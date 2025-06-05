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Овчинников Андрей
УПОМИНАНИЯ
Овчинников Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 2
|Шадаев Максут 1054 3
|Осипов Фаддей 18 3
|Нерадовский Константин 18 3
|Дубровская Анна 21 3
|Алешкин Сергей 65 3
|Тарасов Максим 12 3
|Тульчинский Станислав 63 3
|Кирьянова Александра 140 2
|Натрусов Артем 292 2
|Галкин Николай 112 2
|Сотин Денис 213 2
|Коптелов Андрей 111 2
|Николаев Дмитрий 19 2
|Бурилов Андрей 114 2
|Шингарев Павел 19 2
|Грошева Светлана 2 2
|Воронин Павел 150 1
|Амалицкая Маргарита 31 1
|Ульянов Николай 124 1
|Александров Александр 80 1
|Истомин Константин 58 1
|Дорофеев Дмитрий 31 1
|Семенов Александр 160 1
|Полянская Нина 24 1
|Булгаков Кирилл 118 1
|Меденцев Константин 98 1
|Шинкарев Александр 32 1
|Гимранов Ринат 123 1
|Ерошкин Павел 35 1
|Фокин Валерий 48 1
|Тараторин Александр 58 1
|Андрианов Павел 84 1
|Ефёров Алексей 44 1
|Новоселов Иван 34 1
|Мартынов Павел 27 1
|Ульянычев Матвей 44 1
|Чурсин Дмитрий 69 1
|Лагунов Андрей 43 1
|Пчелин Юрий 38 1
|Ульихин Павел 36 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149421 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44274 2
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