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Алимбеков Сергей
Алимбеков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3232 3
|Припачкин Юрий 66 3
|Анкилов Константин 109 2
|Савюк Виктор 40 2
|Бецков Григорий 23 2
|Гуштуров Леонид 23 1
|Комиссаров Дмитрий 227 1
|Делицын Леонид 130 1
|Парфенов Игорь 51 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Варламов Кирилл 40 1
|Слизень Виталий 242 1
|Силин Михаил 27 1
|Наумов Виктор 126 1
|Казакова Анастасия 8 1
|Лобанов Денис 45 1
|Парфенчиков Артур 13 1
|Писарев Александр 2 1
|Морошкин Александр 118 1
|Крылова Елена 27 1
|Сердюк Владимир 11 1
|Мусиенко Ростислав 13 1
|Дудка Вячеслав 2 1
|Гришанова Ирина 27 1
|Вергун Борис 3 1
|Белова Светлана 11 1
|Комиссаров Игорь 1 1
|Тульчинский Станислав 59 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 640 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11295 2
|РИА Новости 940 1
|National Geographic 95 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 993 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8196 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3284 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 237 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 619 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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