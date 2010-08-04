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Ericsson Russia Эрикссон Россия
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 26 дел, на cумму 87 614 898 ₽*
СОБЫТИЯ
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|04.08.2010
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SoftBank Mobile выбрал решение «Эрикссон» для оптимизации сети мобильного ШПД
Компания «Эрикссон», поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи, сообщила о том, что японский оператор SoftBank Mobile Corp. выбрал решение Service Aware Support Node
|05.07.2010
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Endesa доверила «Эрикссон» управление корпоративной сетью связи
Испанская энергетическая компания Endesa, входящая в группу ENEL, выбрала «Эрикссон» в качестве поставщика услуг по обслуживанию и эксплуатации своей корпоративной сети связи. Согласно четырехлетнему соглашению о предоставлении услуг по управлению сетью, «Эрикссон<
|29.04.2010
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«Эрикссон» представил портативную систему связи стандарта GSM для служб быстрого реагирования
Компания «Эрикссон» представила портативную систему связи стандарта GSM для служб быстрого реагирования – Ericsson Rapid Response GSM. Система размещается в ранце и предназначена для краткосрочного испол
|27.04.2010
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Канадский оператор Mobilicity заключил с «Эрикссон» пятилетний контракт на управление сетью
Компания Mobilicity - один из новых участников канадского рынка беспроводной связи, объявила о заключении пятилетнего контракта на управление сетью с «Эрикссон». В зону ответственности «Эрикссон» будут входить операции front- и back-office, а также поддержка работоспособности объектов сети Mobilicity. Ранее канадский оператор привлекал
|01.04.2010
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«Эрикссон» завершил сделку по покупке Северо-Американского GSM-подразделения Nortel
Шведская компания «Эрикссон», поставщик оборудования связи и профессиональных услуг, завершила сделку по покупке активов Nortel - подразделения решений для операторских сетей GSM в США и Канаде, сообщает «Прайм-Т
|01.04.2010
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«Эрикссон» и Bharti Airtel подписали контракт на расширение сети стоимостью $1,3 млрд
Компании Bharti Airtel и «Эрикссон» подписали контракт на расширение сети стоимостью $1,3 млрд. Соглашение позволит Airtel развернуть конвергентную сеть и расширить зону покрытия в сельских регионах Индии. «Эрикссон<
|30.03.2010
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«Эрикссон» подписал рамочные соглашения с China Mobile и China Unicom на $1,8 млрд
Компании China Mobile и China Unicom подписали рамочные соглашения с компанией «Эрикссон» относительно развития сетей 2G/3G. Обладая потенциальной абонентской базой в 1,3 млрд пользователей, китайские операторы связи предпринимают шаги к дальнейшему расширению и развитию т
|25.03.2010
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«Эрикссон»: мировой трафик данных в мобильных сетях превысил голосовой трафик
Hа выставке CTIA Wireless 2010 в Лас-Вегасе компания «Эрикссон» сообщила о том, что в декабре 2009 г. мировой трафик данных в мобильных сетях превысил голосовой трафик. Эти данные были получены «Эрикссон» путем измерений в действующих сетях
|01.03.2010
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«Эрикссон» модернизирует сеть фиксированного ШПД для TeliaSonera
Компания TeliaSonera проводит модернизацию своей сети фиксированного широкополосного доступа, чтобы предлагать частным и корпоративным клиентам ресурсоемкие мультимедийные услуги. «Эрикссон» поставит оператору сеть широкополосного доступа на базе технологии VDSL2 на 1 млн линий. По условиям соглашения «Эрикссон» поставит решение EDA 1200 на базе технологии VDSL2 и
|24.02.2010
