Российская AliExpress продала логистический центр за 3,6 миллиарда

Девелоперская группа G-Group приобрела фулфилмент-центр в Татарстане площадью 130 тыс. кв. м. Сумма сделки составила 3,6 млрд руб., продавцом выступил маркетплейс KazanExperss, подконтрольный «AliExpress-Россия».

Сделка между G-Group и KazanExpress

Девелопер G-Group («Джи-групп»), работающий в Республике Татарстан, сообщил о приобретении фулфилмент-центра в Татарстане общей площадью 130 тыс. кв. м. (фулфилмент – комплекс операций с момента оформления заказа покупателем до его получения).

Продавцом выступил KazanExperss, созданный в Татарстане маркетплейс, один из крупнейших в России.

Сумма сделки составила 3,6 млрд руб., сделка частично будет профинансирована за счет банковского кредита. Управлением объекта займется UD Group – одно из подразделений G-Group, отвечающее за направление коммерческой недвижимости. Ожидается, что за счет данного приобретения показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) группы по направлению коммерческая недвижимость вырастит на 40%.

В перспективе рассматривается возможность дальнейшего сотрудничества KazanExperss и G-Group по строительству дополнительных складских корпусов, общая площадь хранения в которых составит более 1 млн кв м. По данным IBC Real Estate, общий объем качественного складского предложения в Республике Татарстан чуть более 1 млн кв. м., а доля свободных площадей менее 1%.

Логистический центр в Свияжске

Приобретаемый логистический центр открылся в 2023 г. на площадке Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ) под Казанью (столица Республики Татарстан). После сделки KazanExperss останется долгосрочным арендатором склада, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя G-Group.

В конце 2022 г. KazanExpress договорилась об экспериментальном использовании дондового склада на базе данного логистического центра. На первом этапе KazanExpress разместит на бондовом складе «Почты России» от 30 тыс. до 40 тыс. заказов. Предполагается, что онлайн-ритейлер будет хранить на складе нерастаможенные зарубежные товары и платить налоги и пошлины только за реально проданный товар, а не за всю партию. Все нераспределенные остатки он сможет экспортировать за границу без дополнительных затрат.

Что такое KazanExpress

KazanExpress была создана в 2017 г. предпринимателем Линаром Хуснуллиным и разработчиком Кевином Ханда. В 2018 г. группа FIX вложила в проект $2 млн. Помимо Татарстана, маркетплейс работает в республиках Башкортостан и Чувашия и Самарской области. Строительство логистического центра в Свияжске началось в 2021 г. В проект планировалось вложить до 2024 г. 12 млрд руб., он должен был создать порядка 10 тыс. рабочих мест.

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Оборот KazanExpress в 2022 г. составил 19 млрд руб. В 2021 г. маркетплейс «AliExpress-Россия» приобрел сначала 30% долю в KazanExpress, затем увеличил свою долю до контрольной – 50,1%. Суммы сделок не разглашались.

«AliExpress-Россия» и его акционеры

Холдинг «AliExperess-Россия» был создан в 2019 г. Сейчас китайская Alibaba владеет экономической долей размером 47,8% в проекте, голосующая доля составляет 47,6%. Подконтрольный Алишеру Усманову холдинг USM владеет экономической долей размером 24,3%, голосующей – 28,8%. Интернет-холдинг VK владеет экономической долей размером 15%, экономической – 16,3%, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) – 12,9% и 9,6% соответственно.