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 243 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 342 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 482 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7628 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 530 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 896 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 479 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1693 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1077 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2889 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 521 1
Шереметьево Хэндлинг 45 1
Лента - Сеть розничной торговли 2153 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 80 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 206 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1119 1
МКБ - Московский кредитный банк 581 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 51 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 83 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 144 1
Сургутнефтегаз - СНГ 272 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 379 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 194 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 189 1
Комус 99 1
МОСГАЗ 43 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 90 1
Силовые машины 122 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 374 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12077 2
Федеральное казначейство России 1817 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5073 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4977 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1936 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10698 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68357 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1332 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53085 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20858 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31982 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15075 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29147 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5514 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5739 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 670 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7084 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4900 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 962 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4281 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26062 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4170 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5527 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1128 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 653 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4189 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4663 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21876 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12999 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7689 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1106 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12864 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5359 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 212 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6909 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3729 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11497 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 702 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2481 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21164 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 492 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1252 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1030 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 917 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 567 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 28 2
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 705 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 212 1
Google TensorFlow 92 1
Luxms BI 82 1
Microsoft Office 3824 1
Oracle Java - язык программирования 3142 1
Python PyTorch 53 1
Hawk House - Amber BPM - Low-code платформа для автоматизации бизнеса 15 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 108 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 36 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 463 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1783 1
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 30 1
БИС - ITQuick - Jumse 47 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 523 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 754 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 67 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 81 1
Linux OS 10257 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 170 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1336 1
UseTech - UseBus 29 1
Новые облачные технологии - МойОфис 817 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 311 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 298 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 951 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 78 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 62 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2330 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 69 1
1С:ERP Управление предприятием 623 1
Шадаев Максут 1054 3
Осипов Фаддей 18 3
Нерадовский Константин 18 3
Дубровская Анна 21 3
Алешкин Сергей 65 3
Тарасов Максим 12 3
Тульчинский Станислав 63 3
Кирьянова Александра 140 2
Натрусов Артем 292 2
Галкин Николай 112 2
Сотин Денис 213 2
Коптелов Андрей 111 2
Николаев Дмитрий 19 2
Бурилов Андрей 114 2
Шингарев Павел 19 2
Грошева Светлана 2 2
Воронин Павел 150 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Ульянов Николай 124 1
Александров Александр 80 1
Истомин Константин 58 1
Дорофеев Дмитрий 31 1
Семенов Александр 160 1
Полянская Нина 24 1
Булгаков Кирилл 118 1
Меденцев Константин 98 1
Шинкарев Александр 32 1
Гимранов Ринат 123 1
Ерошкин Павел 35 1
Фокин Валерий 48 1
Тараторин Александр 58 1
Андрианов Павел 84 1
Ефёров Алексей 44 1
Новоселов Иван 34 1
Мартынов Павел 27 1
Ульянычев Матвей 44 1
Чурсин Дмитрий 69 1
Лагунов Андрей 43 1
Пчелин Юрий 38 1
Ульихин Павел 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 149421 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44274 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49313 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5952 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24832 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11267 2
Металлы - Никель - Nickel 339 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52716 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5024 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30249 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5998 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14164 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2208 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6296 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11147 1
Экзамены 450 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7962 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 707 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9096 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5730 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1743 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19278 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 48 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 413 1
Экономический эффект 1117 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9149 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 334 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2568 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4782 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 944 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6879 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1437 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8220 2
CNews Инновация года - награда 112 2
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1145 4
CNews FORUM Кейсы 246 3
CNews AWARDS - награда 527 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2069 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 333 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2488 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще