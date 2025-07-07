В хакасском поселении шорцев впервые появился 4G «МегаФона»

Жители хакасского села Балыкса получили доступ к мобильному интернету и голосовым звонкам «МегаФона». Оператор установил дополнительное оборудование на действующей базовой станции, которое поддерживает технологию VoLTE и обеспечивает скорость передачи данных до 100 Мбит/с.

Балыкса стоит обособлено в горно-таёжной части Аскизского района республики. Расстояние до райцентра — села Аскиз — 140 км, до города Абакана — 250 км. Населенный пункт относится к перечню мест традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока — шорцев. Здесь постоянно проживают около двух тысяч человек, которые занимаются подсобным хозяйством и сбором дикоросов, кедрового ореха. Через село проходит железная дорога, которая играет важную роль в экономическом обеспечении Балыксы. Также в окрестностях ведётся масштабная золотодобыча, действуют две артели старателей.

Ранее абонентам «МегаФона» были доступны только голосовые вызовы через спутниковый канал связи, поэтому сигнал был не такой качественный как в современном стандарте LTE. После модернизации телеком-инфраструктуры у них появилась возможность звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, получать государственные услуги, скачивать и загружать «тяжелые» файлы, в удобное время оплачивать счета, пользоваться банковскими приложениями, цифровыми сервисами и стриминговыми платформами, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.

В селе есть школа и детский сад. Благодаря быстрому 4G работникам этих учреждений стало проще готовиться к занятиям, организовывать различные мероприятия и активности для детей. Школьники могут активно пользоваться различными образовательными платформами со своих смартфонов, что особенно актуально в период подготовки к экзаменам, а их родители – проверять электронный дневник и следить за успеваемостью детей.

Теперь голосовые звонки доступны жителям Балыксы как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и сёрфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

Уверенное покрытие LTE-сети и стабильную передачу данных как внутри зданий, так и на улице обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны. Они имеют увеличенную емкость сети, которая позволяет одновременно находится онлайн большему количеству активных пользователей, даже в часы пиковой нагрузки. Согласно замерам, сделанным инженерами, максимальная скорость передачи данных достигает 100 Мбит/с.

«Жителям крупных мегаполисов трудно представить, что в современном мире до сих пор есть сёла, в которых нет мобильного интернета. И село Балыкса было одной из таких локаций, где наши абоненты не имели доступа к 4G. Установка дополнительного оборудования открыла для них новые возможности для досуга, обучения, решения разных бытовых вопросов и даже поиска удалённой работы, поэтому расширение доступности 4G является важной частью работы компании в регионе», – сказала директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.