Ericsson Russia - Эрикссон Россия

SoftBank Mobile выбрал решение «Эрикссон» для оптимизации сети мобильного ШПД Компания «Эрикссон», поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи, сообщила о том, что японский оператор SoftBank Mobile Corp. выбрал решение Service Aware Support Node

Endesa доверила «Эрикссон» управление корпоративной сетью связи Испанская энергетическая компания Endesa, входящая в группу ENEL, выбрала «Эрикссон» в качестве поставщика услуг по обслуживанию и эксплуатации своей корпоративной сети связи. Согласно четырехлетнему соглашению о предоставлении услуг по управлению сетью, «Эрикссон<

«Эрикссон» представил портативную систему связи стандарта GSM для служб быстрого реагирования Компания «Эрикссон» представила портативную систему связи стандарта GSM для служб быстрого реагирования – Ericsson Rapid Response GSM. Система размещается в ранце и предназначена для краткосрочного испол

Канадский оператор Mobilicity заключил с «Эрикссон» пятилетний контракт на управление сетью Компания Mobilicity - один из новых участников канадского рынка беспроводной связи, объявила о заключении пятилетнего контракта на управление сетью с «Эрикссон». В зону ответственности «Эрикссон» будут входить операции front- и back-office, а также поддержка работоспособности объектов сети Mobilicity. Ранее канадский оператор привлекал

«Эрикссон» завершил сделку по покупке Северо-Американского GSM-подразделения Nortel Шведская компания «Эрикссон», поставщик оборудования связи и профессиональных услуг, завершила сделку по покупке активов Nortel - подразделения решений для операторских сетей GSM в США и Канаде, сообщает «Прайм-Т

«Эрикссон» и Bharti Airtel подписали контракт на расширение сети стоимостью $1,3 млрд Компании Bharti Airtel и «Эрикссон» подписали контракт на расширение сети стоимостью $1,3 млрд. Соглашение позволит Airtel развернуть конвергентную сеть и расширить зону покрытия в сельских регионах Индии. «Эрикссон<

«Эрикссон» подписал рамочные соглашения с China Mobile и China Unicom на $1,8 млрд Компании China Mobile и China Unicom подписали рамочные соглашения с компанией «Эрикссон» относительно развития сетей 2G/3G. Обладая потенциальной абонентской базой в 1,3 млрд пользователей, китайские операторы связи предпринимают шаги к дальнейшему расширению и развитию т

«Эрикссон»: мировой трафик данных в мобильных сетях превысил голосовой трафик Hа выставке CTIA Wireless 2010 в Лас-Вегасе компания «Эрикссон» сообщила о том, что в декабре 2009 г. мировой трафик данных в мобильных сетях превысил голосовой трафик. Эти данные были получены «Эрикссон» путем измерений в действующих сетях

«Эрикссон» модернизирует сеть фиксированного ШПД для TeliaSonera Компания TeliaSonera проводит модернизацию своей сети фиксированного широкополосного доступа, чтобы предлагать частным и корпоративным клиентам ресурсоемкие мультимедийные услуги. «Эрикссон» поставит оператору сеть широкополосного доступа на базе технологии VDSL2 на 1 млн линий. По условиям соглашения «Эрикссон» поставит решение EDA 1200 на базе технологии VDSL2 и

«Эрикссон» поставит оборудование японскому оператору Softbank Mobile для модернизации сети «Эрикссон» был выбран в качестве основного поставщика оборудования для модернизации сети оператора Softbank Mobile. «Эрикссон» осуществит поставку мультистандартных базовых станций RBS600

«Эрикссон» продемонстрировала передачу данных со скоростью 1 Гбит/с в сети LTE На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне компания «Эрикссон» продемонстрировала сеть LTE/4G, обеспечивающую скорость передачи данных в направлении абонента в 1 Гбит/с. Для демонстрации была использована технология передачи данных на нескольких

«Эрикссон» представил пульт IPTV Remote для управления домашними мультимедийными устройствами Дистанционный пульт IPTV Remote от «Эрикссон» – новое устройство для управления телевизором и другими мультимедийными устройствами в доме, где все они подключены к сети интернет. Данное устройство является единым интерфейсом для

