Индексная книга CNews*
HP Envy AiO HP Envy Pavilion AiO HP Envy Pavilion All-in-One серия моноблоков
Публикаций - 112, упоминаний - 120
HP Envy AiO упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Netflix - онлайн-кинотеатр 398 3
|Muse Group 25 2
|Walmart - Wal-Mart Stores 361 1
|UMA - United Music Agency 32 1
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 3
|Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
|DigiTimes - Издание 1284 5
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
|The Verge - Издание 482 1
|AnandTech 68 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 1
|Electronista 166 1
|X-Bit Labs 78 1
|Nando Times 20 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
|Electronic News 60 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1201584, в очереди разбора - 921185.
Создано именных указателей - 94701.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1201584, в очереди разбора - 921185.
Создано именных указателей - 94701.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.