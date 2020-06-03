HP представила новые игровые устройства

HP Inc. представила новые устройства и аксессуары OMEN, обновленную версию программы OMEN Command Center, а также первый 16-дюймовый ноутбук Pavilion Gaming. Все новинки разработаны с учетом запросов современных геймеров.

«Сейчас игры стали особенно популярными, это один из немногих доступных способов для развлечения, общения и отдыха для пользователей любого возраста и уровня мастерства, – сказала Джуди Джонсон (Judy Johnson), директор по геймингу и киберспорту HP Inc. – Компания HP продолжает развиваться в сфере игр: расширять нашу глобальную экосистему, разрабатывать инновационные функции для геймеров в программе OMEN Command Center и предлагать больше возможностей с обширным игровым портфолио».

Новая линейка OMEN объединяет в себе всю экосистему аппаратного и программного обеспечения, чтобы помочь игрокам в полной мере насладиться качественной игрой и надежной связью с командой.

Модель OMEN 15 получила обновленное более компактное шасси, а рамки стали на 11% тоньше, чем в предыдущих моделях. Дизайн ноутбука отличается эстетикой минимализма, корпус украшает лишь новый ромбовидный логотип OMEN с градиентным переходом от синего цвета к зеленому. Ноутбук представлен в серебряном (Mica Silver) и черном (Shadow Black) цветах, опционально доступна полная RGB-подсветка, уникальная для каждой клавиши.

В числе дополнительных характеристик: высокая производительность: Качественная графика благодаря мощной видеокарте с конфигурацией до NVIDIA GeForce RTX 2070 Super с технологией MAX-Q Design. Получить большее удовольствие от игр можно благодаря высокой производительности полноценного настольного ПК за счет процессоров Intel Corei7 серии H 10 поколения или AMD Ryzen7 серии H7 (впервые представленных на ноутбуках OMEN), а также доступности до 32 ГБ памяти DDR4. Ноутбук поставляется с различными вариантами накопителей, в том числе твердотельным накопителем емкостью до 1 ТБ с интерфейсом PCIe или двумя твердотельными накопителями с интерфейсом PCIe с поддержкой RAID 0, которые обеспечивают высочайшую скорость загрузки.

Яркий экран: Игровой процесс разворачивается на экране с диагональю 15,6 дюймов, оснащенном новыми петлями, которые позволяют раскрывать его на 180 градусов, и обеспечивают еще более надежную фиксацию во время ожесточенных игровых баталий. Пользователям на выбор доступны панели OLED, UHD с частотой регенерации 120 Гц или FHD с частотой 300 Гц и с технологией NVIDIA G-SYNCв отдельных конфигурациях. Расширить возможности для мультистриминга в форматах HD и 4K поможет поддержка Thunderbolt3 в отдельных конфигурациях.

HP впервые оснастила игровой ноутбук инфракрасным термодатчиком, чтобы оптимизировать его тепловую эффективность и поддерживать стабильную и бесшумную работу вентилятора. Максимальную производительность обеспечивает функция Dynamic Power для динамического управления энергопотреблением, которая доступна в программе OMEN Command Center. Технология охлаждения OMEN Tempest предотвращает процесс нагревания устройства благодаря увеличенным вентиляционным отверстиям и вентилятору с напряжением до 12В, отверстия в корпусе с трех сторон обеспечивают поток воздуха в пяти направлениях. Эти инновации позволяют добиться производительности процессора, сопоставимой с настольным компьютером.

Функция Graphics Switcher в OMEN Command Center помогает настроить максимальную производительность в режиме многозадачности. Это решение предусматривает гибридную настройку, обеспечивающую до 12,5 часов автономной работы, и позволяет использовать ноутбук как для развлечений, так и для работы. Новая функция Performance Control предлагает еще больше возможностей для управления процессом охлаждения, скоростью работы вентиляторов и предусматривает настройку режима повышенной производительности с увеличением мощности процессора и графики на 17%.

Возможности расширения для энтузиастов, любящих модернизировать свои системы. Детали корпуса ноутбука закреплены винтами с головкой Phillips, при этом доступ к памяти и накопителю осуществляется через единую крышку, что делает модернизацию ноутбука простой и быстрой, а также позволяет создать игровую систему с максимальной производительностью.

Мыши OMEN Vector и OMEN Vector Essential оснащены сенсорами, разработанными совместно с PixArt, и созданы для максимального комфорта во время длительных игровых марафонов. Аксессуары отличаются повышенной эргономикой и малым весом, текстурированные резиновые вставки для большого пальца обеспечивают дополнительный комфорт. Мыши поддерживают интеграцию OMEN Command Center, что позволяет сохранять любимую пользователями RGB-подсветку с выбором до 16,8 миллионов цветов, а также настраивать функции для каждой из шести кнопок и выбирать разрешение DPI.

