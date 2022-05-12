Индексная книга (каталог) CNews*
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Савюк Виктор
СОБЫТИЯ
Публикаций - 41, упоминаний - 44
Савюк Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Чеглаков Андрей 63 21
|Комиссаров Дмитрий 248 20
|Кривенко Виталий 23 15
|Кирсанов Алексей 24 14
|Давидан Александр 16 12
|Доброхотов Алексей 18 8
|Басов Алексей 117 6
|Корольков Владимир 8 5
|Басова Елена 13 5
|Цуприк Василий 12 5
|Тимченко Александр 20 5
|Припачкин Юрий 67 5
|Пакер Александра 5 4
|Щеглов Петр 85 4
|Островский Ефим 3 3
|Анкилов Константин 121 3
|Силин Михаил 27 3
|Гуштуров Леонид 23 2
|Алимбеков Сергей 29 2
|Григорян Арам 6 2
|Путин Владимир 3454 2
|Вексельберг Виктор 155 2
|Лобанов Денис 47 2
|Свиридов Алексей 2 1
|Писарев Александр 2 1
|Юрченко Евгений 133 1
|Мыскин Роман 40 1
|Щербов Роман 15 1
|Бецков Григорий 23 1
|Долгов Антон 20 1
|Скобелев Юрий 9 1
|Захаров Николай 7 1
|Басин Павел 11 1
|Сергеев Антон 13 1
|Фалеев Сергей 2 1
|Сухачев Никита 1 1
|Гушуров Леонид 1 1
|Тешебаев Александр 1 1
|Жарский Илья 5 1
|Пакер Александр 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.