Wiseadvice автоматизировал расчет зарплаты в «Полюсе» на базе «1С:ЗУП 8 КОРП»

Специалисты компании Wiseadvice завершили проект автоматизации расчета зарплаты и управления персоналом в «Полюсе» – крупнейшей золотодобывающей компании России. Система «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» охватила 1,2 тыс. рабочих мест в 32 территориально удаленных подразделениях компании. Унифицирована методология кадрового администрирования, централизован расчет заработной платы персоналу. Сокращено время на ежедневное оформление более 1,2 тыс. кадровых документов. Заработная плата для 18 тыс. сотрудников рассчитывается на 30% быстрее.

Заработная плата персоналу в «Полюсе» рассчитывается с учетом множества различных показателей – условий труда, северной надбавки, работы в выходные и праздничные дни, наград и выслуги лет. Ведется учет иностранных сотрудников и сотрудников пенсионного возраста, используется вахтовый метод работы. Ежедневный кадровый документооборот группы составляет более 1,2 тыс. документов.

Ранее для учета рабочего времени, кадрового администрирования и расчета заработной платы в 32 фронт-офисах компании использовались отдельные информационные базы в разных программах на платформе «1С:Предприятие». Для бизнес-единиц не было принято единой методики расчета заработной платы и ее начисления, что затрудняло консолидацию отчетности по персоналу.

Руководство компании приняло решение о централизации функций кадрового учета и расчета заработной платы на базе единого многофункционального центра, расположенного в Красноярске.

Для этого необходимо было унифицировать методологию кадрового администрирования и расчета заработной платы, организовать централизованное ведение перечня видов начислений и удержаний и другой нормативно-справочной информации, ускорить получение консолидированной отчетности по персоналу.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП». Поскольку компания работает в нескольких часовых поясах, и разница во времени работы подразделений составляет 4-8 часов, особое внимание при выборе системы уделялось таким показателям, как быстродействие и доступность. Партнером по внедрению стала компания Wiseadvice.

За полтора года система была развернута на 1,2 тыс. рабочих местах в 32 подразделениях.

По итогам проекта унифицирована и оптимизирована методология кадрового администрирования и расчета заработной платы. Все подразделения компании теперь ведут кадровый учет и начисляют заработную плату в одной системе и по единым правилам. Расчет зарплаты для 18 тыс. сотрудников с учетом различных критериев выполняется централизовано и занимает не более двух дней, ранее на это уходило шесть дней.

Автоматизировано формирование оценочных обязательств и резервов по заработной плате: резервов на оплату отпусков и проезда в отпуск, на выплату вознаграждений по итогам года и за выслугу лет, на выплату квартальных премий и премий за участие в проекте, а также резервов с актуарными оценками;

Управление шаблонами видов оплат и удержаний выполняется централизовано. Это позволило не только подготовить процессы кадрового администрирования и расчет заработной платы к передаче на аутсорсинг, но и на 30% сократить трудозатраты специалистов по кадровому учету;

«1С:Зарплата и управление персоналом» интегрирована с 13 смежными системами. Например, в «1С:Отель» из системы загружаются данные о статусе прокси-карт, выданных сотрудникам, а из «1С:Управление автотранспортом» – данные для расчета сдельной оплаты труда водителям. Это свело к минимуму ручной перенос данных из программы в программу. Кроме того, в «1С:Зарплата управление персоналом» настроено около 50 контрольных точек для проверки правильности учетной информации. Это существенно сократило количество ошибок при оформлении первичных документов. Подготовка консолидированной отчетности по персоналу ускорилась в два раза.

Бизнес-партнер по управлению персоналом «УК Полюс» Влада Маева отметила: «Разработка и внедрение АСУП на базе "1С:Зарплата и управление персоналом КОРП" позволила достичь нам поставленных целей: мы унифицировали системные процессы кадрового учета и расчета заработной платы и получили возможность комфортного вывода функций кадрового учета и вознаграждения персонала в "МФЦ Полюс". В рамках развития системы планируем завершить автоматизацию процессов планирования численности персонала и фонда оплаты труда».

Директор департамента по учету и отчетности «УК Полюс» Алексей Шаймарданов сказал: «Одной из важнейших целей проекта внедрения АСУП на базе "1С:ЗУП" было закрытие расчета заработной платы по всей группе компаний в максимально короткие сроки. Эту задачу мы выполнили: теперь мы рассчитываем заработную плату для 18 тыс. сотрудников и передаем проводки в учетную систему за два дня».