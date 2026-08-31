Индексная книга (каталог) CNews*
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CIArb Chartered Institute of Arbitrators Уставной институт арбитров Королевский институт арбитров
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|31.08.2026
|Знаменитый партнер Павла Дурова* вышел из капитала российской ИТ-компании. 51% передан в Дубай 1
|20.10.2015
|Российский аналог Microsoft Office и Google Docs стал доступен для бизнеса 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
CIArb и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1408 1
|Microsoft Office Word - DOC-DOCX 915 1
|Новые облачные технологии - МойОфис 961 1
|Google Android 15295 1
|Apple iOS 8605 1
|Linux OS 11580 1
|Microsoft Windows 7 2008 1
|Apple macOS 2434 1
|Microsoft Office 4192 1
|Microsoft Windows 16941 1
|Microsoft Windows XP 2432 1
|Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2532 1
|Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1441 1
|Басов Алексей 117 1
|Комиссаров Дмитрий 250 1
|Чеглаков Андрей 63 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|Савюк Виктор 41 1
|Дуров Павел 328 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.