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Финансист

Финансист

УПОМИНАНИЯ


05.02.2024 Авторитетный финансист Скарамуччи: Bitcoin в 2025 г. будет стоить дороже $150 тысяч

Почему ждут рост Биткоина Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci), авторитетный финансист, инвестор, основатель хедж-фонда Skybridge Capital, предсказал, что стоимость Bitcoin достигнет $170 тыс. за единицу. По его мнению, рост начнется вскоре после того как в апреле этого
12.05.2022 Облачный сервис управленческого учета «Финансист» привлек 120 млн рублей от основателей российских ИТ-компаний

Российский облачный сервис управленческого учета «Финансист» (резидент «Сколково») привлек инвестиции в размере 120 млн руб. В проект вложились основатель компании «Первый бит» Антон Долгов, директор акселератора First Bit Lab Роман Калинкин,

01.04.2022 Сервис «Финансист» приобрел образовательную платформу Fin-Skill

Сервис управленческого учета «Финансист» приобрел образовательную платформу для обучения корпоративным финансам Fin-Skill. «Финансист» встроит образовательные продукты в свой сервис для повышения уровня финансовой гр
13.10.2020 Система управленческого учета «Финансист» привлекла 37 млн руб. инвестиций

ционала сервиса и выход на зарубежные рынки. Оценку компании и детали сделки стороны не раскрывают. Стартап «Финансист» основан в 2018 году, последний год месячный повторяющийся доход компании

15.04.2020 Подтверждена совместимость ПО «Wiseadvice:Финансист» и «1С:Предприятие 8.3»

Программный продукт «Wiseadvice:Финансист», разработанный и тиражируемый группой компаний Wiseadvice, прошел очередную сертификацию фирмы «1С». ПО признано совместимым с системой программ «1С:Предприятия 8.3» в режиме управля

Публикаций - 65, упоминаний - 66

Финансист и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24953 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13460 7
8585 5
МегаФон 9433 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8974 5
Intel Corporation 12357 4
Oracle Corporation 6776 4
Ростелеком - Связьинвест 1708 4
Питерская группа связистов 435 4
Ростелеком 10041 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2998 3
Dell EMC 5055 3
Amazon Inc - Amazon.com 3069 3
X Corp - Twitter 2890 3
Softline - Софтлайн 3043 3
Корус Консалтинг ГК 1271 3
EA - Electronic Arts 1288 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 3
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 823 3
Google LLC 12020 3
Siemens AG - Siemens Group 2606 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1515 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5088 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 637 2
Cisco Systems 5169 2
Yandex - Яндекс 7907 2
Apple Inc 12332 2
Meta Platforms - Facebook 4483 2
HP Inc. 5725 2
AMD - Advanced Micro Devices 4349 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1812 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 684 2
Deutsche Telekom 911 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 851 2
Киевстар - Kyivstar 545 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
HP - Hewlett-Packard 3629 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1224 4
eBay Inc 1626 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 3
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 3
РЖД - Российские железные дороги 1953 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1123 2
Альфа-Групп 719 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 534 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 2
Skybridge Capital 2 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 279 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2910 1
Связной ГК 1375 1
ГПБ - Газпромбанк 1119 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 822 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1715 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Coursera 58 1
Альфа-Банк 1806 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 144 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 582 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 1
Евросеть 1412 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 437 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 454 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 102 1
Airbus Group - Airbus Industries 227 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1962 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 429 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 261 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 54 1
ПромСвязьКапитал 83 1
Starta Ventures - венчурный фонд 17 1
Starta Accelerator 9 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5621 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12246 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4670 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 684 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5106 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3164 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1004 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6133 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2768 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1412 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2046 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 157 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 354 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 300 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 347 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 41 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 100 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 118 1
Федеральное казначейство России 1829 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 276 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 246 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6316 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
4CIO 18 1
Ассоциация менеджеров 96 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 259 1
Ассоциация кредитных организаций Тюменской области 2 1
Клуб руководителей банковских служб связей с общественностью и рекламы 2 1
BCS - British Computer Society - Британское компьютерное общество 13 1
АБСЗ - Ассоциация банков Северо-Запада - АКБ СПб - Ассоциация коммерческих банков Санкт-Петербурга 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69415 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21334 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54084 7
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22124 5
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Microsoft Windows 16022 2
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2148 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2353 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 85 2
Linux OS 10362 1
Google YouTube - Видеохостинг 2833 1
Google Android 14382 1
Apple iOS 8027 1
Apple macOS 2143 1
Microsoft Office 3851 1
Nokia Symbian OS 1402 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2819 1
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Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1369 1
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AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 67 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 253 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 845 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Apache OpenOffice 478 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 37 1
Intel Xeon W 34 1
Stafory - робот Вера 344 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 244 1
Myspace - социальная сеть 636 1
Nokia 3310 67 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 248 1
EA Origin 183 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 4
Кутузов Станислав 3 3
Рейман Леонид 1053 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 3
Семенов Александр 163 3
Ивантер Дмитрий 35 3
Баженов Михаил 39 2
Гаврилов Михаил 9 2
Орлов Павел 6 2
Путин Владимир 3272 2
Водясов Алексей 222 2
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 63 2
Усманов Алишер 301 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 57 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 156 2
Евтушенков Владимир 209 2
Меламед Леонид 150 2
Ломоносов Александр 25 2
Кобяков Андрей 7 2
Калинкин Роман 14 2
Морошкин Александр 118 2
Андросик Владимир 32 2
Soros George - Сорос Джордж 50 2
Scaramucci Anthony - Скарамуччи Энтони 2 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайн 5 2
Cоколов Александр 1 1
Cавюк Виктор 1 1
Brin Sergey - Сергей Брин 190 1
Larry Page - Ларри Пейдж 193 1
Волож Аркадий 255 1
Торбахов Александр 100 1
Кирюшин Сергей 90 1
Ананьев Дмитрий 79 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1016 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 344 1
Lisa Su - Лиза Су 51 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 1
Мамут Александр 130 1
Войнов Сергей 2 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 372 1
Россия - РФ - Российская федерация 151030 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52774 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44574 12
Европа 24449 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13439 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18048 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17646 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14307 7
Германия - Федеративная Республика 12823 6
Казахстан - Республика 5692 5
Земля - планета Солнечной системы 10500 5
Швеция - Королевство 3650 5
Финляндия - Финляндская Республика 3632 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7832 4
Индия - Bharat 5582 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1318 4
США - Нью-Йорк 3110 4
Великобритания - Лондон 2391 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4024 3
Азия - Азиатский регион 5643 3
Япония 13399 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2935 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 3
Европа Восточная 3110 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3088 3
Африка - Африканский регион 3530 3
Украина 7701 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1030 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3132 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 957 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 430 2
Италия - Итальянская Республика 4397 2
Франция - Французская Республика 7923 2
Россия - СФО - Новосибирск 4492 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3252 2
Бразилия - Федеративная Республика 2411 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2781 2
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2084 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49746 64
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6163 10
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6335 6
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8312 4
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