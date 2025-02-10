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Жарский Илья



10.02.2025 Роскомнадзор покупает для своих сотрудников курсы по киберразведке 1
22.03.2024 Хакеров в России разделят на категории. Одним будут платить миллионы, других упекут в тюрьму на всю жизнь 1
22.02.2024 SAP внезапно возвращается в Россию вопреки санкциям и издевательствам над россиянами 1
21.02.2022 «Лаборатория Касперского» получила контроль над «Моим офисом» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Жарский Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4898 1
Новые облачные технологии (НОТ) 446 1
SAP SE 5280 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 156 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1135 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3934 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Yandex - Яндекс 7387 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1193 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
Газпром ПАО 1342 1
РЖД - Российские железные дороги 1907 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2368 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 980 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1346 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3285 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 310 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 680 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5456 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4983 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19483 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25447 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29801 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7435 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1992 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6803 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6689 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10135 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15776 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27619 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 647 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1991 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 528 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 220 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6162 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3761 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1063 2
Kaspersky OS 125 1
Новые облачные технологии - МойОфис 784 1
Kaspersky Internet Security 458 1
FreePik 1009 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5212 1
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 51 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4484 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 84 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 50 1
Yandex Bug Bounty - Яндекс Охота за ошибками 19 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Касперский Евгений 323 1
Чеглаков Андрей 57 1
Цуприк Василий 12 1
Давидан Александр 16 1
Тимченко Александр 13 1
Доброхотов Алексей 14 1
Анкилов Константин 107 1
Кривенко Виталий 23 1
Савюк Виктор 40 1
Корольков Владимир 8 1
Островский Ефим 3 1
Басова Елена 7 1
Изосимов Алексей 3 1
Павленко Антон 15 1
Пакер Александра 5 1
Немкин Антон 36 1
Кирик Павел 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144930 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 1
Германия - Федеративная Республика 12700 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2492 1
Европа 21790 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7528 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51247 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6155 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16349 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14409 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3174 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8068 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4161 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3481 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48171 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1597 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3427 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2834 1
Федеральный закон 16-ФЗ - О транспортной безопасности 15 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2269 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 535 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6127 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11250 1
Ведомости 1013 1
Известия ИД 628 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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