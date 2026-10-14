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Россия СФО Красноярский край Боготол

Россия - СФО - Красноярский край - Боготол

СОБЫТИЯ


14.10.2026 Более 40 округов Красноярского края получили ускоренный интернет «МегаФона» 1
27.10.2025 МТС накрыла сетью ФАПы отдаленных поселков Красноярского края 1
23.06.2025 «МегаФон» улучшил связь для своих абонентов в Красноярском крае 1
26.12.2024 «МегаФон» расширил границы 4G в Красноярском крае 1
25.12.2024 МТС усилила сети на автодорогах и в малых городах Красноярского края 1
01.11.2024 Владельцы более 30 тыс. частных домов в Красноярском крае и Хакасии получат доступ к цифровым сервисам «Ростелекома» 1
25.07.2024 «Ростелеком» установит систему фотовиодеоконтроля на дорогах Красноярского края 1
15.05.2023 МТС помогает предотвратить лесные пожары в Красноярском крае 1
14.12.2018 Tele2 запустил переводы «Юнистрим» в салонах связи Красноярского края 1
01.11.2016 Tele2 удвоит емкость базовых станций в Красноярском крае 1
16.08.2016 Tele2 расширила сеть дистрибуции в Красноярском крае 1
18.04.2016 «Билайн» вдвое увеличил покрытие сети 4G в Красноярском крае 1
28.10.2015 Tele2 расширила сеть дистрибуции в Красноярском крае 1
20.08.2015 МТС определила самые «качающие» города Красноярского края 1
10.09.2014 Владимир Кубарев возглавил Кемеровский филиал «Ростелекома» 1
20.08.2014 ТТК и Правительство Красноярского края подписали соглашение о развитии услуг связи на территории региона 1
12.11.2012 «Ростелеком» подключил более 90 тыс. абонентов по технологиям GPON и ETTH в Красноярском крае 1
16.07.2012 «Ростелеком» запустил GPON в 35 населенных пунктах Сибири 1
02.02.2012 Администрация Боготола расширяет работу в СЭД «БОСС-Референт» 3
18.03.2011 «Билайн» расширил сеть 3G в Красноярском крае 1
23.07.2009 «ТТК-Сибирь» организует интернет-доступ для семей железнодорожников 2
20.01.2005 МТС инвестирует в красноярский сегмент сети в 2005 году $20 млн. 1
18.08.2004 "Енисейтелеком" присоединил "Саянтелеком" 1

Публикаций - 23, упоминаний - 26

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11059 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16180 5
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 292 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3389 4
МегаФон 10983 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2156 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9580 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 2
X Corp - Twitter 2942 1
Meta Platforms - Facebook 4636 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5081 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 114 1
Электросвязь 268 1
МТС Сибирь макрорегион 49 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 1
Телекомсервис 3 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Саянтелеком 17 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 6
Почта России ПАО 2397 2
Связной ГК 1405 2
Евросеть 1421 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3005 1
Visa International 1998 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1962 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Планета ТРЦ 2 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
РЖД КрасЖД - Красноярская железная дорога 13 1
РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 8 1
Сибинтел холдинг 4 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3609 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6707 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1619 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9725 6
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10406 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29940 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23239 5
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5027 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9862 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9644 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5452 3
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36853 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7565 2
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VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1802 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4740 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2267 2
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МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 1
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Ким Андрей 58 2
Усатов Алексей 45 2
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Егошин Сергей 122 1
Аветисян Армен 47 1
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