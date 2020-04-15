Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Подтверждена совместимость ПО «Wiseadvice:Финансист» и «1С:Предприятие 8.3»

Интеграция Бизнес-приложения

Программный продукт «Wiseadvice:Финансист», разработанный и тиражируемый группой компаний Wiseadvice, прошел очередную сертификацию фирмы «1С». ПО признано совместимым с системой программ «1С:Предприятия 8.3» в режиме управляемого приложения.

Статус «1С:Совместимо» подтверждает прохождение тестирования в «1С» на корректность совместной работы «WA:Финансист» в среде «1С:Предприятие», а также возможность простой интеграции и настройки обмена информацией между программами на этой платформе.

«WA:Финансист», тиражируемый с 2007 г., совместим с разными версиями платформ «1С», в том числе, вышедшими до момента его разработки. При этом «WA:Финансист» ставится как отдельная база, что позволяет сохранить конфиденциальность данных управленческого учета и избежать сложностей при обновлении типовых учетных решений «1С» при легкой настройке обмена с любыми версиями «1С» и MS Excel.

Пакет решений «WA:Финансист» включает в себя «WA:Управление денежными средствами», «WA:Бюджетирование», «WA:Управленческий учет и МСФО» и «WA:Контракт-менеджмент». Каждый из блоков программы позволяет автоматизировать одну из областей управленческого учета, а при комплексном внедрении охватить все процессы, связанные с учетом финансовой деятельности, предоставив заказчикам исчерпывающую функциональность для оперативного управления, анализа и планирования в этой области.

Управлять движением денежных средств, предотвращать кассовые разрывы, получать оперативную аналитику и собирать отчетность с помощью «WA:Финансист» можно с любых устройств. Достаточно иметь обычное подключение к интернету и любое устройство с веб-браузером. Предустановка «1С» для этого не требуется.

Другие материалы рубрики

Разработчики пожаловались властям: Москва закупает софт «враждебной страны» и дискриминирует российское ПО

Крупнейший российский разработчик САПР отчитался о рекордной выручке

Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса»

Знаменитый продукт покойного разработчика исключают из Реестра отечественного ПО

«Битрикс24» стал бесплатным

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как создать цифровой фотоархив и навести порядок в фотографиях

Лучшие ноутбуки для удаленной работы, с которыми вы сможете повысить свою продуктивность

Стрижемся дома: 7 лучших триммеров для волос

Как не зачахнуть на карантине: выбираем тренажер для занятий дома
Показать еще

Наука

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект
Показать еще
Тема месяца

Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза

Артем Натрусов

вице-президент по ИТ компании «Евраз»

Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках