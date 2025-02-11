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Индексная книга (каталог) CNews*
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G-Group Джи-групп UD Group Юнайт-Девелопмент Групп



11.02.2025 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
16.06.2023 Российская AliExpress продала логистический центр за 3,6 миллиарда 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

G-Group и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3455 1
Alibaba Group 423 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3935 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 46 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 38 1
Почта России ПАО 2118 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11655 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12067 1
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Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Свияжск 10 1
Россия - ПФО - Самарская область 1318 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17097 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1233 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2918 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2976 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3428 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48180 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4837 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7007 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5990 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 141 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7529 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1000 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340026, в очереди разбора - 769294.
Создано именных указателей - 168375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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