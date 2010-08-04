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Ericsson Russia Эрикссон Россия

Ericsson Russia - Эрикссон Россия

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 26 дел, на cумму 87 614 898 ₽*

Судебные дела (26) на сумму 87 614 898 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 11 606 965 ₽*
в качестве ответчика (19) на сумму 75 011 977 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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04.08.2010 SoftBank Mobile выбрал решение «Эрикссон» для оптимизации сети мобильного ШПД

Компания «Эрикссон», поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи, сообщила о том, что японский оператор SoftBank Mobile Corp. выбрал решение Service Aware Support Node
05.07.2010 Endesa доверила «Эрикссон» управление корпоративной сетью связи

Испанская энергетическая компания Endesa, входящая в группу ENEL, выбрала «Эрикссон» в качестве поставщика услуг по обслуживанию и эксплуатации своей корпоративной сети связи. Согласно четырехлетнему соглашению о предоставлении услуг по управлению сетью, «Эрикссон<
29.04.2010 «Эрикссон» представил портативную систему связи стандарта GSM для служб быстрого реагирования

Компания «Эрикссон» представила портативную систему связи стандарта GSM для служб быстрого реагирования – Ericsson Rapid Response GSM. Система размещается в ранце и предназначена для краткосрочного испол
27.04.2010 Канадский оператор Mobilicity заключил с «Эрикссон» пятилетний контракт на управление сетью

Компания Mobilicity - один из новых участников канадского рынка беспроводной связи, объявила о заключении пятилетнего контракта на управление сетью с «Эрикссон». В зону ответственности «Эрикссон» будут входить операции front- и back-office, а также поддержка работоспособности объектов сети Mobilicity. Ранее канадский оператор привлекал
01.04.2010 «Эрикссон» завершил сделку по покупке Северо-Американского GSM-подразделения Nortel

Шведская компания «Эрикссон», поставщик оборудования связи и профессиональных услуг, завершила сделку по покупке активов Nortel - подразделения решений для операторских сетей GSM в США и Канаде, сообщает «Прайм-Т
01.04.2010 «Эрикссон» и Bharti Airtel подписали контракт на расширение сети стоимостью $1,3 млрд

Компании Bharti Airtel и «Эрикссон» подписали контракт на расширение сети стоимостью $1,3 млрд. Соглашение позволит Airtel развернуть конвергентную сеть и расширить зону покрытия в сельских регионах Индии. «Эрикссон<
30.03.2010 «Эрикссон» подписал рамочные соглашения с China Mobile и China Unicom на $1,8 млрд

Компании China Mobile и China Unicom подписали рамочные соглашения с компанией «Эрикссон» относительно развития сетей 2G/3G. Обладая потенциальной абонентской базой в 1,3 млрд пользователей, китайские операторы связи предпринимают шаги к дальнейшему расширению и развитию т
25.03.2010 «Эрикссон»: мировой трафик данных в мобильных сетях превысил голосовой трафик

Hа выставке CTIA Wireless 2010 в Лас-Вегасе компания «Эрикссон» сообщила о том, что в декабре 2009 г. мировой трафик данных в мобильных сетях превысил голосовой трафик. Эти данные были получены «Эрикссон» путем измерений в действующих сетях
01.03.2010 «Эрикссон» модернизирует сеть фиксированного ШПД для TeliaSonera

Компания TeliaSonera проводит модернизацию своей сети фиксированного широкополосного доступа, чтобы предлагать частным и корпоративным клиентам ресурсоемкие мультимедийные услуги. «Эрикссон» поставит оператору сеть широкополосного доступа на базе технологии VDSL2 на 1 млн линий. По условиям соглашения «Эрикссон» поставит решение EDA 1200 на базе технологии VDSL2 и

24.02.2010 «Эрикссон» поставит оборудование японскому оператору Softbank Mobile для модернизации сети

