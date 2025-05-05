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Таскаев Александр
|05.05.2025
|САТЕЛ и МГТУ им. Н.Э. Баумана создают технологический альянс 1
|06.06.2023
|Интернет вещей может повысить производительность промышленности на 30-50% 1
Таскаев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Сател - VizorLabs - Визорлабс 21 1
|Сател 149 1
|Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148058 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52492 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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