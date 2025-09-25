Разделы

Данилов Евгений


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами 1
29.08.2012 «Ростелеком» предоставил «Автоградбанку» номера в коде 8-800 1
02.07.2012 Евгений Данилов назначен директором филиала «Ростелекома» в Татарстане 1
29.05.2012 Минсвязи Татарстана возглавил протеже Никифорова 1
16.03.2009 Марина Левина назначена директором по PR и корпоративным коммуникациям Microsoft в России 1
16.01.2009 Microsoft откроет в России «шоу-рум» за $5 млн 1
18.12.2008 Компьютерный мега-проект Дерипаски сократился на 80% 1
30.09.2008 Создатели Глонасс отметили День Машиностроителя 1
05.09.2008 Microsoft – школам России: Windows и Office за 5% цены навсегда? 1
27.08.2008 Третий спутник "Глонасс-М" отправлен на Байконур 1
28.04.2008 Brother: новинки и разговор по душам 1
26.03.2008 Глава Microsoft Баллмер (Дворкин) посетит Москву 1
29.02.2008 Россия осталась без дешевой Windows Vista 1
04.02.2008 ФСБ наблюдает за Microsoft 1
26.11.2007 Microsoft вложит $500 млн в российский ЦОД 2
13.04.2007 CeBIT 2007: ИТ-налет России удался 1
28.08.2006 1 октября откроется Russian CIO Summit 2006 1
10.04.2002 Microsoft дала второй шанс компьютерным клубам и интернет-кафе Украины и России 1
25.06.2001 "Формоза-Центр" оштрафована за нарушение авторских прав Microsoft 1
25.06.2001 "Формоза-Центр" выплатит Microsoft компенсацию за нарушение ее авторских прав 1
05.07.1999 Закрыт интернет-магазин по продаже пиратских дисков 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Данилов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25063 13
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 827 10
Ростелеком 10136 4
8754 3
Brother - Brother Industries - Бразер 202 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5160 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1185 2
Sony 6593 2
Naumen - Наумен 669 2
Аурига - Auriga 74 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 2
Формоза - Formoza 177 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Samsung Electronics 10497 1
МегаФон 9626 1
SAP SE 5389 1
Huawei 4117 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2080 1
Intel Corporation 12438 1
Oracle Corporation 6807 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2645 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 669 1
KPMG 263 1
Рексофт - Reksoft 428 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 290 1
Adobe Systems 1563 1
Corel Corporation 336 1
Software AG 198 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 857 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 652 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 159 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1361 1
Seiko Epson Corporation 899 1
Polymedia - Полимедиа 145 1
Ланит - Artezio - Артезио 89 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 112 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2619 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 541 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 840 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 1
Альфа-Банк 1833 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 501 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 415 1
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 39 1
X5 Group - Перекрёсток 598 1
КУМЗ - Каменск-Уральский металлургический завод 5 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
ПТК - Петербургская топливная компания 7 1
Автоградбанк 8 1
Салком - Solkom 1 1
Агропромкредит 20 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Разгуляй 40 1
Вольное дело - Благотворительный фонд 8 1
Аконит НПО 17 1
Русагро Группа Компаний 325 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 35 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 1
Becar Asset Management - NAI Becar - NAI Becar Asset Management - Becar Realty Group - Групп компаний Бекар 11 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1885 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 77 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1046 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5689 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 294 2
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 80 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12568 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3304 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6205 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1443 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3480 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 433 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 274 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5155 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
ФСБ РФ ЦОС - Центр общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации 10 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 298 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 770 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 339 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 372 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70976 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26683 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16545 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7855 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11716 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7371 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9973 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25581 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7981 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31385 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5370 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6024 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12095 2
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1208 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7124 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4337 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7105 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14441 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11137 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3386 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33129 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 397 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12748 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10454 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3721 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1622 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10230 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5117 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1371 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1321 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 166 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1035 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1924 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 339 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1199 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9712 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22119 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21529 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12739 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8384 1
