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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Омская область Тюкалинск

Россия - СФО - Омская область - Тюкалинск

СОБЫТИЯ


26.10.2026 «МегаФон» усилил связь на федеральных трассах «Иртыш» и «Тюмень-Омск» 1
01.10.2025 Тренд на умные устройства подхватили сельчане Омской области 1
25.09.2025 МТС прокачала сеть в Тюкалинске 2
10.03.2023 МТС прокачала сеть для жителей и гостей Тюкалинска 2
02.08.2016 Точки обслуживания МТС появились в 120 населенных пунктах Омской области 1
29.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в 80 населенных пунктах Сибири 1
25.02.2016 МТС: Омская область стала лидером среди регионов Сибири по росту 4G-трафика 1
27.09.2010 Системы мониторинга и управления транспортом на базе ГЛОНАСС внедрены в шести ДРСУ Омской области 1
26.11.2009 «Синтерра» увеличила связность сети в Уральском и Сибирском федеральных округах 1
02.02.2007 "Аномальный" снегопад пришел в Сибирь из Казахстана? 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16240 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1852 1
МегаФон 11031 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 549 1
М2М телематика - НИС М2М 236 1
Апельсин ТЦ 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1454 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 162 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10454 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18394 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9766 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27158 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29984 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27254 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5035 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8632 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23297 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1718 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10095 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4956 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6541 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 737 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13222 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55137 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1067 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8775 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10390 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7567 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9699 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2326 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6362 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13166 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24912 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1506 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 928 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13072 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7590 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2764 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1408 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4577 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13193 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2569 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10885 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 265 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2538 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26667 1
Пропускная способность - Bandwidth 1945 1
М2М телематика - М2М-Cyber - M2M-Cyber 39 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6433 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3002 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 347 1
Синюгин Михаил 61 2
Сергиенко Андрей 14 2
Адаменко Алексей 1 1
Кананыхин Владимир 2 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
Арендаренко Андрей 11 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1316 6
Россия - СФО - Омская область 808 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2930 4
Россия - СФО - Омская область - Калачинск 10 3
Россия - СФО - Омская область - Называевский район - Называевск 12 2
Россия - РФ - Российская федерация 169203 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1729 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Аскизский район - Аскиз 26 1
Россия - УФО - Тюменская область - Абатское - Абатск 11 1
Россия - СФО - Омская область - Черлакский район - Черлак 17 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Мариинск 22 1
Россия - СФО - Омская область - Марьяновский район - Марьяновка 9 1
Россия - УФО - Тюменская область - Заводоуковск 21 1
Россия - СФО - Омская область - Саргатский район 5 1
Казахстан - Республика 6147 1
Армения - Республика 2479 1
Беларусь - Белоруссия 6378 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3396 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 664 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1957 1
Россия - СФО - Новосибирск 4963 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2116 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1035 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1086 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1065 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 577 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1578 1
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 110 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 324 1
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 62 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 137 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Междуреченск 73 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Искитимский район - Искитим 50 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 197 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 122 1
Россия - СФО - Красноярский край - Ачинск 121 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Саяногорск 41 1
Россия - СФО - Красноярский край - Назаровский район - Назарово 45 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10612 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6877 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3414 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4632 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5877 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22152 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27780 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58705 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11021 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2794 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6208 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7751 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2888 1
Зоология - наука о животных 2921 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1673 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3232 1
Омск-информ РИА 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 1
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