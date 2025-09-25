Разделы

МТС прокачала сеть в Тюкалинске

МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в городе Тюкалинске Омской области. Теперь жители южной части города могут пользоваться современными цифровыми сервисами на скорости 100 Мбит/c. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Запуск нового телеком-оборудования МТС обеспечил качественное LTE-покрытие на юге города, где расположен не только жилой сектор, но и ряд производственных предприятий – СППК «Тюкалинский хлеб», Тюкалинский маслосыркомбинат, ДРСУ. Проведенные специалистами МТС работы также обеспечили уверенное покрытие на участке трассы Р-402, проходящем сквозь город, и у озера Дубасное.

Цифровизация

Местные жители смогут на комфортной скорости пользоваться повседневными цифровыми сервисами: слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться с друзьями или близкими через мессенджеры, узнавать последние новости через интернет, пользоваться порталами государственных услуг.

«Мы проводим постоянную работу по развитию сети МТС в Омской области, расширяем покрытие и обновляем телеком-оборудование, чтобы наша связь соответствовала самым высоким требованиям абонентов. Тюкалинск - один из старейших городов Омской области, где сохранилась историческая застройка. В последние годы все больше гостей приезжают сюда, чтобы увидеть каменные купеческие особняки и казенные здания. И, конечно, здесь развита сфера производства сельскохозяйственной промышленности. Одним словом, город развивается, а значит, должна развиваться инфраструктура. В нашем случае – коммуникации, чтобы местные жители и гости города могли с комфортом пользоваться мобильной связью и цифровыми сервисами», – сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

