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Ericsson Russia Эрикссон Россия

Ericsson Russia - Эрикссон Россия


04.08.2010 SoftBank Mobile выбрал решение «Эрикссон» для оптимизации сети мобильного ШПД
05.07.2010 Endesa доверила «Эрикссон» управление корпоративной сетью связи
29.04.2010 «Эрикссон» представил портативную систему связи стандарта GSM для служб быстрого реагирования
27.04.2010 Канадский оператор Mobilicity заключил с «Эрикссон» пятилетний контракт на управление сетью
01.04.2010 «Эрикссон» завершил сделку по покупке Северо-Американского GSM-подразделения Nortel
01.04.2010 «Эрикссон» и Bharti Airtel подписали контракт на расширение сети стоимостью $1,3 млрд
30.03.2010 «Эрикссон» подписал рамочные соглашения с China Mobile и China Unicom на $1,8 млрд
25.03.2010 «Эрикссон»: мировой трафик данных в мобильных сетях превысил голосовой трафик
01.03.2010 «Эрикссон» модернизирует сеть фиксированного ШПД для TeliaSonera
24.02.2010 «Эрикссон» поставит оборудование японскому оператору Softbank Mobile для модернизации сети
17.02.2010 «Эрикссон» продемонстрировала передачу данных со скоростью 1 Гбит/с в сети LTE
16.02.2010 «Эрикссон» представил пульт IPTV Remote для управления домашними мультимедийными устройствами
16.02.2010 Новый сервис от «Эрикссон» позволит операторам организовать магазин приложений для мобильных телефонов
15.02.2010 «Эрикссон» откроет виртуальный учебный центр
12.02.2010 «Эрикссон» продемонстрирует работу радиорелейной сети с пропускной способностью в 2,5 Гбит/с
12.02.2010 Orange и «Эрикссон» продемонстрируют услуги HD-voice в Барселоне
11.02.2010 Крупнейший японский производитель WiFi-устройств будет использовать технологии «Эрикссон»
10.02.2010 Netgear оснастит маршрутизаторы 3G-модулями от «Эрикссон»
08.02.2010 «Эрикссон» продемонстрирует работу сети HSPA на скорости 84 Мбит/с
15.01.2010 «Эрикссон» направит на Гаити телеком-оборудование для помощи в ликвидации последствий землятресения
14.01.2010 Huawei и «Эрикссон» делят LTE в Норвегии
14.01.2010 «Эрикссон» развернет сеть 4G/LTE в Норвегии и Швеции
13.01.2010 «Эрикссон» приобрел итальянского интегратора и консультанта Pride Spa
26.11.2009 «Эрикссон» запустил программу бизнес-обучения Excellerate в России
26.11.2009 «Эрикссон» приобретёт североамериканский бизнес Nortel по производству GSM-оборудования
23.10.2009 Объём продаж «Эрикссон» в третьем квартале 2009 г. снизился на 12%
12.10.2009 «Эрикссон» в России возглавил Роберт Пушкарич
12.10.2009 У "Эрикссон" в России новый босс
02.07.2009 «Эрикссон» поможет «Киевстару» модернизировать сеть для внедрения 3G-услуг
25.06.2009 Президентом «Эрикссон» с 1 января 2010 г. станет Ханс Вестберг
18.06.2009 «Эрикссон» купит часть Elcoteq для сохранения производственных мощностей в Эстонии
29.05.2009 «Эрикссон» покупает турецкого системного интегратора Bizitek
15.05.2009 «Эрикссон»: ИКТ помогут снизить выбросы CO2
30.04.2009 Объем продаж «Эрикссон» в первом квартале вырос на 5%
24.03.2009 «Эрикссон» передает Ascom бизнес по производству и продаже TEMS
16.02.2009 «Эрикссон» анонсирует решение для радиосетей Evo RAN
16.02.2009 «Эрикссон» поможет организовать мультимедийные сервисы на дому
13.02.2009 «Эрикссон» увеличил скорость передачи данных в сетях HSPA до 42 Мбит/с
13.02.2009 «Эрикссон» представила новое решение для обслуживания LTE-сетей
06.02.2009 «Эрикссон» развернет для Chunghwa волоконно-оптическую сеть нового поколения на Тайване

