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Сервис «Финансист» приобрел образовательную платформу Fin-Skill

Сервис управленческого учета «Финансист» приобрел образовательную платформу для обучения корпоративным финансам Fin-Skill.

«Финансист» встроит образовательные продукты в свой сервис для повышения уровня финансовой грамотности предпринимателей и CFO. Сделка позволит cервису развиваться в сегменте дополнительного профессионального образования. Модули с такой функциональностью появятся в сервисе до конца 2022 г., когда Fin-Skill станет частью экосистемы сервиса «Финансист». Сумма сделки не раскрывается.

Более 40% россиян испытывают потребность в повышении финансовой грамотности, и предприниматели — не исключение, показало исследование НАФИ. По данным аналитиков, треть предпринимателей в России проходили бизнес-обучение в прошлом или проходят его в настоящий момент.

«Мы решили развивать образовательное направление в начале этого года, и чтобы не строить весь контент и методологию с нуля, решили объединить усилия с уже известной в кругу финансовых менеджеров платформой», — сказал основатель и генеральный директор сервиса «Финансист» Станислав Кутузов.

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