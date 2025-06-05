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Ерижоков Рустам
УПОМИНАНИЯ
|05.06.2025
|Лидеры развития ИИ выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025» 1
|20.05.2025
|Лидеры ИТ в сфере ИИ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
Ерижоков Рустам и организации, системы, технологии, персоны:
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30251 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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