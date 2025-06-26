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Пименов Василий


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Apple Hills Digital и VK Tech представили результаты исследования рынка облачных сервисов России 1
10.07.2013 "Российская корпоративная телеком-регата" устанавливает стандарты 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пименов Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Connectum - Коннектум 2 1
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 1
Гарс Телеком - Gars Telecom 57 1
HPE - Juniper Networks 428 1
Сател 151 1
Телеком Биржа 33 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7541 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7613 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11473 1
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Вахтин Александр 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 1
Спорт - Водные виды спорта 21 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6106 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367817, в очереди разбора - 750285.
Создано именных указателей - 177587.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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