Публикаций - 97, упоминаний - 172

Ericsson Russia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 13
Telia Company - TeliaSonera 802 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 6
Siemens Communications 61 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
Huawei 3222 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 5
Huawei Technologies 389 5
Sony Ericsson 1107 5
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 95 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 4
AT&T Inc 1563 4
ST-Ericsson 34 3
HTC Corporation 1428 3
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 196 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 3
NTT DoCoMo 1109 3
Nortel Networks 1287 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 3
Kapsch 7 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 2
Samsung Electronics 9333 2
Siemens AG - Сименс Россия 134 2
Сател 62 2
Qualcomm Technologies 1639 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 266 2
Meta Platforms - Facebook 4267 2
Sony 6145 2
Ericsson ConsumerLab 35 1
Bharti Airtel 56 1
CBOSS - Fujitsu Services Oy 114 1
Proximus Group - pro⌘imus - Belgacom Mobile - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 70 1
Шторм Технологии 6 1
Veritiv - Unisource NV - Unisource Carrier Services 0 1
Ericsson Mobile Communications 7 1
Ascom Holding AG - Ascom Nordic 0 1
RDP.RU - РДП.ру - РДП Инновации - RDP - Research & Development Partners 25 1
Telstra Corporation Limited 191 1
HeadHunter Group - HH Group 423 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 1
BP - British Petroleum 132 1
Hyundai Motor 316 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 1
Открытие ФК 2713 1
Точка 1820 1
SoftBank Group 236 1
Татнефть 182 1
Евросеть 1393 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 35 1
Enel Group - Энел Россия 39 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 1
Hansa - Ханса 85 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 8
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 3
Президент Российской Федерации 3770 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 608 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 48 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 27 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 49 1
Symbian Foundation 38 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 12
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 508 10
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 599 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 8
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 728 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 4
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1118 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 377 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1159 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 3
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 51 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 5208 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 273 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 2
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 2
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 2
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 1153 2
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 167 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 128 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 3481 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 1559 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 76 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 67 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 5
Ericsson Mobile Platforms 18 4
Microsoft Windows 2000 2856 3
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 166 1
МТС 3G-сеть 97 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 1
Ericsson Mobile Softswitch 10 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 29 1
Интерфакс СПАРК 127 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 1
Sony Xperia X - серия смартфонов 31 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 1
Intel Core - Семейство процессоров 1519 1
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 311 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 1
Т1 TSC business data security 17 1
Opera Browser - Браузер 923 1
Исмаилов Рашид 47 5
Зентрих Павел 9 3
Кисляков Евгений 91 2
Никифоров Николай 1161 2
Носков Константин 221 2
Козырев Алексей 274 2
Калугин Сергей 168 2
Пушкарич Роберт 8 2
Прянишников Николай 285 2
Медведев Дмитрий 1604 2
Фантаева Татьяна 6 1
Данилов Евгений 18 1
Кочегаров Петр 10 1
Масельский Дмитрий 15 1
Левина Марина 11 1
Погребинский Антон 45 1
Прокофьева Ева 8 1
Поповский Александр 90 1
Авдеев Сергей 26 1
Рейман Леонид 1009 1
Ионов Алексей 3 1
Фадеев Михаил 55 1
Савин Сергей 94 1
Чуйкин Алексей 27 1
Алябьев Сергей 0 1
Айнетдинов Артур 6 1
Яшин Валерий 75 1
Николаев Вячеслав 71 1
Литовченко Игорь 22 1
Лядовой Сергей 7 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Никитин Павел 1 1
Бабенко Олег 1 1
Алхазов Дмитрий 14 1
Приходько Сергей 27 1
Усманов Алишер 275 1
Паршин Максим 200 1
Черепенников Антон 58 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
Войтенко Олег 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 34
Швеция - Королевство 2072 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 16
Европа Восточная 2927 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 13
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 416 9
Испания - Королевство 2917 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 9
Украина 6212 8
Испания - Каталония - Барселона 707 8
Турция - Турецкая республика 1708 8
Япония 10069 7
Европа Северная - Скандинавия 480 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 7
Африка - Африканский регион 2928 6
Дания - Королевство 900 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 6
Армения - Республика 1112 5
Норвегия - Королевство 1155 5
Германия - Федеративная Республика 8903 5
Беларусь - Белоруссия 3525 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 4
Ближний Восток 2549 4
Италия - Итальянская Республика 3310 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 4
Америка Северная 2650 4
Франция - Французская Республика 5665 3
Канада 3319 3
Европа 12319 3
Индия - Республика 4263 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 3
Азербайджан - Баку 106 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 2
Швеция - Стокгольм 361 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1681 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 1
Абонентская база - Абонентская плата 1383 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
Прайм - Агентство экономической информации 694 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
Gartner - Гартнер 3301 2
GfK Rus - ГФК-Русь 191 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
MForum Analytics 18 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 5
Московский Политех - Московский политехнический университет 32 5
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 4 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 10
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 12 3
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200049, в очереди разбора - 924941.
Создано именных указателей - 93695.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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