G-Group Джи-групп UD Group Юнайт-Девелопмент Групп
|11.02.2025
|Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта 1
|16.06.2023
|Российская AliExpress продала логистический центр за 3,6 миллиарда 1
G-Group и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group 3455 1
|Alibaba Group 423 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3935 1
|Хуснуллин Линар 4 1
|Ханда Кевин 4 1
|Усманов Алишер 301 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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