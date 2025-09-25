Получите все материалы CNews по ключевому слову
Данилов Евгений
УПОМИНАНИЯ
Данилов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1053 3
|Алкснис Виктор 70 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 573 2
|Шайхутдинов Роман 113 2
|Steen Birger - Стен Биргер 72 2
|Губов Андрей 6 2
|Симкин Лев 3 2
|Галковский Андрей 26 1
|Нуралиев Борис 293 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Макаров Валентин 238 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
|Нарышкин Сергей 51 1
|Минниханов Рустам 119 1
|Дерипаска Олег 37 1
|Новикова Елена 94 1
|Прянишников Николай 309 1
|Калаев Дмитрий 23 1
|Ковалевский Сергей 19 1
|Жуков Сергей 38 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|Лебедев Артемий 102 1
|Merkel Angela - Меркель Ангела 37 1
|Turner Kevin - Тернер Кевин 35 1
|Мяков Алексей 7 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Бяхов Олег 59 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Граванова Юлия 20 1
|Левина Марина 12 1
|Сютин Олег 20 1
|Альперович Михаил 15 1
|Долгов Антон 20 1
|Циолковский Константин 46 1
|Баклыков Андрей 8 1
|Карачаров Олег 7 1
|Косенко Виктор 5 1
|Халиков Ильдар 14 1
|Reding Viviane - Рединг Вивиан 37 1
|FT - Financial Times 1243 1
|AP - Associated Press 2006 1
|Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
|InformationWeek 241 1
|CNews - ZOOM.CNews 1852 1
|РИА Новости 966 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|IDC - International Data Corporation 4931 1
|NPD Group 140 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3676 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8309 1
