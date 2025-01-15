Россия СФО Хакасия Республика Аскизский район Аскиз
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернов Григорий 17 4
|Симаткина Светлана 37 3
|Иванов Антон 74 1
|Иванов Евгений 42 1
|Баженов Михаил 39 1
|Арендаренко Андрей 11 1
|Зимин Виктор 3 1
|Тиман Юрий 4 1
|Дементьев Илья 7 1
|Лыткин Николай 1 1
|Шаламова Анна 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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