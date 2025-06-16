CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» на «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня

24 июня. состоится секция CNews «Импортозамещение» в рамках «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров».



CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня 2025 г.

Среди докладчиков на данный момент:



Станислав Тульчинский, управляющий директор Департамента информационных технологий, Россельхозбанк;

Юлия Стружкова, директор департамента цифровой трансформации, «Технологии ОФС»;

Олег Тихомиров, директор по развитию информационных систем, Банк ВТБ;

Роман Цыганков, начальник управления информационных технологий и систем, «Автозавод Санкт-Петербург»;

Леонид Мальчер, директор, ОГКУ Центр информационно-технического обслуживания Челябинской области;

Сергей Алимбеков, заместитель директора по технологическому развитию, ФРИИ;

Сергей Кирюшин, директор программы, «Модератор», Школа ИТ-менеджмента РАНХиГС;

Степан Дудник, технический директор, HD Tech;

Антон Сафронов, технический директор, «ДОМ.PФ Технологии»;

Алексей Горбунов, директор по информационным системам, «Автоваз»;

Евгений Максимов, директор по развитию бизнеса VK Cloud, VK Tech;

Алексей Шершнев, ИТ-директор компании Farzoom, «Х. Технологии».



Основные темы:

Импортозамещение: подводим предварительные итоги.

Государственная поддержка импортозамещения.

Импортозамещение как главный стимул развития рынка ИТ.

Импортозамещение и цифровая трансформация.

Российское ПО как альтернатива западным решениям.

Российское оборудование: делимся опытом.

Отечественный вендор --- кто он?

Как добиться технологической независимости?

Экспортный потенциал российских решений.

Импортозамещение и экономическая эффективность.

Подробная информация на сайте.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 29000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.



Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.