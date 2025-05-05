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САТЕЛ и МГТУ им. Н.Э. Баумана создают технологический альянс

Президент компании САТЕЛ Артур Айнетдинов и директор Научно-исследовательского института «Энергетического Машиностроения» им. Н.Э. Баумана Максим Французов подписали соглашение о реализации совместных проектов и разработке цифровых решений. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ.

«Современное развитие ИТ-технологий требует расширения форматов взаимодействия между наукой и бизнесом. Национальный исследовательский университет МГТУ им. Н.Э. Баумана в партнерстве с нашей компанией создаст прочный фундамент для российского ИТ-рынка. Уверен, наше соглашение станет примером эффективного союза образования и цифровых инноваций», – сказал Артур Айнетдинов.

Ожидается, что результаты коллективной работы партнеров окажут значительное влияние на развитие ИТ-индустрии и укрепление фундаментальной позиции университета как центра научно-прикладной деятельности и разработки новаторских идей.

«Сотрудничество станет катализатором для обмена знаниями между наукой и бизнесом. Объединение ресурсов университета и компании САТЕЛ не только усилит наши позиции в области изучения передовых решений, но и станет основой для обучения высококвалифицированных специалистов», – сказал Максим Французов.

Подобный альянс должен способствовать формированию плана совместной деятельности по поиску новых и продвижению уже имеющихся решений. Кроме этого, технологические ресурсы лабораторий вуза могут быть применены в качестве теоретических и экспериментальных основ при внедрении новых программных продуктов.

«Работа со специалистами МГТУ им Н.Э. Баумана предоставит огромные возможности в реализации системы дистанционного контроля промышленной безопасности для добывающих и перерабатывающих предприятий», — сказал Александр Таскаев, директор центра разработки систем ситуационного управления компании САТЕЛ.

«Для меня, как выпускника данного университета, заключение договора о партнерстве означает не просто укрепление деловых связей, но и возможность в стенах родного вуза внести определенный вклад в совместную проектную и образовательную деятельность», — отметил Станислав Котляров, руководитель по развитию проектов компании САТЕЛ.

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