Новый сервис от «Эрикссон» позволит операторам организовать магазин приложений для мобильных телефонов Компания «Эрикссон» запустила eStore – сервис, при помощи которого операторы могут организовать магазин приложений для мобильных телефонов. В eStore уже доступны более 30 000 приложений, которые можно за

«Эрикссон» откроет виртуальный учебный центр В июне 2010 г. откроется виртуальный учебный центр «Эрикссон». Открывая доступ к опыту, накопленному компанией, а также к учебным материалам по устройству и работе сетей LTE и IP, «Эрикссон» ставит своей целью вовлечение широкого круга аб

«Эрикссон» продемонстрирует работу радиорелейной сети с пропускной способностью в 2,5 Гбит/с «Эрикссон» проведет демонстрацию работы первой в мире высокоскоростной радиорелейной сети с пропускной способностью в 2,5 Гбит/с на Всемирном Мобильном Конгрессе в Барселоне, который пройдет 15-

Orange и «Эрикссон» продемонстрируют услуги HD-voice в Барселоне Услуги HD-voice будут доступны в коммерческой сети Orange в Барселоне в период проведения Всемирного Мобильного Конгресса, который будет проходить 15-18 февраля. Orange запустит услугу совместно с «Эрикссон», которая предоставит оборудование опорной и радио сети. Технология HD-voice преображает традиционный голосовой вызов, при этом голос звучит так, как будто звонящие разговаривают лицом

Крупнейший японский производитель WiFi-устройств будет использовать технологии «Эрикссон» Компания «Эрикссон» подписала соглашение на лицензирование своей запатентованной технологии WiFi с Melco Holdings, компанией-учредителем японского производителя цифрового оборудования Buffalo. Buffalo яв

Netgear оснастит маршрутизаторы 3G-модулями от «Эрикссон» Компания Netgear оснастит свои новые маршрутизаторы MBRN3300 3G-модулями мобильного широкополосного доступа компании «Эрикссон». Подключение маршрутизаторов к мобильной сети в качестве альтернативы проводной широкополосной связи становится все более популярным во многих странах, отмечают в «Эрикссон». К

«Эрикссон» продемонстрирует работу сети HSPA на скорости 84 Мбит/с На одной из демонстраций компании «Эрикссон» в рамках Всемирного Мобильного Конгресса (Mobile World Congress – MWC) будет представлена в действии первая в мире сеть HSPA, позволяющая передавать данные со скоростью 84 Мбит/с. В п

«Эрикссон» направит на Гаити телеком-оборудование для помощи в ликвидации последствий землятресения Организации Объединенных Наций запросила компанию «Эрикссон» задействовать ресурсы программы Ericsson Response для оказания помощи в работах по ликвидации последствий землетрясения на Гаити. В распоряжении «Эрикссон» оказалось 20 незанят

Huawei и «Эрикссон» делят LTE в Норвегии к официального поставщика оборудования для развертывания городской сети LTE в Осло (Норвегия) в 2010 г. Ранее сообщалось о том, что вместо Huawei оборудование для городской сети предоставит компания «Эрикссон». Как говорится в сообщении Huawei, TeliaSonera выбрала альтернативного поставщика для второй стадии развертывания сети LTE в связи с тем, что данный вендор предложил более выгодные ко

«Эрикссон» развернет сеть 4G/LTE в Норвегии и Швеции На протяжении 2010 г. оператор TeliaSonera планирует предложить своим абонентам покрытие 4G на базе решения от «Эрикссон» в 25 крупнейших городах Швеции и 4-х в Норвегии, включая столицу Осло, где «Эрикссон» заменит оборудование LTE компании Huawei на собственное технологическое решение. Ларс Клас

«Эрикссон» приобрел итальянского интегратора и консультанта Pride Spa Компания «Эрикссон» объявила о достижении договоренности о приобретении 100% акций итальянской компании Pride Spa, штат которой насчитывает 1 тыс. специалистов по консалтингу и системной интеграции. Ожид

«Эрикссон» запустил программу бизнес-обучения Excellerate в России Компания «Эрикссон» объявила о запуске программы Ericsson Excellerate Global Management Program в Росси