OMEN Vector оснащена высокоточным сенсором OMEN Radar 3, который по своим характеристикам подходит для профессиональных киберспортсменов, поддерживает разрешение до 16 000 dpi и обеспечивает скорость 400 IPS, ускорение и самокалибровку. У модели качественный кабель с оплеткой, переключатели Omron с ресурсом до 50 миллионов нажатий. Пользователи могут добиться максимально удобного управления, установив грузики весом до 25 г в специальном отсеке в нижней части.

OMEN Vector Essential: мышь оснащена сенсором OMEN Radar 1 и поддерживает разрешение до 7 200 dpi. Несмотря на свой легкий вес – всего 88 г – она обеспечивает высокую скорость и точность в играх и оснащена кнопками, срок службы которых составляет 20 миллионов нажатий.

Наушники OMEN Dyad – первые наушники-вкладыши бренда OMEN. В них используется технология сдвоенного драйвера с балансировкой якоря, что обеспечивает мощное и качественное звучание с насыщенными нижними и верхними частотами, столь необходимыми для полного погружения в игру. Наушники отличаются широкими возможностями для кастомизации и комфортны в использовании – доступны четыре размера наушных креплений и четыре пары разных амбушюр, одна из которых относится к премиум классу Comply. Таким образом, пользователи смогут подобрать идеальный размер с оптимальным уплотнением для достижения качественного звука. Наушники OMEN Dyad Earbuds отлично подойдут для игр на компьютере и игровых приставках благодаря штекеру 3.5 мм.

Портфолио HP Pavilion Gaming предлагает решения для работы и развлечений, редактирования или создания мультимедийного контента.

Новый ноутбук HP Pavilion Gaming 16 является первым в истории компании игровым ПК с диагональю 16 дюймов. Модель оснащена процессорами вплоть до Intel Corei7 10 поколения и графикой NVIDIA GeForce RTX 2060 с технологией Max-Q design и представлена в эстетичном корпусе черного цвета с обтекаемыми углами. Тончайшие рамки экрана и IPS панель с яркостью 300 нит обеспечивают обновление изображений с частотой до 144 Гц при разрешении 1080p. Предназначенное для игр и создания контента, это компактное устройство стало первым ноутбуком в линейке Pavilion Gaming, которое поддерживает решения OMEN Command Center и опционально оснащается адаптером Wi-Fi 6 для надежного подключения к сети.

Линейка игровых мониторов и аксессуаров HP Gaming отличается смелым дизайном, что делает их прекрасным дополнением домашних игровых систем. Новый монитор с изогнутым экраном призван обеспечить первоклассный игровой опыт.

Игровой монитор HP X24c имеет радиус кривизны 1500R и самый изогнутый экран в портфолио HP. Новинка оснащена матрицей с разрешением Full HD, получила сертификацию AMD FreeSyncPremium, работает с частотой 144Гц и временем реакции 4 мс. Интеграция с OMEN Command Center позволяет воспользоваться функцией FPS Counter для вывода на экран текущего FPS или настроить визира оптического прицела с помощью функции Crosshair Overlay, устанавливать время отклика и выбирать режим изображения.

Новые беспроводные наушники HP X1000 обеспечивают до 20 часов работы в беспроводном режиме. Толстые амбушюры и качественное оголовье подвески гарантируют первоклассный комфорт, позволяя насладиться виртуальным объемным звуком 7.1, который обеспечивается большим 50-мм динамиком. Удобный доступ к встроенным кнопкам и управление эквалайзером настраиваются через OMEN Command Center и позволяют полностью контролировать звук.

Для звукового оснащения стационарных устройств HP разработана настольная акустическая система HP Gaming Speakers X1000, которая обладает постоянной RMS мощностью 30 Вт и сабвуфером для создания плотного и мощного баса. RGB-подсветка и настраиваемый эквалайзер, управляемые через OMEN Command Center, позволяют создать гармоничную подсветку и качественный звук, а наличие разъемов 3.5mm AUX и USB-A обеспечивают функциональность использования и позволяют подключать колонки к ПК, смартфону или планшету.

Ноутбук OMEN 15 (AMD) появится в продаже в России в августе 2020 года по цене от 84 990 руб. Ноутбук OMEN 15 (Intel) – информация о доступности и цене будет озвучена позднее. Наушники OMEN Dyad будут доступны для покупки в России в июне 2020 года по цене от 3 790 руб. Мышь OMEN Vector появится в продаже в России в июне 2020 года по цене от 3 190 руб. Мышь OMEN Vector Essential появится в продаже в России в июне 2020 года по цене от 1 890 руб. Ноутбук Pavilion Gaming 16 будет доступен для покупки в России в августе 2020 года по цене от 69 990 руб.

Монитор HP X24c Gaming станет доступен для покупки в России в сентябре 2020 года. Стоимость будет озвучена позднее. Беспроводные наушники HP X1000 появятся в продаже в России в июне 2020 года по цене от 6 990 руб. Игровая акустическая система HP X1000 будет доступна для покупки в России в июле 2020 года по цене от 6 990 руб.