«Эрикссон» был выбран в качестве основного поставщика оборудования для модернизации сети оператора Softbank Mobile. «Эрикссон» осуществит поставку мультистандартных базовых станций RBS600
17.02.2010 «Эрикссон» продемонстрировала передачу данных со скоростью 1 Гбит/с в сети LTE

На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне компания «Эрикссон» продемонстрировала сеть LTE/4G, обеспечивающую скорость передачи данных в направлении абонента в 1 Гбит/с. Для демонстрации была использована технология передачи данных на нескольких

16.02.2010 «Эрикссон» представил пульт IPTV Remote для управления домашними мультимедийными устройствами

Дистанционный пульт IPTV Remote от «Эрикссон» – новое устройство для управления телевизором и другими мультимедийными устройствами в доме, где все они подключены к сети интернет. Данное устройство является единым интерфейсом для

16.02.2010 Новый сервис от «Эрикссон» позволит операторам организовать магазин приложений для мобильных телефонов

Компания «Эрикссон» запустила eStore – сервис, при помощи которого операторы могут организовать магазин приложений для мобильных телефонов. В eStore уже доступны более 30 000 приложений, которые можно за
15.02.2010 «Эрикссон» откроет виртуальный учебный центр

В июне 2010 г. откроется виртуальный учебный центр «Эрикссон». Открывая доступ к опыту, накопленному компанией, а также к учебным материалам по устройству и работе сетей LTE и IP, «Эрикссон» ставит своей целью вовлечение широкого круга аб
12.02.2010 «Эрикссон» продемонстрирует работу радиорелейной сети с пропускной способностью в 2,5 Гбит/с

«Эрикссон» проведет демонстрацию работы первой в мире высокоскоростной радиорелейной сети с пропускной способностью в 2,5 Гбит/с на Всемирном Мобильном Конгрессе в Барселоне, который пройдет 15-
12.02.2010 Orange и «Эрикссон» продемонстрируют услуги HD-voice в Барселоне

Услуги HD-voice будут доступны в коммерческой сети Orange в Барселоне в период проведения Всемирного Мобильного Конгресса, который будет проходить 15-18 февраля. Orange запустит услугу совместно с «Эрикссон», которая предоставит оборудование опорной и радио сети. Технология HD-voice преображает традиционный голосовой вызов, при этом голос звучит так, как будто звонящие разговаривают лицом
11.02.2010 Крупнейший японский производитель WiFi-устройств будет использовать технологии «Эрикссон»

Компания «Эрикссон» подписала соглашение на лицензирование своей запатентованной технологии WiFi с Melco Holdings, компанией-учредителем японского производителя цифрового оборудования Buffalo. Buffalo яв
10.02.2010 Netgear оснастит маршрутизаторы 3G-модулями от «Эрикссон»

Компания Netgear оснастит свои новые маршрутизаторы MBRN3300 3G-модулями мобильного широкополосного доступа компании «Эрикссон». Подключение маршрутизаторов к мобильной сети в качестве альтернативы проводной широкополосной связи становится все более популярным во многих странах, отмечают в «Эрикссон». К
08.02.2010 «Эрикссон» продемонстрирует работу сети HSPA на скорости 84 Мбит/с

На одной из демонстраций компании «Эрикссон» в рамках Всемирного Мобильного Конгресса (Mobile World Congress – MWC) будет представлена в действии первая в мире сеть HSPA, позволяющая передавать данные со скоростью 84 Мбит/с. В п
15.01.2010 «Эрикссон» направит на Гаити телеком-оборудование для помощи в ликвидации последствий землятресения

Организации Объединенных Наций запросила компанию «Эрикссон» задействовать ресурсы программы Ericsson Response для оказания помощи в работах по ликвидации последствий землетрясения на Гаити. В распоряжении «Эрикссон» оказалось 20 незанят
14.01.2010 Huawei и «Эрикссон» делят LTE в Норвегии