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«Эрикссон» поставит оборудование японскому оператору Softbank Mobile для модернизации сети
«Эрикссон» был выбран в качестве основного поставщика оборудования для модернизации сети оператора Softbank Mobile. «Эрикссон» осуществит поставку мультистандартных базовых станций RBS600
|17.02.2010
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«Эрикссон» продемонстрировала передачу данных со скоростью 1 Гбит/с в сети LTE
На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне компания «Эрикссон» продемонстрировала сеть LTE/4G, обеспечивающую скорость передачи данных в направлении абонента в 1 Гбит/с. Для демонстрации была использована технология передачи данных на нескольких
|16.02.2010
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«Эрикссон» представил пульт IPTV Remote для управления домашними мультимедийными устройствами
Дистанционный пульт IPTV Remote от «Эрикссон» – новое устройство для управления телевизором и другими мультимедийными устройствами в доме, где все они подключены к сети интернет. Данное устройство является единым интерфейсом для
|16.02.2010
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Новый сервис от «Эрикссон» позволит операторам организовать магазин приложений для мобильных телефонов
Компания «Эрикссон» запустила eStore – сервис, при помощи которого операторы могут организовать магазин приложений для мобильных телефонов. В eStore уже доступны более 30 000 приложений, которые можно за
|15.02.2010
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«Эрикссон» откроет виртуальный учебный центр
В июне 2010 г. откроется виртуальный учебный центр «Эрикссон». Открывая доступ к опыту, накопленному компанией, а также к учебным материалам по устройству и работе сетей LTE и IP, «Эрикссон» ставит своей целью вовлечение широкого круга аб
|12.02.2010
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«Эрикссон» продемонстрирует работу радиорелейной сети с пропускной способностью в 2,5 Гбит/с
«Эрикссон» проведет демонстрацию работы первой в мире высокоскоростной радиорелейной сети с пропускной способностью в 2,5 Гбит/с на Всемирном Мобильном Конгрессе в Барселоне, который пройдет 15-
|12.02.2010
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Orange и «Эрикссон» продемонстрируют услуги HD-voice в Барселоне
Услуги HD-voice будут доступны в коммерческой сети Orange в Барселоне в период проведения Всемирного Мобильного Конгресса, который будет проходить 15-18 февраля. Orange запустит услугу совместно с «Эрикссон», которая предоставит оборудование опорной и радио сети. Технология HD-voice преображает традиционный голосовой вызов, при этом голос звучит так, как будто звонящие разговаривают лицом
|11.02.2010
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Крупнейший японский производитель WiFi-устройств будет использовать технологии «Эрикссон»
Компания «Эрикссон» подписала соглашение на лицензирование своей запатентованной технологии WiFi с Melco Holdings, компанией-учредителем японского производителя цифрового оборудования Buffalo. Buffalo яв
|10.02.2010
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Netgear оснастит маршрутизаторы 3G-модулями от «Эрикссон»
Компания Netgear оснастит свои новые маршрутизаторы MBRN3300 3G-модулями мобильного широкополосного доступа компании «Эрикссон». Подключение маршрутизаторов к мобильной сети в качестве альтернативы проводной широкополосной связи становится все более популярным во многих странах, отмечают в «Эрикссон». К
|08.02.2010
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«Эрикссон» продемонстрирует работу сети HSPA на скорости 84 Мбит/с
На одной из демонстраций компании «Эрикссон» в рамках Всемирного Мобильного Конгресса (Mobile World Congress – MWC) будет представлена в действии первая в мире сеть HSPA, позволяющая передавать данные со скоростью 84 Мбит/с. В п
|15.01.2010
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«Эрикссон» направит на Гаити телеком-оборудование для помощи в ликвидации последствий землятресения
