Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174168
ИКТ 13545
Организации 10598
Ведомства 1456
Ассоциации 995
Технологии 3440
Системы 25468
Персоны 74732
География 2824
Статьи 1514
Пресса 1212
ИАА 693
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2621
Мероприятия 850

Алимбеков Сергей



05.05.2025 Российские лидеры в сфере импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
18.09.2023 Вывести ИТ-продукт на рынок и масштабировать бизнес: зачем участвовать в «Акселераторе Спринт» 1
23.12.2016 ФРИИ инвестировал 70 млн в электронную проверку личности 1
24.11.2009 Топ-менеджер «Акадо» стал директором по продажам «Синтерры» 2
21.09.2009 Девушек из МТС, "Билайна" и "Мегафона" переселили за МКАД 1
14.01.2009 Новые назначения в руководстве «Акадо» 1
12.12.2008 «Акадо» запустил новую версию «Телегида» 1
07.11.2008 «Акадо-Столица»: итоги первого месяца продаж HDTV 1
01.10.2008 Провайдеры поделили HDTV-каналы: «Билайн» и «Стрим» вне игры 1
11.09.2008 «Акадо-Столица» запустила подписной музыкальный сервис 1
01.09.2008 «Акадо-Столица» начала прием заявок на HDTV 1
18.08.2008 «Акадо-Столица» запустила туристический сервис «Акадо.Travel» 1
26.05.2008 Россия: приставы отключат должникам мобильную связь 1
10.04.2008 "Акадо" охотится за новыми абонентами в интернете 1
14.12.2007 Вексельберг занял 6 млрд на «Акадо» 1
31.10.2007 "Акадо" метит на место "Стрима" 1
31.10.2007 "Комкор-ТВ" планирует увеличить число интернет-абонентов в 3,67 раза 1
07.08.2007 В «Комкор-ТВ» сменился гендиректор 1
07.08.2007 Назначен новый председатель совета директоров Moscow CableCom 1
29.05.2007 «Ренова-медиа» ворвалась на рынок triple play 2
29.05.2007 "Ренова-Медиа" инвестирует в цифровую телефонию 700 млн руб. 1
02.07.2002 Клиенты "МТУ-Интел" смогут создать интернет-магазин на базе системы OSG WebShop 1

Публикаций - 22, упоминаний - 24

Алимбеков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 18
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 110 6
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Совам Телепорт - ВНИИПАС - Всесоюзный научно-исследовательский институт прикладных автоматизированных систем - ИАС - Институт автоматизированных систем 18 4
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8865 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1585 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 2
MIG Telecom - МИГ Телеком 16 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
МегаФон 9196 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13116 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
IDX - Системы управления идентификацией 19 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 1
Мостелеком 72 1
Космос-ТВ - Космос Телеком 61 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 430 1
Naumen - Наумен 642 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 122 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - ТКС Нева 13 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Телеинформ 14 1
AOL Inc - America Online 1868 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 127 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7543 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1100 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 174 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2864 1
ФРИИ Акселератор Спринт 6 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 221 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 348 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 740 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6059 1
Электронная Москва АО 28 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11969 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4608 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 170 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2020 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9390 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52353 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9449 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8275 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3550 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4005 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6111 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21010 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3276 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4087 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1565 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3492 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12292 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16290 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67525 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24850 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11834 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1687 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17328 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31633 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4602 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8610 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1033 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4876 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 1
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 112 1
Triple Play - triple-play - высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и телефонная связь по одному кабелю 103 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4722 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4165 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6950 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28196 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30400 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4353 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11387 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7163 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7035 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 809 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4856 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2137 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12950 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 8
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 1
Microsoft Exchange 1758 1
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 46 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Прагма - Pragmacore - Pragmacore.Design - Pragmacore.Dashboard - Pragmacore Дашборд 15 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 295 1
IT-Rev - АйТи Революшн - RevGames 3 1
Путин Владимир 3232 3
Припачкин Юрий 66 3
Анкилов Константин 109 2
Савюк Виктор 40 2
Бецков Григорий 23 2
Гуштуров Леонид 23 1
Комиссаров Дмитрий 227 1
Делицын Леонид 130 1
Парфенов Игорь 51 1
Вексельберг Виктор 153 1
Варламов Кирилл 40 1
Слизень Виталий 242 1
Силин Михаил 27 1
Наумов Виктор 126 1
Казакова Анастасия 8 1
Лобанов Денис 45 1
Парфенчиков Артур 13 1
Писарев Александр 2 1
Морошкин Александр 118 1
Крылова Елена 27 1
Сердюк Владимир 11 1
Мусиенко Ростислав 13 1
Дудка Вячеслав 2 1
Гришанова Ирина 27 1
Вергун Борис 3 1
Белова Светлана 11 1
Комиссаров Игорь 1 1
Тульчинский Станислав 59 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44002 10
Россия - РФ - Российская федерация 148100 7
Россия - ЦФО - Тульская область 1248 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17759 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52501 2
Беларусь - Белоруссия 5808 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4042 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 860 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7681 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14273 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13395 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 720 1
Беларусь - Минск 648 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 534 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 283 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 331 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 140 1
Европа 21895 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 653 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2985 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3593 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 764 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52321 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29939 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48994 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 726 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5207 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6317 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7064 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16644 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6009 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6487 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5884 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3539 1
Конституция Российской Федерации 59 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24664 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4218 1
Аренда 2475 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1993 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4528 1
Кибернетика - Cybernetics 245 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 656 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7889 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6835 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5147 1
Паспорт - Паспортные данные 2575 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 406 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2747 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4968 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2792 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4752 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1276 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1289 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 394 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1201 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1663 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 461 1
Информатика - computer science - informatique 1089 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6535 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 227 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 640 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11295 2
РИА Новости 940 1
National Geographic 95 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 993 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8196 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3284 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 237 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 619 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1134 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357759, в очереди разбора - 757713.
Создано именных указателей - 174168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Битва раскладушек: сравнение лучших складных смартфонов в форм-факторе Fold

Показать еще

Наука

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153