к официального поставщика оборудования для развертывания городской сети LTE в Осло (Норвегия) в 2010 г. Ранее сообщалось о том, что вместо Huawei оборудование для городской сети предоставит компания «Эрикссон». Как говорится в сообщении Huawei, TeliaSonera выбрала альтернативного поставщика для второй стадии развертывания сети LTE в связи с тем, что данный вендор предложил более выгодные ко
14.01.2010 «Эрикссон» развернет сеть 4G/LTE в Норвегии и Швеции

На протяжении 2010 г. оператор TeliaSonera планирует предложить своим абонентам покрытие 4G на базе решения от «Эрикссон» в 25 крупнейших городах Швеции и 4-х в Норвегии, включая столицу Осло, где «Эрикссон» заменит оборудование LTE компании Huawei на собственное технологическое решение. Ларс Клас
13.01.2010 «Эрикссон» приобрел итальянского интегратора и консультанта Pride Spa

Компания «Эрикссон» объявила о достижении договоренности о приобретении 100% акций итальянской компании Pride Spa, штат которой насчитывает 1 тыс. специалистов по консалтингу и системной интеграции. Ожид
26.11.2009 «Эрикссон» запустил программу бизнес-обучения Excellerate в России

Компания «Эрикссон» объявила о запуске программы Ericsson Excellerate Global Management Program в Росси
26.11.2009 «Эрикссон» приобретёт североамериканский бизнес Nortel по производству GSM-оборудования

Компания «Эрикссон» сообщила о победе в тендере на приобретение части активов подразделения операторских сетей компании Nortel, относящихся к производству GSM-оборудования в США и Канаде. Данное приобрет
23.10.2009 Объём продаж «Эрикссон» в третьем квартале 2009 г. снизился на 12%

Компания «Эрикссон» объявила финансовые результаты по итогам работы в третьем квартале 2009 г. В целом,
12.10.2009 «Эрикссон» в России возглавил Роберт Пушкарич

Новым главой компании «Эрикссон» в России и президентом территориального подразделения «Эрикссон» в Восточной Европе и Центральной Азии с 1 октября 2009 г. назначен Роберт Пушкарич. Роберт Пушкарич работает в

12.10.2009 У "Эрикссон" в России новый босс

В компании "Эрикссон" в России с 1 октября 2009 г. назначен новый руководитель. Им стал Роберт Пушкарич. Также он возглавил территориальное подразделение "Эрикссон" в Восточной Европе и Центральной

02.07.2009 «Эрикссон» поможет «Киевстару» модернизировать сеть для внедрения 3G-услуг

Украинский оператор мобильной связи «Киевстар Дж.Эс.Эм» выбрал компанию «Эрикссон» в качестве поставщика оборудования для модернизации и расширения покрытия сети GSM/EDGE и обеспечения готовности сетевых ресурсов оператора для внедрения услуг третьего поколения (3G)
25.06.2009 Президентом «Эрикссон» с 1 января 2010 г. станет Ханс Вестберг

Совет директоров «Эрикссон» назначил Ханса Вестберга (Hans Vestberg) президентом и главным исполнительным дирек
18.06.2009 «Эрикссон» купит часть Elcoteq для сохранения производственных мощностей в Эстонии

Компания «Эрикссон» подписала соглашение со своим поставщиком Elcoteq о приобретении части производственных мощностей компании в Эстонии. По условиям соглашения, «Эрикссон» потратит €30 млн на при
29.05.2009 «Эрикссон» покупает турецкого системного интегратора Bizitek

Компания «Эрикссон» объявила о приобретении 100% акций компании Bizitek, турецкого интегратора систем поддержки бизнеса. В компании ожидают, что приобретение Bizitek, специализирующейся на системах подде
15.05.2009 «Эрикссон»: ИКТ помогут снизить выбросы CO2

Компания «Эрикссон» и шведское подразделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) намерены прилагать совместные усилия с целью стимулировать использование в различных отраслях интеллектуальных телекоммун
30.04.2009 Объем продаж «Эрикссон» в первом квартале вырос на 5%

