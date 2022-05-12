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Индексная книга (каталог) CNews*
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Савюк Виктор

СОБЫТИЯ


12.05.2022 Облачный сервис управленческого учета «Финансист» привлек 120 млн рублей от основателей российских ИТ-компаний 1
23.03.2022 МТС начинает продавать «Мой офис» бизнесу и госструктурам 1
10.03.2022 Гендиректором «Моего офиса» стал основатель компании, производившей приставки Dendy 1
21.02.2022 «Лаборатория Касперского» получила контроль над «Моим офисом» 1
30.11.2021 «Мой офис» «прокачал» свою почту до 1 млн ящиков на каждую компанию-клиента 1
21.07.2020 «Лаборатория Касперского» стала крупнейшим акционером «Моего офиса» 1
12.09.2017 Экс-глава НИИ «Восход» стал главным по торговле «Моим офисом» 1
11.04.2017 Российского «убийцу» Google Doc раздадут школам и колледжам бесплатно 1
16.02.2017 «Мой офис» выпустил гибрид мессенджера и редактора текстов 1
23.11.2016 «Мой офис» подешевел для школ и вузов в 10 раз, и планирует отдаваться им бесплатно 1
06.10.2016 «Мой офис» для Android и iPhone стал бесплатным 1
24.08.2016 «МойОфис» получил сертификат для работы в госорганах 1
16.08.2016 «Убийца» Google Docs проник в российские школы: «Мой офис» установят на 10 тыс. ПК 1
14.07.2016 «Мой офис» задумал зарубежную экспансию 1
20.06.2016 Российский «убийца» Google Docs строит решение специально для госструктур 1
29.03.2016 На компьютеры iRU будут предустанавливать российский «МойОфис» 1
25.12.2015 Главные события 2015 г. в отрасли ИКТ. Голосование 1
17.12.2015 У российского «убийцы» Google Docs появился первый покупатель 1
20.10.2015 Российский аналог Microsoft Office и Google Docs стал доступен для бизнеса 1
16.06.2015 Российского «убийцу» Microsoft Office и Google Docs предустановят на мобильные устройства 1
01.04.2015 Создатель Dendy и экс-президент «Акадо» инвестировал в российского «убийцу» Microsoft Office 2
11.11.2010 «Акадо» избавилась от президента 1
20.07.2009 «Акадо» распрощалась с президентом 2
20.07.2009 «Акадо» рассталась с президентом 1
23.04.2009 «Акадо» оптимизирует стандарты менеджмента качества 1
03.02.2009 Леонид Гуштуров назначен генеральным директором «Комкор» 1
14.01.2009 Новые назначения в руководстве «Акадо» 1
20.08.2008 «Акадо» завершил приобретение интернет-провайдера «Олимпус НСП» 1
10.04.2008 "Акадо" охотится за новыми абонентами в интернете 1
27.02.2008 «Ренова Медиа» подписала соглашение с МТРК «Мир» 1
20.12.2007 «Ренова Медиа» автоматизировала подготовку отчетности по МСФО 1
07.09.2007 Холдинг «Ренова-Медиа» для консолидации активов создал ЗАО «Ренова-Медиа» 1
04.06.2007 "Комкор" не рассчитывает на быструю отдачу от выхода на рынок телефонной связи 2
21.05.2007 "Комкор" ищет поставщиков оборудования для развития кабельной сети 1
20.03.2007 «Комкор» войдет в «десятку» 1
20.03.2007 "Комкор" начнет самостоятельно предоставлять услуги телефонии 1
01.03.2007 "Ренова-Медиа" планирует в 2007 г. увеличить оборот в 1,5 раза 1
09.02.2007 РБК-ТВ и "Столица-Плюс" становятся общедоступными 1
01.10.2003 В "МТУ-Интел" новый коммерческий директор 1

Публикаций - 41, упоминаний - 44

Савюк Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 30
Новые облачные технологии (НОТ) 485 21
Ростелеком 10948 18
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 4
Сервис Плюс 187 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Совам Телепорт - ВНИИПАС - Всесоюзный научно-исследовательский институт прикладных автоматизированных систем - ИАС - Институт автоматизированных систем 18 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Телеинформ 14 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
МегаФон 10742 2
SAP SE 5601 2
Microsoft Corporation 25775 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
9594 2
Oracle Corporation 7074 2
Google LLC 12690 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 1
Космос-ТВ - Космос Телеком 62 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Ростех - Росинформэкспорт 4 1
MIG Telecom - МИГ Телеком 16 1
Финансист 72 1
Московский городской центр управления кабельным телевидением 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - ТКС Нева 13 1
Medcore - Медкор - М-Софт Медикал Имаджинг 9 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Почта России ПАО 2370 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
Volvo Swed-Mobil - Вольво Свид-Мобиль 4 1
CIArb - Chartered Institute of Arbitrators - Уставной институт арбитров - Королевский институт арбитров 1 1
Jurel Holdings Ltd - Джурел Холдингс Лтд 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 1
Visa International 1993 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Mobil - Мобил 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
ФРИИ Инвест 11 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 9
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 5
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 636 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 20
Microsoft Windows 16882 16
Google Android 15244 15
Apple iOS 8583 15
Linux OS 11533 15
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 14
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 11
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 11
Google QuickOffice 53 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 4
Microsoft Office 365 1042 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 4
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 4
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 153 4
Apple macOS 2419 3
Microsoft Office 4170 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 3
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 3
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 62 3
Microsoft Windows 7 2007 2
Kaspersky OS 156 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Kaspersky Internet Security 497 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 2
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 34 2
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 2
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 2
DSSL Trassir 40 1
Nintendo Entertainment System - NES 10 1
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 1
Новые облачные технологии - МойОфис Презентация 15 1
МИТ - СитиГид - City Guide - автомобильная система GPS/ГЛОНАСС-навигации 47 1
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ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - МВОС - Московская волоконно-оптическая сеть 18 1
SAS FM - SAS Financial Management 4 1
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Чеглаков Андрей 63 21
Комиссаров Дмитрий 248 20
Кривенко Виталий 23 15
Кирсанов Алексей 24 14
Давидан Александр 16 12
Доброхотов Алексей 18 8
Басов Алексей 117 6
Корольков Владимир 8 5
Басова Елена 13 5
Цуприк Василий 12 5
Тимченко Александр 20 5
Припачкин Юрий 67 5
Пакер Александра 5 4
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Путин Владимир 3454 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 3
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