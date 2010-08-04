Индексная книга CNews*
Ericsson Russia Эрикссон Россия
Публикаций - 97, упоминаний - 172
Ericsson Russia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исмаилов Рашид 47 5
|Зентрих Павел 9 3
|Кисляков Евгений 91 2
|Никифоров Николай 1161 2
|Носков Константин 221 2
|Козырев Алексей 274 2
|Калугин Сергей 168 2
|Пушкарич Роберт 8 2
|Прянишников Николай 285 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Фантаева Татьяна 6 1
|Данилов Евгений 18 1
|Кочегаров Петр 10 1
|Масельский Дмитрий 15 1
|Левина Марина 11 1
|Погребинский Антон 45 1
|Прокофьева Ева 8 1
|Поповский Александр 90 1
|Авдеев Сергей 26 1
|Рейман Леонид 1009 1
|Ионов Алексей 3 1
|Фадеев Михаил 55 1
|Савин Сергей 94 1
|Чуйкин Алексей 27 1
|Алябьев Сергей 0 1
|Айнетдинов Артур 6 1
|Яшин Валерий 75 1
|Николаев Вячеслав 71 1
|Литовченко Игорь 22 1
|Лядовой Сергей 7 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
|Никитин Павел 1 1
|Бабенко Олег 1 1
|Алхазов Дмитрий 14 1
|Приходько Сергей 27 1
|Усманов Алишер 275 1
|Паршин Максим 200 1
|Черепенников Антон 58 1
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
|Войтенко Олег 25 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
|Gartner - Гартнер 3301 2
|GfK Rus - ГФК-Русь 191 2
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
|MForum Analytics 18 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200049, в очереди разбора - 924941.
Создано именных указателей - 93695.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200049, в очереди разбора - 924941.
Создано именных указателей - 93695.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.