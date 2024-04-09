WiseAdvice-IT автоматизировала работу ГК «Спектр»

Специалисты WiseAdvice-IT автоматизировали работу группы компаний «Спектр», российского производителя молочного сырья. Новая интегрированная система управления создана на базе решений «1С:ERP», «1С:Документооборот» и «1С:Управление автотранспортом.Модуль для 1С:ERP».

Оптимизировано управление финансами, производством и логистикой. Подготовка управленческой отчетности ускорилась на 40%, документы согласовываются в 2 раза быстрее. На 8% удалось снизить себестоимость и увеличить объемы выпуска. Оборачиваемость запасов ускорилась на 30%, рентабельность повысилась, прибыль выросла на 10%. Цифровизация управления автопарком из более 300 арендованных и 12 собственных машин с ежемесячным пробегом в 400 тыс. км позволила расширить поставки продукции крупным федеральным и локальным сетям.

Группа компаний «Спектр» уже 25 лет занимается разработками, производством и поставкой сухих молочных продуктов и заменителей молока для с/х животных во все регионы РФ и страны СНГ. Деятельность компаний группы обеспечивает полный жизненный цикл продукции и товаров торговой марки Spectr.

Две логистические базы «Спектр» расположены в Брянской области. На одной из них находится цех по производству фасованного сыра, на другой — автоматизированная линия производства кормов и смесей с фасовкой в тару и паллетированием. Заказы покупателям доставляются автотранспортом. В автопарке «Спектра» работают 12 машин со сменными водителями, что позволяет транспорту практически всегда находиться в рейсе. В базе наемного транспорта — более 300 машин. В среднем, один автомобиль доставляет 650 заказов в месяц, средняя месячная выработка — 15 тыс. часов, пробег за месяц — 400 тыс. километров.

Ранее для оперативного управления и учета в группе компаний использовались пять разрозненных информационных систем, электронная почта и бумажные документы. Не было общего центра хранения корпоративных данных, слишком многих сотрудников приходилось привлекать к формированию управленческой отчетности. Отсутствовало производственное планирование, продукцию выпускали с оглядкой на возможности отдела продаж. Невозможно было быстро рассчитать фактическую себестоимость продукции и товаров. Все это затрудняло планирование и контроль работы подразделений.

После открытия сырного направления потребовалось организовать управление новыми процессами: закупкой сырья из Беларуси, фасовкой, упаковкой, брендированием и маркировкой продукции SPECTR. Компании стала необходима новая информационная система, которая позволила бы объединить работу компаний группы, улучшить финансовое и производственное планирование, обеспечить быстрый и точный расчет себестоимости, оптимизировать управление транспортной и складской логистикой.

Инна Давидюк, заместитель генерального директора ГК «Спектр» по экономике, сказал: «По рекомендации интегратора WiseAdvice-IT, в роли мастер-системы мы выбрали «1С:ERP». Для автоматизации внутреннего документооборота, кадрового документооборота и управления договорами решено было реализовать подпроект по внедрению ECM-системы «1С:Документооборот Корп» с последующей интеграцией с мастер-системой. Процессы управления автотранспортом автоматизировали с помощью специального модуля для «1С:ERP».

Проект был реализован в два этапа. На первом этапе проекта 1С:ERP была развернута на 250 рабочих местах, вся корпоративная информация сведена к единой аналитике, ускорено получение управленческих данных, оптимизирована работа склада и отдела продаж. Параллельно внедрили и интегрировали с 1С:ERP систему «1С:Документооборот Корп». На втором этапе проекта были автоматизированы задачи бюджетирования и финансового планирования, а с помощью «1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP» организовали оперативное управление собственным и наемным транспортом.

По итогам проекта новая интегрированная информационная система объединила работу восьми предприятий группы. Подготовка управленческой отчетности ускорилась на 40%, а ее качество повысилось. Появилась возможность формировать удобные аналитические отчеты «на все случаи жизни». Например, автоматизировано распределение постатейных расходов на направления деятельности в соответствии с распоряжениями в заданиях на перевозку. При этом были максимально использованы типовые механизмы «1С:ERP»; организована оперативная работа с документами, в том числе ежемесячное согласование 20−30 договоров с поставщиками и покупателями. Сотрудники теперь формируют и обмениваются документами внутри группы компаний по единым стандартам и регламентам. Достигнуто 100-процентное сохранение данных в одной базе. Процедуры корпоративного согласования ускорились в 2 раза. Кроме того, в компаниях «Спектр» теперь используют кадровый электронный документооборот в соответствии с новым регламентом перехода на КЭДО по ТК РФ. Обработка кадровых документов полностью автоматизирована для комфортной работы 300 сотрудников; улучшилось планирование. Появилась возможность оперативно формировать и утверждать планы продаж по менеджерам, планы закупок, рассчитывать планы производства по дням с учетом серий продукции, заказов клиентов и заказов на перемещения. Разработан специальный отчет, который помогает рассчитывать остатки по контрактам и оценивать сбалансированность планов по различным элементам: продажи, закупки, товары в пути, текущие остатки, факт исполнения контрактов. План-фактные показатели можно проследить до первичных документов. Кроме того, обеспечено оперативное получение управленческого баланса по корпоративному стандарту. Себестоимость продукции теперь тоже рассчитывается автоматически и уже снижена на 8%; оптимизировано управление складами. Реализовано удобное обеспечение кладовой цеха материалами под конкретный этап производства. Автоматизирован подбор серий в заказе клиента по заданным остаточным срокам годности — стало возможным контролировать этот показатель, начиная от заказа клиента и заканчивая его отгрузкой. Удобная система резервирования товаров позволяет в полном объеме удовлетворять потребности клиентов. Оборачиваемость запасов выросла на 30%; обеспечено многофункциональное управление доставкой, в том числе, сложными логистическими процессами с промежуточными складами перегрузки. С помощью специализированного автоматизированного рабочего места на основании одного распоряжения формируется нескольких заданий на перевозку с учетом разных адресов и маршрутов, точек погрузки, перегрузки и разгрузки. Есть возможность выбора транспортного средства по типу (например, в рефрижератор нельзя погрузить груз, предназначенный для контейнерной перевозки). В системе оперативно формируется новый отчет по выполнению и контролю доставки с учетом ее стоимости по каждому маршруту. Обеспечен контроль и анализ расхода топлива (экономия и перерасход) между фактически затраченным ГСМ и нормативным. Учет стоимости доставки и зарплаты водителей ведется в разрезе рейсов. Доступно заполнение данных по водителям при выборе сторонних перевозчиков.

Инна Давидюк, заместитель генерального директора ГК «Спектр» по экономике, сказал: «Благодаря внедрению системы «1С:ERP» компания получила общее повышение эффективности работы во многих подразделениях. Создание единого информационного поля позволяет нам быстрее принимать управленческие решения, контролировать все участки работы, автоматизировать процессы управления. У нас теперь минимальный процент возвратов — менее 0,05%. Контроль остаточных сроков годности на складе и отгрузок по ним позволяет нам работать с крупными федеральными и локальными сетями».