Компания «Эрикссон» объявила финансовые результаты по итогам работы в первом квартале 2009 г. Объем продаж компании вырос на 5% и составил 49,6 млрд шведских крон ($5,9 млрд), по сравнению с 44,2 млрд шв
24.03.2009 «Эрикссон» передает Ascom бизнес по производству и продаже TEMS

Компания «Эрикссон» объявила о заключении соглашения на передачу компании Ascom бизнеса по производству и продаже продуктов TEMS, к которым относятся средства мониторинга радиоинтерфейса и планирования р
16.02.2009 «Эрикссон» анонсирует решение для радиосетей Evo RAN

Компания «Эрикссон» представила Evo RAN - решение для радиосетей, которое позволит операторам предоставлять услуги на базе технологий GSM, WCDMA и LTE при помощи единой сети. Решение позволит упростить п
16.02.2009 «Эрикссон» поможет организовать мультимедийные сервисы на дому

Компания «Эрикссон», на «Всемирном Мобильном Конгрессе» в Барселоне (Испания), представит решение Connected Home Gateway, благодаря которому пользователи получат возможность взаимодействовать с домашними
13.02.2009 «Эрикссон» увеличил скорость передачи данных в сетях HSPA до 42 Мбит/с

«Эрикссон» на международном конгрессе Mobile World Congress в Барселоне (Испания) впервые продемонстрирует новую HSPA-технологию передачи-приема данных одновременно на нескольких несущих, позвол
13.02.2009 «Эрикссон» представила новое решение для обслуживания LTE-сетей

Компания «Эрикссон» представила оптимизированный портфель продуктов Evolved Packet Core (SAE/EPC), предназначенных для обслуживания сетей стандарта LTE. В пакет входят уже существующие решения «Эриксс
06.02.2009 «Эрикссон» развернет для Chunghwa волоконно-оптическую сеть нового поколения на Тайване

Компания «Эрикссон» развернет внутригородскую сеть агрегации трафика для Chunghwa Telecom (CHT) - оператора связи на Тайване и обеспечит, таким образом, абонентам CHT доступ к высококачественным, высокос

Публикаций - 114, упоминаний - 144

Ericsson Russia и организации, системы, технологии, персоны:

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 46
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 13
Huawei 4676 12
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Nokia Networks Russia - Нокиа Солюшнз Энд Нетворкс 15 7
Ростелеком 10948 7
МегаФон 10742 7
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 6
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 6
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 5
Сател ТВК 6 4
Samsung Electronics 11064 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
AT&T Inc 1725 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 4
Сател 186 4
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 3
ST-Ericsson 39 3
ЛОНИИС ФГУП - Ленинградский отраслевой научно-исследовательский институт связи 30 3
ИКС 538 3
Sony 6739 3
Vodafone Group 1412 3
HTC Corporation 1512 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 3
Delta Solutions - Дельта солюшнс 22 2
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 60 2
Kapsch 8 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 2
SoftBank Telecom - Japan Telecom - Softbank Mobile - SoftBank BB 93 2
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Ericsson Mobile Communications 13 2
Veritiv - Unisource NV - Unisource Carrier Services 10 2
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - MetroPCS - Metro by T-Mobile 16 2
Импульс КБ - Конструкторское бюро 37 2
SoftBank Group 284 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
ТАИФ - Татаро-американские инвестиции и финансы 19 1
Enel Group 40 1
Mondi Group - Mondi Business Paper - Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК - Монди СЛПК - Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс 21 1
РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 8 1
Самараэнерго 19 1
Bharti Enterprises Group 57 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Корвет Девелопмент 3 1
Coldplay 14 1
Endesa 16 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Hyundai Motor Company 436 1
Татнефть 243 1
Евросеть 1421 1
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JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Coca-Cola Company 261 1
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Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
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U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Symbian Foundation 38 1
OIPF - Open IPTV Forum 5 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 46
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 27
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 20
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 20
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 17
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 11
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WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 10
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 6
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 6
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Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 6
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 6
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 5
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
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Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 5
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МТС WAP-портал 20 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 25
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 11
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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