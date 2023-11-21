«1С:ERP» ускорила поставки медикаментов в сеть клиник «Скандинавия»

15 многопрофильных медицинских клиник «Скандинавия» в Санкт-Петербурге, Казани и Вологде перешли на «1С:ERP». Организован точный учет движения 50 тыс. наименований медикаментов на складах компании. Обеспечен оперативный обмен данными о движении лекарственных препаратов с государственной информационной системой «Честный знак». Медсестры теперь отправляют заявки в центральный склад напрямую через «1С:ERP», поставки лекарств и расходных материалов в 140 подразделений клиник ускорились на 15%.

Сеть многопрофильных клиник «Скандинавия» и «Скандинавия Ава-Петер» работает на рынке частной медицины более 25 лет. У компании 15 многопрофильных клиник, которые в трех городах России оказывают клиентам медуслуги по 80 различным направлениям. На 140 складах подразделений хранятся 50 тыс. наименований препаратов и расходных материалов.

Ранее для оперативного учета и управления в компании использовалась устаревшая и сильно кастомизированная программа. Много времени уходило на консолидацию данных об остатках медикаментов на складах, было сложно собирать информацию о движении лекарств для планирования закупок и передачи данных в информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС «МДЛП», Честный знак). Для раздельного учета расходов, компенсируемых за счет средств фонда ОМС, использовались электронные таблицы.

Компании стала необходима новая информационная система, которая позволила бы усилить контроль за движением медикаментов, ускорить их поставки в подразделения, организовать оперативный обмен данными с «Честным знаком», сократить время подготовки аналитической отчетности, необходимой руководству для контроля и управления клиниками.

Для реализации поставленных задач было выбрано решение «1С:ERP Управление предприятием». Партнером по проекту стал «1С»-интегратор WiseAdvice-IT.

По итогам проекта в новой системе организован партионный учет движения лекарственных препаратов, обеспечен точный учет остатков на складах, реализован оперативный расчет потребности подразделений в медикаментах и расходных материалах. Медсестры теперь формируют и отправляют на центральный склад заявки на медикаменты непосредственно из «1С:ERP». Это помогло оптимизировать управление закупками, значительно упростило планирование поставок и на 15% ускорило поступление медикаментов в отделения клиник.

Автоматизированы задачи казначейства, в том числе формирование заявок на оплату с учетом планируемых поступлений. Платежи выполняются точно в срок, усилен контроль за расходованием денежных средств и исполнением финансовых обязательств, повысилась эффективность управления ликвидностью.

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Организована оперативная работа с маркировкой лекарственных средств. Автоматизировано формирование документов поступления препаратов по данным, полученным из единой системы МДЛП, а также документов для отправки данных в ИС МДЛП. Вся информация о промаркированных медикаментах моментально и без ошибок поступает в госсистему «Честный знак». Обеспечена прослеживаемость препаратов по номерам контрольных идентификационных знаков (КиЗ) на 140 складах — от поступления до отправки в клиники «Скандинавия». Стало возможным списание разукомплектованных упаковок лекарственных средств с передачей данных в МДЛП: ранее отдельные ампулы приходилось фиксировать только в оперативном учете и выдавать со склада в целых упаковках, теперь кладовщик точно знает остаток на складе до последнего блистера, а компания защищена от рисков внесения недостоверных сведений в систему маркировки.

В системе реализован раздельный учет операций со средствами ОМС. Регулярный сбор данных о расходах по конкретному отделению вместо 8 часов занимает теперь всего 2 часа.

В дальнейших планах руководства «Скандинавии» — интегрировать «1С:ERP» с медицинской информационной системой в части расчета заработной платы сотрудников.

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Ольга Полухина, финансовый директор «Скандинавии», отметила: «Успешно реализованный проект внедрения «1С:ERP» позволил автоматизировать, унифицировать и оптимизировать учетные процедуры и бизнес-процессы сети клиник «Скандинавия». Организован раздельный учет целевых средств в управленческом и бухгалтерском учете. Повысилась оперативность, достоверность, качество и надежность учетных данных компании. Улучшилось качество подготовки консолидированной отчетности по всем медицинским организациям. Обеспечена сохранность данных и накопление статистики, необходимой для принятия управленческих решений».

Александр Прямоносов, генеральный директор WiseAdvice-IT, сказал: «В результате проекта с максимально возможным сохранением типовой функциональности «1C:ERP» создано уникальное решение, наработки которого можно использовать при автоматизации медицинских клиник и предприятий сервисного обслуживания, финансируемых сторонними организациями».