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Индексная книга (каталог) CNews*
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CIArb Chartered Institute of Arbitrators Уставной институт арбитров Королевский институт арбитров

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


31.08.2026 Знаменитый партнер Павла Дурова* вышел из капитала российской ИТ-компании. 51% передан в Дубай 1
20.10.2015 Российский аналог Microsoft Office и Google Docs стал доступен для бизнеса 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

CIArb и организации, системы, технологии, персоны:

Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Сервис Плюс 187 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
Ростелеком 10982 1
Medcore - Медкор - М-Софт Медикал Имаджинг 9 1
Новые облачные технологии (НОТ) 487 1
VK - Mail.ru Group 3610 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13106 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24528 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1431 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13422 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13013 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 724 1
OASIS - ODF, ODT, XODT, ODP - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 271 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1385 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2239 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2061 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18217 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26937 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1265 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15497 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1408 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 915 1
Новые облачные технологии - МойОфис 961 1
Google Android 15295 1
Apple iOS 8605 1
Linux OS 11580 1
Microsoft Windows 7 2008 1
Apple macOS 2434 1
Microsoft Office 4192 1
Microsoft Windows 16941 1
Microsoft Windows XP 2432 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2532 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1441 1
Басов Алексей 117 1
Комиссаров Дмитрий 250 1
Чеглаков Андрей 63 1
Кирсанов Алексей 24 1
Савюк Виктор 41 1
Дуров Павел 328 1
Россия - РФ - Российская федерация 167051 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54869 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47760 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13837 1
Беларусь - Белоруссия 6316 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19606 1
Украина 7939 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8900 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33942 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5889 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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