«Эрикссон» приобретёт североамериканский бизнес Nortel по производству GSM-оборудования Компания «Эрикссон» сообщила о победе в тендере на приобретение части активов подразделения операторских сетей компании Nortel, относящихся к производству GSM-оборудования в США и Канаде. Данное приобрет

Объём продаж «Эрикссон» в третьем квартале 2009 г. снизился на 12% Компания «Эрикссон» объявила финансовые результаты по итогам работы в третьем квартале 2009 г. В целом,

«Эрикссон» в России возглавил Роберт Пушкарич Новым главой компании «Эрикссон» в России и президентом территориального подразделения «Эрикссон» в Восточной Европе и Центральной Азии с 1 октября 2009 г. назначен Роберт Пушкарич. Роберт Пушкарич работает в

У "Эрикссон" в России новый босс В компании "Эрикссон" в России с 1 октября 2009 г. назначен новый руководитель. Им стал Роберт Пушкарич. Также он возглавил территориальное подразделение "Эрикссон" в Восточной Европе и Центральной

«Эрикссон» поможет «Киевстару» модернизировать сеть для внедрения 3G-услуг Украинский оператор мобильной связи «Киевстар Дж.Эс.Эм» выбрал компанию «Эрикссон» в качестве поставщика оборудования для модернизации и расширения покрытия сети GSM/EDGE и обеспечения готовности сетевых ресурсов оператора для внедрения услуг третьего поколения (3G)

Президентом «Эрикссон» с 1 января 2010 г. станет Ханс Вестберг Совет директоров «Эрикссон» назначил Ханса Вестберга (Hans Vestberg) президентом и главным исполнительным дирек

«Эрикссон» купит часть Elcoteq для сохранения производственных мощностей в Эстонии Компания «Эрикссон» подписала соглашение со своим поставщиком Elcoteq о приобретении части производственных мощностей компании в Эстонии. По условиям соглашения, «Эрикссон» потратит €30 млн на при

«Эрикссон» покупает турецкого системного интегратора Bizitek Компания «Эрикссон» объявила о приобретении 100% акций компании Bizitek, турецкого интегратора систем поддержки бизнеса. В компании ожидают, что приобретение Bizitek, специализирующейся на системах подде

«Эрикссон»: ИКТ помогут снизить выбросы CO2 Компания «Эрикссон» и шведское подразделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) намерены прилагать совместные усилия с целью стимулировать использование в различных отраслях интеллектуальных телекоммун

Объем продаж «Эрикссон» в первом квартале вырос на 5% Компания «Эрикссон» объявила финансовые результаты по итогам работы в первом квартале 2009 г. Объем продаж компании вырос на 5% и составил 49,6 млрд шведских крон ($5,9 млрд), по сравнению с 44,2 млрд шв

«Эрикссон» передает Ascom бизнес по производству и продаже TEMS Компания «Эрикссон» объявила о заключении соглашения на передачу компании Ascom бизнеса по производству и продаже продуктов TEMS, к которым относятся средства мониторинга радиоинтерфейса и планирования р

«Эрикссон» анонсирует решение для радиосетей Evo RAN Компания «Эрикссон» представила Evo RAN - решение для радиосетей, которое позволит операторам предоставлять услуги на базе технологий GSM, WCDMA и LTE при помощи единой сети. Решение позволит упростить п

«Эрикссон» поможет организовать мультимедийные сервисы на дому Компания «Эрикссон», на «Всемирном Мобильном Конгрессе» в Барселоне (Испания), представит решение Connected Home Gateway, благодаря которому пользователи получат возможность взаимодействовать с домашними

«Эрикссон» увеличил скорость передачи данных в сетях HSPA до 42 Мбит/с «Эрикссон» на международном конгрессе Mobile World Congress в Барселоне (Испания) впервые продемонстрирует новую HSPA-технологию передачи-приема данных одновременно на нескольких несущих, позвол

«Эрикссон» представила новое решение для обслуживания LTE-сетей Компания «Эрикссон» представила оптимизированный портфель продуктов Evolved Packet Core (SAE/EPC), предназначенных для обслуживания сетей стандарта LTE. В пакет входят уже существующие решения «Эриксс