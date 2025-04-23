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Айнетдинов Артур



23.04.2025 «Микрон» и САТЕЛ объявили о подписании форвардного контракта 1
09.11.2021 Появится одно цифровое окно для всех социальных ведомств 1
09.10.2015 «Ростелеком» в 2,5 раза сбил цену своего полумиллиардного контракта 1
10.07.2013 "Российская корпоративная телеком-регата" устанавливает стандарты 1
25.12.2007 «Сател» покоряет Урал: новое представительство 1
10.12.2001 Семинар группы компаний "САТЕЛ" по телекоммуникационным системам компании Ericsson 1
10.12.2001 "САТЕЛ" представила партнерам новинки от Ericsson 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Айнетдинов Артур и организации, системы, технологии, персоны:

Сател 144 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 3
Ростелеком 9868 2
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 112 2
ЛОНИИС ФГУП - Ленинградский отраслевой научно-исследовательский институт связи 29 2
НИИР-РадиоНет - CCS 3 2
Ericsson DIAX 6 2
Broadcom - VMware 2401 1
Dell EMC 5046 1
Huawei 3997 1
HP Inc. 5712 1
Oracle Corporation 6750 1
Extreme Networks 100 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 20 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 132 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
HPE - Juniper Networks 427 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 57 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 1
Сател ТВК 5 1
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 1
Телеком Биржа 27 1
Active CIS - Active Telecom - Эктив Телеком 11 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1495 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6050 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 72 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 732 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16267 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30329 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8247 2
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange 296 2
IN - Intelligent Network - Интеллектуальные сети 169 2
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 354 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13589 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2843 2
xDSL - HDSL - High-Speed Digital Subscriber Line - High Data Rate Digital Subscriber Line - высокоскоростная цифровая абонентская линия 28 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8260 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4079 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2586 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12663 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14494 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11277 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24813 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6987 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1019 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 688 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5435 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11817 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12786 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3235 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12933 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7481 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2051 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 820 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3072 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4490 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7268 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10228 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1746 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 447 1
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xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 558 1
Ericsson MD УПАТС 13 2
Ericsson BusinessPhone 16 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3279 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 49 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1450 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1018 1
Швитченко Валерий 2 2
Larsen Randy - Ларсен Ренди 2 2
Мишустин Михаил 692 1
Скляр Алексей 53 1
Вахтин Александр 8 1
Омелай Ярослав 2 1
Гореньков Павел 17 1
Сергеев Михаил 108 1
Иткинд Станислав 1 1
Уланов Леонид 1 1
Минаев Павел 2 1
Хаустов Михаил 2 1
Цыбин Олег 3 1
Пименов Василий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 2
Дания - Королевство 1305 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17717 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2994 1
Россия - УФО - Челябинская область 1254 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 934 1
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 251 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52197 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16609 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5993 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8957 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 173382.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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