Microsoft Windows XP 2412 5
Microsoft Windows 16144 4
Microsoft Windows 2000 8664 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 2
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 143 2
Microsoft Windows 98 449 2
Linux OS 10657 1
Microsoft Office 3894 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 181 1
Microsoft Windows ME - Microsoft Windows Millennium 144 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 30 1
Microsoft Windows Live Mail 31 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2842 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4998 1
Космодром Байконур 1070 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 567 1
HP Envy AiO - HP Envy Pavilion AiO - HP Envy Pavilion All-in-One - серия моноблоков 100 1
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 38 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 196 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 415 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3403 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 65 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 335 1
Microsoft Student Innovation Suite 8 1
Red Flag Software - Red Flag Linux 23 1
Форсайт Prognoz Platform 95 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1470 1
Brother HL - Brother HQ - лазерный чёрно-белый принтер 15 1
Microsoft Visio - MS Visio 185 1
Рейман Леонид 1053 3
Алкснис Виктор 70 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 573 2
Шайхутдинов Роман 113 2
Steen Birger - Стен Биргер 72 2
Губов Андрей 6 2
Симкин Лев 3 2
Галковский Андрей 26 1
Нуралиев Борис 293 1
Никифоров Николай 1136 1
Макаров Валентин 238 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 1
Нарышкин Сергей 51 1
Минниханов Рустам 119 1
Дерипаска Олег 37 1
Новикова Елена 94 1
Прянишников Николай 309 1
Калаев Дмитрий 23 1
Ковалевский Сергей 19 1
Жуков Сергей 38 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Лебедев Артемий 102 1
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 1
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 1
Мяков Алексей 7 1
Шалманов Сергей 201 1
Бяхов Олег 59 1
Менькова Татьяна 62 1
Граванова Юлия 20 1
Левина Марина 12 1
Сютин Олег 20 1
Альперович Михаил 15 1
Долгов Антон 20 1
Циолковский Константин 46 1
Баклыков Андрей 8 1
Карачаров Олег 7 1
Косенко Виктор 5 1
Халиков Ильдар 14 1
Reding Viviane - Рединг Вивиан 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 153528 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45079 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14387 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53022 5
Европа 24526 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3127 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13487 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2626 3
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1205 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17850 2
Азия - Азиатский регион 5690 2
Япония 13440 2
Беларусь - Белоруссия 5960 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7957 2
Индия - Bharat 5614 2
Европа Восточная 3115 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3196 2
Африка - Африканский регион 3546 2
Украина 7738 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1612 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 949 2
Казахстан - Республика 5738 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4052 1
Армения - Республика 2355 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Норвегия - Королевство 1824 1
Швеция - Королевство 3658 1
Финляндия - Финляндская Республика 3643 1
Россия - УФО - Свердловская область 1678 1
Сингапур - Республика 1890 1
Америка - Американский регион 2181 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1338 1
Канада 4954 1
Израиль 2776 1
Германия - Федеративная Республика 12862 1
Ближний Восток 3012 1
Франция - Французская Республика 7945 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2052 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 500 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54039 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31202 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8188 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5164 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50407 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25462 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4860 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6111 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11551 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3317 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14730 2
Английский язык 6828 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11306 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17109 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1792 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2551 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5732 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 75 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6231 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1321 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 88 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1527 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3126 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19898 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6143 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9801 1
Аренда 2549 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 935 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 820 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1639 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1902 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1854 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2970 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2683 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 935 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2556 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5784 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8120 1
FT - Financial Times 1243 1
AP - Associated Press 2006 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
InformationWeek 241 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
РИА Новости 966 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
IDC - International Data Corporation 4931 1
NPD Group 140 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3676 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8309 1
РАН - Российская академия наук 1977 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 89 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 27 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 36 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 935 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 559 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 2
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
CeBIT 612 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
Электронное государство XXI века 32 1
IT Elements 12 1
