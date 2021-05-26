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HP представляет новые модели ноутбуков-трансформеров HP Pavilion x360 и объявляет цены в России

Компания HP Inc. представляет новые модели в портфолио Pavilion – HP Pavilion x360 с диагональю экрана 14 и 15 дюймов. Это универсальные ноутбуки-трансформеры, которые позволяют смотреть видеоконтент в высоком разрешении или играть в любимые игры в любом месте. Устройства выполнены в обновленном, более компактном и легком дизайне и оснащены опциональным модулем Wi-Fi 6 для надежного подключения к сети дома или в общественных местах.

Новые модели Pavilion x360 отличаются следующими характеристиками:

Экологичный дизайн: Созданный с заботой об окружающей среде, Pavilion x360 14 содержит в своей конструкции переработанный океанический и потребительский пластик. В более дорогих конфигурациях панель клавиатуры выполнена из вторичного алюминия, что позволяет сократить количество производственных отходов и предотвратить до 341 тонн выбросов углекислого газа в течении всего жизненного цикла продукта. В обоих моделях используется переработанный пластик, благодаря чему они получили сертификации EPEAT Gold Registered и Energy Star Certified.

Новые возможности для развлечений: Ноутбуки оснащены тонкой рамкой по всему периметру дисплея и имеют соотношение площади экрана к корпусу до 88,92% , что является самым высоким показателем из всего портфолио ноутбуков-трансформеров HP.

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HP Pavilion x360 14

Поскольку во время пандемии люди все больше работают, учатся и играют из дома, HP интегрировала в Pavilion x360 14 и 15 упрощенную версию игрового центра OMEN Gaming Hub. Программное обеспечение уже предустановлено на новые модели и предлагает пользователям удобный доступ к популярной панели управления играми с функциями, которые позволяют контролировать важные показатели системы, загружать обои, получать награды и многое другое.

Высокая степень мобильности: Корпус устройств меньше по глубине на 12 мм, что позволяет сократить общую площадь на 6%, а также снизить вес до 1,509 кг, делая новые модели одними из самых легких ноутбуков-трансформеров в портфолио HP. Опциональный адаптер для работы в сетях Wi-Fi 6 2x2 ax1 и 1x2 ax обеспечивает пользователям быстрое и надежное подключение к Интернету как дома, так и в общественных местах.

Ноутбук HP Pavilion x360 с диагональю экрана 14 дюймов будет доступен в России в 2021 году по цене от 39990 руб.

Ноутбук HP Pavilion x360 с диагональю экрана 15 дюймов будет доступен в России в мае 2021 года по цене от 52990 руб.

Эльяс Касми

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