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Финансист
УПОМИНАНИЯ
|05.02.2024
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Авторитетный финансист Скарамуччи: Bitcoin в 2025 г. будет стоить дороже $150 тысяч
Почему ждут рост Биткоина Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci), авторитетный финансист, инвестор, основатель хедж-фонда Skybridge Capital, предсказал, что стоимость Bitcoin достигнет $170 тыс. за единицу. По его мнению, рост начнется вскоре после того как в апреле этого
|12.05.2022
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Облачный сервис управленческого учета «Финансист» привлек 120 млн рублей от основателей российских ИТ-компаний
Российский облачный сервис управленческого учета «Финансист» (резидент «Сколково») привлек инвестиции в размере 120 млн руб. В проект вложились основатель компании «Первый бит» Антон Долгов, директор акселератора First Bit Lab Роман Калинкин,
|01.04.2022
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Сервис «Финансист» приобрел образовательную платформу Fin-Skill
Сервис управленческого учета «Финансист» приобрел образовательную платформу для обучения корпоративным финансам Fin-Skill. «Финансист» встроит образовательные продукты в свой сервис для повышения уровня финансовой гр
|13.10.2020
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Система управленческого учета «Финансист» привлекла 37 млн руб. инвестиций
ционала сервиса и выход на зарубежные рынки. Оценку компании и детали сделки стороны не раскрывают. Стартап «Финансист» основан в 2018 году, последний год месячный повторяющийся доход компании
|15.04.2020
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Подтверждена совместимость ПО «Wiseadvice:Финансист» и «1С:Предприятие 8.3»
Программный продукт «Wiseadvice:Финансист», разработанный и тиражируемый группой компаний Wiseadvice, прошел очередную сертификацию фирмы «1С». ПО признано совместимым с системой программ «1С:Предприятия 8.3» в режиме управля
Финансист и организации, системы, технологии, персоны:
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