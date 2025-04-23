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Айнетдинов Артур
Айнетдинов Артур и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 1
|Швитченко Валерий 2 2
|Larsen Randy - Ларсен Ренди 2 2
|Мишустин Михаил 692 1
|Скляр Алексей 53 1
|Вахтин Александр 8 1
|Омелай Ярослав 2 1
|Гореньков Павел 17 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Иткинд Станислав 1 1
|Уланов Леонид 1 1
|Минаев Павел 2 1
|Хаустов Михаил 2 1
|Цыбин Олег 3 1
|Пименов Василий 1 1
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