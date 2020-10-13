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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Баженов Михаил
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Публикаций - 38, упоминаний - 38
Баженов Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 37
|1С 3799 1
|iFarm 3 1
|ТТК Сибирь - СибТрансТелеКом 10 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 2
|Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
|Орлов Павел 4 1
|Cоколов Александр 1 1
|Гаврилов Михаил 5 1
|Кутузов Станислав 1 1
|Cавюк Виктор 1 1
|Петров Игорь 5 1
|Кузнецов Александр 76 1
|Килин Алексей 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770913, в очереди разбора - 674595.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770913, в очереди разбора - 674595.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru