Cersanit ускорил поставки керамической продукции в российские торговые сети с помощью 1C:ERP

Специалисты компании WiseAdvice автоматизировали работу российского подразделения Cersanit — международного производителя керамики. Новая система «1С:ERP Управление предприятием» помогла унифицировать нормативно-справочную информацию, организовать оперативный складской учет и резервирование товаров под заказы клиентов, сократить время формирования и согласования документов. На 30% ускорена обработка заказов, усилен контроль за их комплектацией и отгрузкой. Оптимизировано планирование внутригородских, междугородных, смешанных и мультимодальных доставок. Компания своевременно и в полном объеме поставляет свою продукцию в федеральные торговые сети. На 30% ускорена оборачиваемость складов. На 20% снижена дебиторская задолженность. Отчетность, в том числе, для зарубежных собственников, формируется вдвое быстрее.

Ранее торговая и производственные площадки компании работали в разных информационных системах. На сверку и консолидацию данных уходило много времени. Было сложно планировать и контролировать продажи, возникали трудности при резервировании товаров под один заказ с разных складов. Менеджерам на каждом этапе работы — от внесения заказа в план продаж и производства до отгрузки продукции клиенту — приходилось перепроверять информацию. Специалисты в отделе логистики работали с разрозненной документацией, поступавшей из разных департаментов в разных форматах, из-за чего контролировать доставку «от и до» было трудно, случались накладки.

Предприятию стала необходима новая, единая для всех подразделений, информационная система, которая помогла бы ускорить исполнения заказов, усилить контроль за остатками продукции на складах, обеспечить оперативное резервирование товаров под текущие заказы. Необходимо было усилить контроль за комплектацией и доставкой заказов, оптимизировать транспортные расходы, сократить время формирования полного пакета сопроводительных документов. Руководству нужна была возможность в режиме реального времени получать отчеты о продажах, закупках, взаиморасчетах с поставщиками и покупателями. Кроме того, требовалось ускорить формирование отчетности по международным стандартам для зарубежных собственников компании.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:ERP Управление предприятием». В результате тендера партнером по внедрению стала компания WiseAdvice-IT.

В ходе проекта 1С:ERP интегрирована с решениями, уже использующимися в компании: 1С:Документооборот, WMS, EDI и BI системами. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, работы по внедрению выполнялись дистанционно.

Сегодня в системе работают 300 сотрудников — руководители и специалисты отделов поддержки и сопровождения продаж, логистической службы, отдела финансового контроля и бухгалтерии.

Результаты проекта:

Организована оперативная и слаженная работа всех подразделений предприятия. Унифицирована и структурирована нормативно-справочная информация. Процесс ввода данных регламентирован, в системе закреплены ответственные за внесение информации, разграничены и права доступа к справочникам. Сокращены риски возникновения ошибок, упростился и ускорился сбор данных от заводов и складов. Отчетность, в том числе для зарубежных собственников, формируется вдвое быстрее. Интеграция с BI-системой позволила легко визуализировать консолидированные данные подразделений и представлять их в удобной для руководства, наглядной форме.

Бесшовная интеграция 1С:ERP с 1С:Документооборотом ускорила согласование заказов поставщикам, договоров с поставщиками и покупателями, а также реестра заявок на оплату.

Менеджеры теперь используют отчет контроля первичной документации, интегрированный со скан-архивом и системой электронного документооборота, для автоматизированного отслеживания наличия документов. На основании этого же отчета менеджеры «одним кликом» отправляют своим клиентам рассылку с реестром недостающих документов. Налажен четкий контроль за движением документов, исключена их утеря.

Процесс управления клиентским сервисом полностью перенесен в 1С:ERP. Теперь в единой системе формируется заказ клиенту, ставится задание на перевозку, которое автоматически попадает в график отгрузок сразу с трех заводов. Задание на перевозку выгружается на WMS-склад, где на его основании формируется задание на отгрузку товара. При этом сотрудники работают в одной системе, без переключения в другие программы. Менеджерам больше не надо проверять наличие товаров отдельно на каждом складе и дополнительно формировать заказ на перемещение со склада на склад. Система сама формирует заказ на перемещение или заказ с мультимодальной поставкой. Обработка заказов ускорилась на 30%.

Для управления отгрузками создано автоматизированное рабочее место диспетчера-логиста. Автоматизировано формирование графика отгрузок, в соответствии с которым оператор-логист подбирает транспорт для доставки продукции. Налажен контроль доставки и отслеживание исполнения заданий на перевозку. Механизм расчета рентабельности грузоперевозки и распределения транспортных расходов на заказы клиентов позволил взять под контроль и оптимизировать стоимость рейсов.

В 1С:ERP реализован механизм учета и контроля причин недопоставки (OTIF) по всем уровням реализации, с момента формирования первоначального заказа, до отгрузки клиента. Отрабатываются и исключаются причины их возникновения, благодаря чему удается избежать штрафных санкций за недопоставку.

В системе автоматически рассчитывается бонусируемый оборот клиента и составляется рейтинг клиентов. На основе рейтинга клиента, присвоенного ему в системе, происходит авторезервирование товара на складе: каждые 300 секунд система проверяет наличие отсутствующего на складе товара, в случае поступления система прикрепляет товар к заказу приоритетного клиента и оповещает об этом менеджеру. Это помогает компании рационально распределять товарные запасы, оперативнее собирать заказы и предотвращать затоваривание склада. Оборачиваемость складских запасов ускорилась на 30%.

Сравнительный отчет плановых и фактических показателей по обороту также рассылается клиенту, благодаря чему клиент может сделать своевременный дозаказ, чтобы не потерять бонусы, что в итоге стимулирует продажи.

Автоматизировано управление казначейством. Создан единый реестр платежей, который позволяет в онлайн-режиме получать информацию о плановых и фактических расходах и поступлениях денежных средств. Усилен контроль за исполнением бюджетов подразделений.

Организован надежный финансовый контроль дебиторской задолженности, настроены автоматические рассылки состояния дебиторской задолженности клиентам. Работа с дебиторкой больше не отнимает того времени, которое менеджеры ранее тратили на поиск и отслеживание данных. Благодаря автоматическому выставлению счетов по транспортным услугам клиентам с отправкой пакета документов через 1С:ERP по адресам, указанным в карточке клиента, они не теряются и своевременно оплачиваются клиентами. Дебиторская задолженность сокращена на 20%.

С новой системой легко работать удаленно. Теперь менеджеры и руководители могут оперативно, находясь вне офиса, согласовывать или отклонять те или иные задачи. Согласование важных документов больше не задерживается из-за отсутствия ответственных сотрудников.

Екатерина Линцова, руководитель проекта автоматизации «Церсанит Трейд», отмечает: «Новая система 1С:ERP позволила нам избавиться от зоопарка сильно переписанных и уже даже снятых с поддержки систем, сформировать общее информационное пространство для управления финансовыми процессами, оперативным и регламентированным учетом. Система отвечает всем нашим требованиям по безопасности, дает возможность управлять правами доступа, а также отслеживать все шаги пользователей. Следующий этап — автоматизация производства, так как все проектные решения до этого были приняты с учетом перспективного запуска блока управления производством в 1С:ERP».