Организации Объединенных Наций запросила компанию «Эрикссон» задействовать ресурсы программы Ericsson Response для оказания помощи в работах по ликвидации последствий землетрясения на Гаити. В распоряжении «Эрикссон» оказалось 20 незанят
|14.01.2010
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Huawei и «Эрикссон» делят LTE в Норвегии
к официального поставщика оборудования для развертывания городской сети LTE в Осло (Норвегия) в 2010 г. Ранее сообщалось о том, что вместо Huawei оборудование для городской сети предоставит компания «Эрикссон». Как говорится в сообщении Huawei, TeliaSonera выбрала альтернативного поставщика для второй стадии развертывания сети LTE в связи с тем, что данный вендор предложил более выгодные ко
|14.01.2010
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«Эрикссон» развернет сеть 4G/LTE в Норвегии и Швеции
На протяжении 2010 г. оператор TeliaSonera планирует предложить своим абонентам покрытие 4G на базе решения от «Эрикссон» в 25 крупнейших городах Швеции и 4-х в Норвегии, включая столицу Осло, где «Эрикссон» заменит оборудование LTE компании Huawei на собственное технологическое решение. Ларс Клас
|13.01.2010
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«Эрикссон» приобрел итальянского интегратора и консультанта Pride Spa
Компания «Эрикссон» объявила о достижении договоренности о приобретении 100% акций итальянской компании Pride Spa, штат которой насчитывает 1 тыс. специалистов по консалтингу и системной интеграции. Ожид
|26.11.2009
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«Эрикссон» запустил программу бизнес-обучения Excellerate в России
Компания «Эрикссон» объявила о запуске программы Ericsson Excellerate Global Management Program в Росси
|26.11.2009
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«Эрикссон» приобретёт североамериканский бизнес Nortel по производству GSM-оборудования
Компания «Эрикссон» сообщила о победе в тендере на приобретение части активов подразделения операторских сетей компании Nortel, относящихся к производству GSM-оборудования в США и Канаде. Данное приобрет
|23.10.2009
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Объём продаж «Эрикссон» в третьем квартале 2009 г. снизился на 12%
Компания «Эрикссон» объявила финансовые результаты по итогам работы в третьем квартале 2009 г. В целом,
|12.10.2009
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«Эрикссон» в России возглавил Роберт Пушкарич
Новым главой компании «Эрикссон» в России и президентом территориального подразделения «Эрикссон» в Восточной Европе и Центральной Азии с 1 октября 2009 г. назначен Роберт Пушкарич. Роберт Пушкарич работает в
|12.10.2009
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У "Эрикссон" в России новый босс
В компании "Эрикссон" в России с 1 октября 2009 г. назначен новый руководитель. Им стал Роберт Пушкарич. Также он возглавил территориальное подразделение "Эрикссон" в Восточной Европе и Центральной
|02.07.2009
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«Эрикссон» поможет «Киевстару» модернизировать сеть для внедрения 3G-услуг
Украинский оператор мобильной связи «Киевстар Дж.Эс.Эм» выбрал компанию «Эрикссон» в качестве поставщика оборудования для модернизации и расширения покрытия сети GSM/EDGE и обеспечения готовности сетевых ресурсов оператора для внедрения услуг третьего поколения (3G)
|25.06.2009
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Президентом «Эрикссон» с 1 января 2010 г. станет Ханс Вестберг
Совет директоров «Эрикссон» назначил Ханса Вестберга (Hans Vestberg) президентом и главным исполнительным дирек
|18.06.2009
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«Эрикссон» купит часть Elcoteq для сохранения производственных мощностей в Эстонии
Компания «Эрикссон» подписала соглашение со своим поставщиком Elcoteq о приобретении части производственных мощностей компании в Эстонии. По условиям соглашения, «Эрикссон» потратит €30 млн на при
|29.05.2009
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«Эрикссон» покупает турецкого системного интегратора Bizitek
