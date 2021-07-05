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HP Envy AiO HP Envy Pavilion AiO HP Envy Pavilion All-in-One серия моноблоков



05.07.2021 HP представила Pavilion Aero в России – своего самого легкого ноутбука потребительского класса. Цена
30.06.2021 Создан «самый легкий» ноутбук в мире. Цена
26.05.2021 HP представляет новые модели ноутбуков-трансформеров HP Pavilion x360 и объявляет цены в России
21.05.2020 HP представила новые модели моноблоков Pavilion AiO для работы и развлечений. Цены
23.04.2020 HP представила ноутбук-трансформер Pavilion x360
29.08.2018 Новые ноутбуки HP для дома, школы и работы
22.08.2018 HP выпустила в России новые ноутбуки к учебному году
19.04.2018 HP представила линейку ноутбуков, десктопов и мониторов HP Pavilion Gaming. Фото
18.04.2018 HP представила новое поколение систем HP Pavilion с премиальными функциями
01.08.2017 HP выпустил семейный моноблок толщиной 8,5 мм
17.04.2017 HP выпустила новые ноутбуки и трансформеры Pavilion
02.09.2016 HP представила два новых ПК для дома и бизнеса
25.08.2016 HP представила в России свой самый тонкий ноутбук Spectre 13 и новые модели в линейках Envy и Pavilion
11.05.2016 HP анонсировала новые модели в линейке ноутбуков Pavilion
13.01.2016 HP представила новые модели персональных компьютеров
23.07.2015 HP анонсировала обновленный ноутбук-трансформер Pavilion x2
12.05.2012 HP обновил модельный ряд ноутбуков Pavilion
03.04.2012 HP анонсировала новую линейку ноутбуков Pavilion
24.01.2012 Fujitsu выпустила легко адаптируемый терминал повышенной прочности для розничных компаний
17.05.2011 HP анонсировала новую линейку настольных компьютеров Pavilion
01.03.2011 HP официально показала четырехъядерные ноутбуки линейки Pavilion
09.02.2011 HP обновила линейку ноутбуков Pavilion
08.07.2010 HP начала продажи ультрапортативного ноутбука Pavilion dm1z
23.12.2009 HP Pavilion dv8 – "павильон" развлечений
10.12.2009 Новые HP Pavilion: первые подробности
21.03.2008 В продажу поступил ноутбук HP Pavilion Artist Edition
05.03.2008 HP представил весеннюю коллекцию ноутбуков Pavilion
13.09.2007 HP представляет новые ноутбуки и настольные ПК Pavilion
19.04.2007 HP представил мультимедийные настольные ПК Pavilion
13.07.2006 Hewlett-Packard обновил линейку ноутбуков Pavilion
29.03.2006 Dell выпустила новое МФУ и принтер
29.07.2002 ECS выпустила настольный компьютер Aio "все-в-одном"
26.06.2002 Hewlett-Packard не откажется от производства HP Pavilion и Compaq Presario
19.10.1999 Hewlett-Packard представляет новую линию "музыкальных ПК" HP Pavilion PC
05.10.1999 Hewlett-Packard вывела на рынок новый ноутбук Pavilion
25.05.1999 Hewlett-Packard предложила ПК Pavilion 4530 по цене ниже $600
24.02.1999 Новая серия ПК Hewlett-Packard Pavilion будет оснащаться устройствами записи на CD

