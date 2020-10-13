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Баженов Михаил


13.10.2020 Система управленческого учета «Финансист» привлекла 37 млн руб. инвестиций 1
18.07.2016 ТТК расширил сотрудничество с авиакомпанией NordStar 1
02.02.2016 ТТК подключил к интернету транспортную компанию СКА в малых населенных пунктах Красноярского края и Хакасии 1
20.01.2016 ТТК начал сотрудничество с 2ГИС в Красноярске 1
14.12.2015 ТТК предоставил услуги связи Ачинскому НПЗ 1
18.11.2015 ТТК обеспечил интернетом компанию «Саянмолоко» 1
09.11.2015 ТТК предоставил доступ в интернет «РЖДстрой» в Красноярске 1
02.11.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи СУЭК в Хакасии 1
04.09.2015 ТТК обеспечил интернетом администрацию Лесосибирска 1
01.09.2015 ТТК предоставил доступ в интернет информационному центру «Искра» 1
14.08.2015 ТТК подключил к сети связи деловой центр «Кедр» в Красноярске 1
07.08.2015 ТТК запустил кабельное телевидение в Черногорске Республики Хакасия 1
05.08.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи Главному Управлению МВД России по Красноярскому краю 1
19.06.2015 ТТК предоставил интернет банку ИТБ в Республике Хакасия 1
27.05.2015 ТТК предоставил доступ в интернет Главному бюро медико-социальной экспертизы в Красноярском крае 1
30.03.2015 ТТК предоставил доступ в интернет страховой компании «Согласие» в Красноярском крае 1
04.12.2014 ТТК запустил первые сети WiMAX в Сибири 1
30.09.2014 ТТК предоставил канал связи Главному управлению МВД России по Красноярскому краю 1
17.06.2014 ТТК в 20 раз увеличил пропускную способность магистральной сети в Хакасии 1
15.11.2013 ТТК построил сеть GPON в селе Овсянка Красноярского края 1
29.08.2013 ТТК предоставил услуги связи «МРСК Сибири» 1
02.08.2013 ТТК начал строительство сети ШПД в Черногорске 1
15.03.2013 ТТК предоставил услуги связи Центру по управлению кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Республике Хакасия 1
10.10.2012 ТТК начал предоставлять услугу ШПД в Лесосибирске Красноярского края 1
19.03.2012 ТТК предоставил «Совкомбанку» доступ в интернет 1
06.03.2012 Чистая прибыль «ТТК-Сибирь» за 2011 г. составила 2,2 млн руб. 1
20.02.2012 ТТК предоставил доступ в интернет Красноярскому институту железнодорожного транспорта 1
30.01.2012 Количество абонентов ТТК в Абакане достигло 10 тыс. 1
18.11.2011 Чистая прибыль «ТТК-Сибирь» за 9 месяцев 2011 г. составила 4,1 млн руб. 1
19.09.2011 Количество абонентов ТТК в Красноярском крае и республике Хакасия достигло 30 тыс. 1
30.08.2011 ТТК расширяет присутствие на рынке ШПД в Ачинске 1
10.08.2010 «ТТК-Сибирь» ввела в эксплуатацию новый сегмент сети в Абакане 1
09.02.2010 «ТТК-Сибирь» завершил первый этап строительства мультисервисной сети в Красноярске 1
25.05.2009 «ТТК-Сибирь» вышла на розничный рынок ШПД в Красноярске 1
16.02.2009 В «ТТК-Сибирь» новое назначение 1
04.02.2009 В «ТТК-Сибирь» введена должность технического директора 1
17.10.2008 ТТК обеспечила дальней связью холдинг СИАЛ 1
14.08.2008 «ТТК-Сибирь» обновил лицензии на оказание услуг связи 1

Публикаций - 38, упоминаний - 38

Баженов Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 37
3799 1
iFarm 3 1
ТТК Сибирь - СибТрансТелеКом 10 1
Nissan - Японский автопроизводитель 138 1
РЖД строй 7 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 1
Dendy - Игровая приставка 15 1
Орлов Павел 4 1
Cоколов Александр 1 1
Гаврилов Михаил 5 1
Кутузов Станислав 1 1
Cавюк Виктор 1 1
Петров Игорь 5 1
Кузнецов Александр 76 1
Килин Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 7
Россия - Лесосибирск 28 5
Россия - Республика Хакасия 253 3
Россия - Абакан 96 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Россия - Иркутская область 551 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Казахстан - Республика 2661 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Россия - Минусинск 26 1
Россия - Ачинск 35 1
Россия - Зеленогорск 24 1
Россия - Бородино 24 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770913, в очереди разбора - 674595.
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