Компания «Эрикссон» объявила о приобретении 100% акций компании Bizitek, турецкого интегратора систем поддержки бизнеса. В компании ожидают, что приобретение Bizitek, специализирующейся на системах подде
|15.05.2009
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«Эрикссон»: ИКТ помогут снизить выбросы CO2
Компания «Эрикссон» и шведское подразделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) намерены прилагать совместные усилия с целью стимулировать использование в различных отраслях интеллектуальных телекоммун
|30.04.2009
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Объем продаж «Эрикссон» в первом квартале вырос на 5%
Компания «Эрикссон» объявила финансовые результаты по итогам работы в первом квартале 2009 г. Объем продаж компании вырос на 5% и составил 49,6 млрд шведских крон ($5,9 млрд), по сравнению с 44,2 млрд шв
|24.03.2009
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«Эрикссон» передает Ascom бизнес по производству и продаже TEMS
Компания «Эрикссон» объявила о заключении соглашения на передачу компании Ascom бизнеса по производству и продаже продуктов TEMS, к которым относятся средства мониторинга радиоинтерфейса и планирования р
|16.02.2009
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«Эрикссон» анонсирует решение для радиосетей Evo RAN
Компания «Эрикссон» представила Evo RAN - решение для радиосетей, которое позволит операторам предоставлять услуги на базе технологий GSM, WCDMA и LTE при помощи единой сети. Решение позволит упростить п
|16.02.2009
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«Эрикссон» поможет организовать мультимедийные сервисы на дому
Компания «Эрикссон», на «Всемирном Мобильном Конгрессе» в Барселоне (Испания), представит решение Connected Home Gateway, благодаря которому пользователи получат возможность взаимодействовать с домашними
|13.02.2009
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«Эрикссон» увеличил скорость передачи данных в сетях HSPA до 42 Мбит/с
«Эрикссон» на международном конгрессе Mobile World Congress в Барселоне (Испания) впервые продемонстрирует новую HSPA-технологию передачи-приема данных одновременно на нескольких несущих, позвол
|13.02.2009
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«Эрикссон» представила новое решение для обслуживания LTE-сетей
Компания «Эрикссон» представила оптимизированный портфель продуктов Evolved Packet Core (SAE/EPC), предназначенных для обслуживания сетей стандарта LTE. В пакет входят уже существующие решения «Эриксс
|06.02.2009
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«Эрикссон» развернет для Chunghwa волоконно-оптическую сеть нового поколения на Тайване
Компания «Эрикссон» развернет внутригородскую сеть агрегации трафика для Chunghwa Telecom (CHT) - оператора связи на Тайване и обеспечит, таким образом, абонентам CHT доступ к высококачественным, высокос
Ericsson Russia и организации, системы, технологии, персоны:
|Исмаилов Рашид 65 6
|Vestberg Hans - Вестберг Ханс 33 5
|Svanberg Carl-Henric - Сванберг Карл-Хенрик 23 4
|Campbell Ian - Кэмпбелл Ян 6 4
|Ahman Eddie - Оман Эдди 7 4
|Айнетдинов Артур 11 3
|Зентрих Павел 9 3
|Wareby Jan - Вареби Ян 16 3
|Zentrich Pavel - Зентрих Павел 6 3
|Токарева Мария 10 2
|Пушкарич Роберт 10 2
|Eriksson Hakan - Эрикссон Хакан 4 2
|Носова Наталья 3 2
|Embro Jan - Эмбро Ян 2 2
|Носков Константин 241 2
|Кисляков Евгений 93 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Козырев Алексей 328 2
|Калугин Сергей 169 2
|Прянишников Николай 316 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Ионов Алексей 12 1
|Поповский Александр 93 1
|Савин Сергей 97 1
|Яшин Валерий 80 1
|Погребинский Антон 45 1
|Фадеев Михаил 57 1
|Авдеев Сергей 29 1
|Чуйкин Алексей 27 1
|Данилов Евгений 22 1
|Кочегаров Петр 10 1
|Масельский Дмитрий 15 1
|Левина Марина 12 1
|Синчуков Алексей 11 1
|Прокофьева Ева 9 1
|Скрипников Сергей 7 1
|Фантаева Татьяна 6 1
|Хромов Юрий 8 1
|Новицкая Людмила 5 1
|Деев Дмитрий 6 1
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