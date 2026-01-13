Разделы

1С Первый Бит FirstBIT


СОБЫТИЯ

13.01.2026 «Первый Бит» провёл эксперимент по маркировке удобрений на производстве ГК «Фаско» 1
15.02.2024 «Первый Бит» провел автоматизацию строительной компании в Дубае с помощью FirstBit ERP 2
16.11.2023 «Первый бит» автоматизировал бизнес-процессы у подрядчика по интерьерному строительству в Дубае Fine Edge Decor 2
13.02.2023 «Первый бит» автоматизировал дубайскую компанию Seven Luxury Car Rental 1
05.10.2022 Российское ПО для автоматизации востребовано в Южной Америке – «Первый бит» открыл представительство в Колумбии 2
15.09.2022 Дубайская компания закупила ПО российской разработки для автоматизации бизнеса 3
12.05.2022 Облачный сервис управленческого учета «Финансист» привлек 120 млн рублей от основателей российских ИТ-компаний 1
15.08.2018 ПО FirstBIT Accounting аккредитовано Федеральной налоговой службой ОАЭ 2
27.04.2018 «Первый БИТ» в Дубае оптимизировал налоговый учет Aster Aviation Services 2
20.11.2017 «Первый БИТ» вывел на рынок Ближнего Востока решение FirstBIT Accounting 2
02.02.2017 «Первый БИТ» внедрил учетно-управленческую систему в дубайском офисе Senat MEA Management Consultancy 3
11.09.2015 Сеть магазинов дизайнерской мебели Casanova наладила учет на складе и запустила CRM на базе FirstBIT ERP 2
11.12.2014 «Первый БИТ» построил единую информационную систему Groupe ABS 1

Публикаций - 13, упоминаний - 24

1С Первый Бит и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 914 11
9053 6
Финансист 68 1
SAP SE 5446 1
Oracle Corporation 6887 1
Корус Консалтинг ГК 1351 1
UIPath 108 1
Linx - Связь ВСД 160 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 373 1
Automation Anywhere 12 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
НСПК - Национальная система платежных карт 902 1
Bentley Motors 73 1
Ferrari NV 157 1
Aster Aviation Services DMCC 1 1
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf - ССАГПЗ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива 7 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3262 1
ОАЭ - Правительство Объединенных Арабских Эмиратов 6 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7308 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3721 3
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1168 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2646 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5283 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1893 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1009 1
Управление финансами - Financial management 634 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2120 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1383 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1400 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8139 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1441 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1482 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 5
1С Первый Бит - FirstBIT Accounting 3 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 2
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 68 1
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 47 1
PIX Robotics - PIX Master 9 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 636 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 60 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 92 1
1С:Drive 2 1
Смолянинов Александр 5 4
Савюк Виктор 40 1
Долгов Антон 20 1
Сухачев Никита 1 1
Чураков Степан 1 1
Константинов Евгений 5 1
Тешебаев Александр 1 1
Абдилдаева Алина 1 1
Новруззаде Фархад 1 1
Семенов Александр 165 1
Соколов Александр 47 1
Ломоносов Александр 26 1
Калинкин Роман 14 1
Подборский Евгений 1 1
Орлов Павел 6 1
Ефимович Денис 1 1
Гаврилов Михаил 9 1
Кутузов Станислав 3 1
Баженов Михаил 39 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 11
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 441 9
Ближний Восток 3039 4
Россия - РФ - Российская федерация 157671 3
Канада 4989 3
Катар 173 3
Казахстан - Республика 5817 2
Беларусь - Белоруссия 6051 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14518 2
Саудовская Аравия - Королевство 632 2
Узбекистан - Республика 1878 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 712 2
Египет - Арабская Республика 1049 2
MENA - Middle East and North Africa - Ближний Восток и Северная Африка - MEA - Ближний Восток и Африка 78 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 507 1
Испания - Королевство 3763 1
Америка Латинская 1887 1
Нидерланды 3638 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1398 1
Кипр - Республика 579 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Коста-Рика - Республика 97 1
Колумбия - Республика 538 1
Канада - Монреаль 72 1
Индийский океан - Персидский залив 219 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 90 1
Америка Центральная 79 1
Канада - Квебек 65 1
Оман Султанат 122 1
Гватемала - Республика 60 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 4
Английский язык 6880 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2296 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 780 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15195 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 414 1
Аренда 2583 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Экзамены 484 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3239 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Payroll - Платежная ведомость 21 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10371 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 371 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 205 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 293 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 2