Публикаций - 112, упоминаний - 120

HP Envy AiO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP Inc. 5313 58
Intel Corporation 11262 52
AMD - Advanced Micro Devices 3661 44
Nvidia Corp 3118 39
HP - Hewlett-Packard 3567 28
Dell EMC 4736 11
Lenovo Group 2077 11
Bang&Olufsen 129 9
Microsoft Corporation 22497 8
Apple Inc 10683 7
HP Compaq Computer Corp 1905 7
Samsung Electronics 9333 4
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
AMD Graphics Product Group - ATI 872 3
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 408 3
LG Electronics 3372 3
Dell Technologies - Dell Computer 984 3
Fujitsu 1898 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 513 2
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 2
Merlion iRU - Деловой офис 228 2
Tile 13 1
ДОК 339 1
ASUS - Asustor 15 1
Wistron 72 1
Compal Electronics 133 1
Quanta Computer 202 1
Box inc - box.com - box.net 206 1
Rover - RoverComputers 397 1
SK hynix - Hyundai Electronic Industrial 82 1
CyberLink 31 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 51 1
Русские башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 463 1
Desten Computers - Дестен 50 1
TÜV 34 1
LastPass 18 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 1
Элемент ГК - Elementec 1523 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 3
Muse Group 25 2
Walmart - Wal-Mart Stores 361 1
UMA - United Music Agency 32 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 60
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 59
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 44
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 43
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 34
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 29
DDR - Double data rate 2422 28
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 27
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 25
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 17
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 13
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 12
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 11
USB Type-C - USB-C - USB 3 1192 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 10
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2110 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 9
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 8
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1027 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 7
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 728 7
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1726 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 6
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 534 6
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1578 5
Моноблок - Monoblock PC 340 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 5
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 405 5
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 5
DCI-P3 - Охват цветового пространства 133 4
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 278 4
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 549 4
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 1559 4
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры 892 4
HP Pavilion Notebook - серия ноутбуков 80 34
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1077 16
Intel Core - Семейство процессоров 1519 14
HP Envy - серия ноутбуков 92 13
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1092 12
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 316 11
AMD Radeon R - Серия видеокарт 119 10
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 585 10
Nvidia GeForce GTX 458 9
AMD Radeon 187 9
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 607 9
Microsoft Windows Hello 189 9
AMD Athlon - серия микропроцессоров 750 8
HP Pavilion x360 - ноутбук-трансформер 15 8
Microsoft Windows 10 11713 7
Bang&Olufsen - B&O Play BeoPlay - телевизор 17 7
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 522 7
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 198 6
Microsoft Windows 7 1780 6
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 6
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 90 6
HP Spectre - Серия ноутбуков 59 6
Intel Celeron - Серия процессоров 924 6
HP Audio Boost 17 6
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 118 5
Google Android 11959 5
HP Fast Charge 26 5
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 945 5
AMD Mobility Radeon HD 88 4
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 178 4
Microsoft Cortana 147 4
Microsoft Windows 2104 4
Intel Optane Memory 107 4
AMD Turion 130 4
HP EliteBook - серия ноутбуков 64 3
Dell XPS - Серия ноутбуков 98 3
HP Sure View 29 3
Intel Core i - Cерия процессоров 418 3
HP ZBook Studio - Мобильная рабочая станция 31 3
Microsoft Windows 11 125 3
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 2
Griffin Michael - Гриффин Майкл 0 2
Lisa Su - Лиза Су 40 1
Wah Ray - Ва Рэй 1 1
Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
Ксенин Алекс 311 1
Lores Enrique - Лорес Энрике 8 1
Moshkelani Saeid - Мошкелани Саид 7 1
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 1
Frost Kevin - Фрост Кевин 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 13
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 6
Ближний Восток 2549 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 4
Европа 12319 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 4
Африка - Африканский регион 2928 3
Китай - Тайвань 2115 3
Южная Корея - Республика 4394 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 2
Китай - Пекин - Beijing 870 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 2
Иран - Исламская Республика Иран 954 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 1
Америка Северная 2650 1
США - Калифорния 3381 1
Сингапур - Республика 1574 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 1
Земля - планета Солнечной системы 7427 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 1
Сатурн - Титан (спутник) 279 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 2
Ergonomics - Эргономика 840 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 67 1
Человеческий фактор - Human factor 1099 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 1
Генетика - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 1
DigiTimes - Издание 1284 5
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
The Verge - Издание 482 1
AnandTech 68 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 1
Electronista 166 1
X-Bit Labs 78 1
Nando Times 20 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
Electronic News 60 1
IDC - International Data Corporation 4671 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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