Авторитетный финансист Скарамуччи: Bitcoin в 2025 г. будет стоить дороже $150 тысяч Почему ждут рост Биткоина Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci), авторитетный финансист, инвестор, основатель хедж-фонда Skybridge Capital, предсказал, что стоимость Bitcoin достигнет $170 тыс. за единицу. По его мнению, рост начнется вскоре после того как в апреле этого