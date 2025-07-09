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Индексная книга (каталог) CNews*
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Стружкова Юлия


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Импортозамещение: подводим промежуточные итоги и смотрим в будущее 1
19.06.2025 Завершается регистрация на главное ИТ-событие лета 2025. Успейте зарегистрироваться 1
17.06.2025 Осталась одна неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
16.06.2025 CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» на «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 1
10.06.2025 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
05.06.2025 Лидеры развития ИИ выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025» 1
03.06.2025 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
02.06.2025 CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 1
28.05.2025 Лидеры цифровизации банков выступят на «CNews FORUM Кейсы 2025» 1
26.05.2025 CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 1
22.05.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Остался месяц до крупнейшего мероприятия лета 1
20.05.2025 Лидеры ИТ в сфере ИИ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
19.05.2025 CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 1
13.05.2025 CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 1
12.05.2025 Российские ИТ-лидеры расскажут о цифровизации торговли на CNews FORUM Кейсы 2025 1
05.05.2025 Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
29.04.2025 Российские ИТ-лидеры выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
23.04.2025 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
15.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
07.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Стружкова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29891 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15902 15
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375696, в очереди разбора - 747910.
Создано именных указателей - 179530.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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