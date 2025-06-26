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Пименов Василий
УПОМИНАНИЯ
|26.06.2025
|Apple Hills Digital и VK Tech представили результаты исследования рынка облачных сервисов России 1
|10.07.2013
|"Российская корпоративная телеком-регата" устанавливает стандарты 1
Пименов Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Connectum - Коннектум 2 1
|Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 1
|Гарс Телеком - Gars Telecom 57 1
|HPE - Juniper Networks 428 1
|Сател 151 1
|Телеком Биржа 33 1
|Гореньков Павел 17 1
|Хаустов Михаил 2 1
|Иткинд Станислав 1 1
|Минаев Павел 2 1
|Цыбин Олег 3 1
|Айнетдинов Артур 8 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Вахтин Александр 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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