Wiseadvice Вайзэдвайс Интелис-Автоматизация

Wiseadvice - Вайзэдвайс - Интелис-Автоматизация

Одно из ключевых направлений консалтинговой группы WiseAdvice — создание автоматизированных систем управления на базе продуктов фирмы .

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 6 076 758 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 6 076 758 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 6 076 758 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


05.09.2025 Завод Polair усилил контроль качества 35 тыс. наименований продукции с помощью «1С:ERP» 2
25.09.2024 РТУ МИРЭА и «1С» открыли «Центр технологий 1С» для подготовки специалистов по цифровизации бизнеса 1
09.04.2024 WiseAdvice-IT автоматизировала работу ГК «Спектр» 2
21.11.2023 «1С:ERP» ускорила поставки медикаментов в сеть клиник «Скандинавия» 2
05.10.2021 «Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP 1
26.05.2021 Cersanit ускорил поставки керамической продукции в российские торговые сети с помощью 1C:ERP 2
11.05.2021 Рыбоводческая компания «Остров Аквакультура» выращивает больше форели с помощью «1С:ERP» 2
15.04.2020 Подтверждена совместимость ПО «Wiseadvice:Финансист» и «1С:Предприятие 8.3» 1
06.04.2020 Neti запустила модуль интеграции Microsoft Dynamics AX и «1С» 1
03.04.2020 Wiseadvice автоматизировал расчет зарплаты в «Полюсе» на базе «1С:ЗУП 8 КОРП» 1
24.08.2018 WiseAdvice внедрила «1С:Управление холдингом 8» в PPF Real Estate Russia 1
01.08.2018 «Медком-МП» увеличила рентабельность после внедрения «1С:ERP Управление предприятием 2» 1
30.03.2017 «Брис-Босфор» увеличил прибыль на 15% с помощью «1С:Предприятие 8» 2
15.01.2016 «Юрайт» оптимизировал систему учета судебных дел Центробанка 1
15.06.2015 «1С» формирует рынок аутсорсинга бухгалтерии. Новые поглощения 1
16.03.2011 «Аладдин Р.Д.» предлагает новый продукт для защиты «1С-конфигураций» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 22

Wiseadvice и организации, системы, технологии, персоны:

8711 15
Microsoft Corporation 25035 2
SAP SE 5380 2
Neti - Нэти 18 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
Diasoft - Диасофт 982 1
Oracle Corporation 6801 1
Компас 20 1
Галактика - Корпорация 1493 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 242 1
UWT GmbH 1 1
Epicor Software Corporation 160 1
Ansoft - Ансофт 39 1
Ростех - РТ-Диасофт 6 1
Финансист 65 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 872 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 222 1
ИСВС - Информационные системы ВС 1 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 233 1
1С-Рарус 918 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 83 1
ВкусВилл - Автомакон - Автоматизация и Консалтинг 17 1
1С ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство 31 1
KoderLine - Кодерлайн 5 1
Галфинд 4 1
МФЦ Полюс 6 1
УК Полюс 5 1
Helm Medical GmbH - Хельм Медикал ГмбХ 1 1
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 1
PPF Real Estate - ППФ Риэл Истейт Раша 6 1
Остров Аквакультура 1 1
PPF Group N.V. 17 1
НСПК - Национальная система платежных карт 876 1
UCMS Group - ЮСИЭМЭС Групп 13 1
Федеральное казначейство России 1839 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5097 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3074 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 358 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32916 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7072 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70492 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13092 5
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2568 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3382 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55048 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12114 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6108 3
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 426 3
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 411 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 435 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21895 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13196 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 954 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22360 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 843 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13157 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1696 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6766 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11059 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1721 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11667 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5080 1
SCRUM - Методология совместной работы 140 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1017 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3452 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31248 1
Clone - Клонирование 517 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14329 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4768 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3041 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25218 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12038 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1553 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2293 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7127 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6045 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1501 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9532 1
1С:ERP Управление предприятием 667 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2378 7
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 279 4
1С:Документооборот КОРП 87 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 627 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 932 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1290 1
Neti Microsoft DAX-1C 1 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 975 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
Microsoft Dynamics 1181 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 192 1
EPFL - Scala - Язык программирования 148 1
1С:БухОбслуживание 16 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 242 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1034 1
Aladdin HASP SRM - Hardware Against Software Piracy - мультиплатформенная аппаратно-программная система защиты программ и данных от незаконного использования и несанкционированного распространения 29 1
Wiseadvice - WA:Финансист 1 1
1С:Отель 5 1
1С:ТБР - 1С:Технология быстрого результата 3 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Sentinel Hardware Keys 46 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 91 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 158 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 96 1
Нуралиев Борис 293 2
Шаймарданов Алексей 1 1
Беневольский Виталий 1 1
Маева Влада 1 1
Линцова Екатерина 11 1
Гурин Александр 8 1
Ютландова Елена 3 1
Косарев Андрей 4 1
Полухина Ольга 1 1
Прямоносов Александр 1 1
Давидюк Инна 1 1
Тягунов Иван 1 1
Шебзухов Арсен 1 1
Кудж Станислав 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 152783 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44922 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18203 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52960 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 760 2
Европа 24502 1
Германия - Федеративная Республика 12854 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1770 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 124 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4179 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2863 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 735 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 484 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 250 1
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 65 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1560 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17792 1
Россия - СФО - Новосибирск 4543 1
Индонезия - Республика 991 1
Чили - Республика 479 1
Финляндия - Финляндская Республика 3640 1
Сингапур - Республика 1889 1
Дания - Королевство 1314 1
Норвегия - Королевство 1822 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1038 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 528 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 151 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 299 1
Исландия 246 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 500 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3174 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 334 1
Россия - ЦФО - Брянская область 369 1
Беларусь - Белоруссия 5940 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Ардонский район - Ардон 21 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50209 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6215 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1394 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1682 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19793 3
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 754 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10428 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6509 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53813 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6242 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7764 2
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 408 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1238 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3616 2
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 278 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25355 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1983 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8146 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3737 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3136 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3097 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6077 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14615 1
Аренда 2541 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7707 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9367 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 529 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1769 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 916 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8098 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 535 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11507 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5172 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1691 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 163 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6662 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4651 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 429 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 174 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 245 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 146 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 242 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2548 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
