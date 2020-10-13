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Система управленческого учета «Финансист» привлекла 37 млн руб. инвестиций

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

«Финансист», комплексная система для финансового планирования, формирования управленческой отчетности и визуализации данных, привлекла раунд от пяти бизнес-ангелов. Общая сумма инвестиций составила 37 млн руб.

В компанию вложились создатель Dendy, член совета директоров СINEMOOD Виктор Cавюк, предприниматель и бизнес-ангел Павел Орлов, партнер одной из аудиторских компаний «большой четверки» в России Михаил Баженов, инвестор и эксперт в области разработки ПО Александр Cоколов, а также вице-президент банка «Санкт-Петербург», основатель Fantasy Invest, венчурный инвестор Михаил Гаврилов.

Привлеченные средства компания направит на масштабирование продаж и развитие партнерской сети в России, а также на расширение функционала сервиса и выход на зарубежные рынки.

Оценку компании и детали сделки стороны не раскрывают.

Стартап «Финансист» основан в 2018 году, последний год месячный повторяющийся доход компании уверенно растет на 20%. Команда научилась за 5 мин. интегрироваться с разными учетными системами (например, «1С») и в режиме реального времени строить отчетность по одной или группе компаний.

Онлайн-сервис рассчитан на собственников среднего бизнеса (с оборотом от 120 млн руб.), а для начала работы с ним не требуется дополнительная инфраструктура и ресурс разработчиков. На сегодняшний день в сервисе зарегистрировано более 10 тыс. пользователей, им воспользовались такие компании как Радио «Шансон», iFarm, дилерский центр Nissan, а также многие другие производственные и торговые компании.

«Научив систему контролировать более 300 KPI и формировать отчеты в два клика, мы уже решили часть проблем средних компаний в сфере управленческого учета, — сказал Станислав Кутузов, основатель и генеральный директор «Финансист», — Привлекая средства на развитие нашего продукта, мы хотим предложить рынку новое решение в сфере предиктивного анализа».

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