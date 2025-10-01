Разделы

Тренд на умные устройства подхватили сельчане Омской области

Сельчане в регионе стали чаще внедрять современные технологии в свой быт. За последний год количество умных устройств, подключённых к сети «МегаФона» в сельских населенных пунктах области, выросло на 31%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Лидером по цифровизации стал Омский район. Местные жители составляют 33% всех сельских пользователей электронных помощников. Также активно оснащают дома гаджетами для повышения комфорта и безопасности абоненты оператора из Тюкалинского (4,3%) и Любинского (4%) районов. Они расположились на втором и третьем месте рейтинга соответственно.

В небольших населенных пунктах среди владельцев умных устройств преобладают люди 35-44 лет – 34% от общего числа. Вторую строчку занимают сельчане от 25 до 34 лет – 22%, а третью жители 45‑54 лет – 19%. Менее активна аудитория 55‑64 лет (18%), старше 65 лет (4%) и жители в возрасте от 16 до 24 лет (3%).

Потребление трафика умными устройствами также растет: за год объем данных увеличился на 98%. Значимый вклад в динамику вносят системы умного дома: камеры наблюдения, отопительные системы, охранные комплексы, автоматика для ворот и прочие интеллектуальные приборы.

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

Мобильная связь позволяет управлять техникой на любом расстоянии. Стабильный сигнал — ключевое условие для работы цифровых систем. В местах, где отсутствует проводной интернет, его заменяет мобильная связь.

Для поддержания одновременной работы тысяч устройств «МегаФон» с начала года построил и модернизировал 48 телеком‑объектов в Омске и районах области. Внедрение дополнительных частотных слоев LTE, а также рефарминг сети позволил увеличить медианную скорость мобильного интернета на территории региона до 33,11 Мбит/с.

