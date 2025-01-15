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Россия СФО Хакасия Республика Аскизский район Аскиз

Россия - СФО - Хакасия Республика - Аскизский район - Аскиз


15.01.2025 На 20% быстрее: «МегаФон» «прокачал» 4G в Хакасии 1
19.11.2024 «МегаФон» обновил инфраструктуру в хакасских селах 1
17.06.2024 «МегаФон» усилил связь во время проведения «Тун пайрам» 1
26.12.2023 «МегаФон» подключил к мобильной сети малые села Хакасии 1
08.11.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G в старейшем хакасском поселении 3
29.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в 80 населенных пунктах Сибири 1
02.02.2016 ТТК подключил к интернету транспортную компанию СКА в малых населенных пунктах Красноярского края и Хакасии 1
28.04.2015 МТС расширила сеть 4G в Хакасии 1
25.02.2015 Жители Хакасии получили первые платежки за капремонт, рассчитанные с помощью системы «БАРС Груп» 1
17.10.2014 МТС отмечает рост спроса на услуги 4G в республике Хакасия 1
17.07.2014 МТС запустила в Хакасии первую сеть 4G 1
25.02.2014 МТС объединит госорганы Хакасии в единую сеть 1
21.10.2013 МТС ускорила мобильный интернет в Хакасии 2
19.02.2013 «Ростелеком» предоставит доступ в интернет для ГУ МЧС России по Республике Хакасия 1
19.11.2012 «МегаФон» в Хакасии и Тыве ускорил 3G-интернет в 2 раза 2
27.08.2010 «Сибирьтелеком» обеспечил доступом в интернет детей-инвалидов в Хакасии 1
31.03.2010 МТС запустила сеть 3G в республике Хакасия 1
23.07.2009 «ТТК-Сибирь» организует интернет-доступ для семей железнодорожников 1
12.03.2008 «ТрансТелеКом» предоставит услуги междугородной связи прокуратуре Хакасии 1
22.08.2007 «Сибирьтелеком» подключил школы Хакасии к интернету 1

Публикаций - 20, упоминаний - 24

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 7
МегаФон 8803 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 3
Ростелеком 9699 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 238 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 1
БАРС Груп 545 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
Киасофт ЦАБ - Киасофт Центр автоматизации бизнеса 2 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 39 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Почта России ПАО 2112 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
Борец Производственная Компания - Borets 32 1
РЖД КрасЖД - Красноярская железная дорога 13 1
РЖД В-СибЖД - Восточно-Сибирская железная дорога 5 1
Хакасский муниципальный банк - Солбан Коммерческий банк 5 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 28 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 5
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1453 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 704 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 644 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 260 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 36 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
МТС 3G-сеть 116 1
БАРС.ЖКХ - БАРС.ЖКХ-Жилищный Фонд - БАРС.ЖКХ-Биллинговый Центр 12 1
Чернов Григорий 17 4
Симаткина Светлана 37 3
Иванов Антон 74 1
Иванов Евгений 42 1
Баженов Михаил 39 1
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Зимин Виктор 3 1
Тиман Юрий 4 1
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Лыткин Николай 1 1
Шаламова Анна 1 1
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